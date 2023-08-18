И анальгин — по рецепту? Три наивных вопроса о новых правилах продажи лекарств

Для аптек вводятся новые требования при продаже рецептурных лекарств Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 1 сентября некоторые лекарства в России будут продавать только при наличии рецепта. Получить его можно будет, как и сейчас, у лечащего врача. Новые правила нужны для усиления государственного контроля за сильнодействующими препаратами. Правда, что считать сильнодействующим, не будучи провизором, разобраться непросто. О том, как будут работать нововведения, поговорили с первым вице-губернатором региона Ириной Гехт на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

Что если разболелся зуб?

— Для большинства состояний, требующих лечения, в том числе и для острой зубной боли, порядок покупки медикаментов не изменится. В постановлении правительства (Документ значится под номером 1556 — Прим. ред.) действительно вводятся новые требования для аптек. Так, при продаже рецептурных лекарственных препаратов сотрудники аптеки будут обязаны внести информацию о рецепте в электронный формат чека для передачи данных в систему «Честный знак».

Законодательные нововведения коснутся только учетных лекарств, которые выписывают по рецепту на специальных бланках. Такие бланки в российской системе здравоохранения стандартизируются по пяти формам. Четыре из них имеют числовой код и один называется «специальный бланк», без цифр. Постановление правительства касается рецептов по формам 107 и 148. Каждый рецепт имеет номер и серию, покупатель должен оставить документ в аптеке, а номер и серия вводятся в электронный чек. Таким образом и решают задачу усиления контроля. Но, по словам Ирины Гехт, чуть удлинится процесс отпуска лекарства, поскольку потребуется несколько минут для внесения данных.

— Это наркотические, психотропные препараты, а также сильнодействующие лекарства, в составе которых есть дозы ядовитых веществ, список этих препаратов утвержден, и люди, которые ими пользуются, прекрасно знают об ограничениях, — пояснила Ирина Гехт, — Если у человека болит зуб, то анальгин или другие обезболивающие ему в аптеке после 1 сентября отпустят так же, как отпускали до этого.

Изменения в законодательстве нужны по двум причинам. Во-первых, чтобы усилить контроль за оборотом учетных препаратов, во-вторых, избавить жителей от проблем с дефицитом в тех ситуациях, когда отдельные граждане скупают лекарства, чтобы запастись ими надолго. В результате остальные вынужденно лишаются лекарственной помощи.

— Такие ситуации у нас были, — напомнила первый вице-губернатор.

Что касается лекарств неучетных форм, которые составляют большую часть рынка, они будут продаваться в аптеках без изменений.

А врачей хватит?

Другой важный вопрос — не «захлебнутся» ли врачи от увеличения нагрузки по выписыванию рецептов. Ведь каждого пациента нужно принять, выслушать жалобы, внести обновления в историю болезни, и решить, оставить прежнюю дозировку лекарства или изменить ее для тех, кто наблюдается давно. На все это нужно время, а доктора в Челябинской области уж точно не страдают от избытка свободных минут.

— Те, кому требуются сильнодействующие лекарства, систематически посещают врача, так что в этом случае проблем не возникает. Но мы с коллегами будем обсуждать вопрос дистанционного продления рецептов нестрогой отчетности, то есть тех, которые пациент не оставляет в аптеке, а забирает с собой и может пользоваться им неоднократно. С учетом нынешних технологий цифровизации это, думаю, возможно. С другой стороны, пациенту, длительно принимающему лекарства, раз в три месяца необходимо показываться своему врачу. Так что здесь, думаю, серьезных проблем и коллапсов не возникнет. Тем более что для большинства препаратов система останется той же, — подчеркнула Ирина Гехт.

«От давления» тоже по рецепту?

Читателей «КП-Челябинск» сильно интересовало, изменится ли с 1 сентября порядок продажи препаратов для людей с повышенным артериальным давлением. Ведь такие лекарства нужно принимать всю жизнь с момента постановки диагноза, и на упаковке написано указание «Отпускается по рецепту». Правда, как показывает практика, чаще всего провизоры закрывают глаза на то, что люди покупают эти препараты «просто так», не предъявляя медицинские документы.

Пока, по словам первого заместителя губернатора, с продажей таких лекарств все останется по-прежнему.

— Но хочу сказать, что со временем мы, наверное, придем к тому, что станем отпускать все препараты, в том числе и «от давления», по рецептам. А то, как бесконтрольно принимаются у нас антибиотики — это на самом деле угроза здоровью населения в ближайшей перспективе. Потому что к антибиотикам вырабатывается резистентность и они просто перестают действовать на каком-то этапе. И, к сожалению, до здравого смысла людей порой бывает сложно.

Часто бывает так: повысилась температура, но не хочется идти на больничный, люди бегут в аптеку за антибиотиками, а как только полегчало, перестают их пить.

— Это в корне неправильная история. Тем более, антибиотики не действуют при вирусных инфекциях, а сам, без консультации врача, человек, не сможет определить, вирусная у него инфекция или бактериальная. Поэтому к врачу нужно обратиться обязательно, он выпишет антибиотики, если это нужно. А если такой необходимости нет, специалист откроет больничный, чтобы вы могли поправить здоровье, — отметила Ирина Гехт. — Нас беспокоит то, что процент людей, занимающихся самолечением, достаточно высок. И в том числе потому, что лекарственные препараты весьма доступны без рецепта, в том числе антибиотики.

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