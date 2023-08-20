Киты из кабачков, заяц из капусты: чем удивила выставка цветов и плодов в Челябинске

В руках умельцев обычные овощи стали произведениями искусства Фото: Егор ЛОСЬКОВ

Своими достижениями похвастались и пчеловоды Фото: Егор ЛОСЬКОВ

Киты из кабачков, заяц из капусты, букет из огурцов и помидор, — привычные овощи с грядки превратились в арт-объекты на городской выставке цветов и плодов в парке Гагарина. Традиционно она проводится под конец лета, когда челябинские садоводы могут похвастаться результатами кропотливого труда. В этом году выставка прошла в 20-й раз и совпала с Яблочным Спасом.

От каждого района города была представлена своя экспозиция. Делегацию гостей встретил Металлургический. Кстати, именно с него 20 лет назад пошла традиция проводить выставку цветов и плодов. Здесь заместителя главы города по социальному развитию Сергея Авдеева угостили овощным рагу и компотом.

Один из самых милых экспонатов выставки — заяц из капусты Фото: Егор ЛОСЬКОВ

Букет из овощей: вкусно и красиво Фото: Егор ЛОСЬКОВ

Фото: Егор ЛОСЬКОВ

Вовка из Тридевятого царства и Золотая рыбка зазывают гостей в Центральный район.

— Глава Центрального района с большим интересом и увлечением относится к своему садовому участку. Он выращивает много интересных овощей и сегодня на выставке он тоже угощал своими плодами, которые сам посадил, сам вырастил и сам приготовил для участников выставки, — рассказал Сергей Авдеев.

Лежа на боку урожай не вырастить. Даже в Тридевятом царстве Фото: Егор ЛОСЬКОВ

Кто круче: Фея цветов или Фея плодов? Вот такой баттл развернулся на экспозиции Калининского района. Соседний Курчатовский превратился в морское царство, а у штурвала корабля встал глава района Сергей Антипов. Леди совершенство — Мэри Поппинс — встречала гостей Советского района.

Зонт Мэри Поппинс тоже простой, а сделан из цветов Фото: Егор ЛОСЬКОВ

Глава района Сергей Антипов за штурвалом районного корабля Фото: Егор ЛОСЬКОВ

Фото: Егор ЛОСЬКОВ

Фото: Егор ЛОСЬКОВ

Сергей Авдеев отметил, что желающих принять участие в выставке всегда больше, чем может вместить в парк. Для того чтобы создать единую стилевую композицию, каждый район города отобрал все заявки и уже из них сформировал все самое лучшее.

Выставка не только демонстрирует достижения, но и продвигает культуру садоводства. Она показывает, что можно полезного вырастить на южноуральской земле.

Для гостей выставки провели мастер-классы Фото: Егор ЛОСЬКОВ

Своими достижениями похвастались и пчеловоды Фото: Егор ЛОСЬКОВ

Садовод СНТ «Вишневый» Елена Буланкова представила свои яблони, ягоды, груши.

— Есть сорта с меньшей зимостойкостью, есть с более высокой. Я в основном стараюсь выращивать наши челябинские селекции и свердловские селекции. У меня большой маточник на 40 соток, где растут большие деревья. Условия очень жесткие — на берегу озера, там я провожу сортоиспытания, — рассказала Елена Буланкова. — Если этот сорт не зимует у нас, то я его и не развожу.

Фото: Егор ЛОСЬКОВ

Фото: Егор ЛОСЬКОВ

Поделиться красотой, выращенной в семейном питомнике, пришла пенсионерка-садовод Лариса Назарова. Любимым делом она занимается уже 9 лет. От семейного питомника были представлены хризантемы корейские, веточные и мультифлора, которые являются их основной специализацией.

— Самый главный секрет — цветы надо любить. Когда ты с ними — вот смешно — но даже разговариваешь, они растут прекрасно, — поделилась важным секретом Лариса Назарова.

Через некоторое время эти маленькие растения из питомника превратятся в шикарные цветы Фото: Егор ЛОСЬКОВ

Фото: Егор ЛОСЬКОВ

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