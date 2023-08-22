Под Челябинском воссоздали битву при Стшельце с участием дивизии «Черных ножей»

Реконструкторы воссоздали костюмы и антураж Великой Отечественной войны Фото: Егор ИВЛЕВ

Около сотни реконструкторов воссоздали битву при Стшельце, которую вела знаменитая дивизия «Черных ножей». Праздник реконструкции прошел в парке живой истории «Застава 18» и был приурочен к 80-летию формирования Уральского танкового корпуса.

Село Стшельце находится в Польше. События 1944 года оказались обделены вниманием историков. Как рассказывают реконструкторы, при изучении материала, они обнаружили любопытные воспоминания. Битва была частью большой операции по удержанию плацдарма за рекой Вислой, что в дальнейшем позволило освободить Европу.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Локация в парке живой истории «Застава 18» подошла под «рисунок боя».

— Фестиваль «На заставе» проходит уже третий год и каждый раз мы стараемся привносить что-то новое. Мы всегда находимся на связи с организациями, людьми, которые, так или иначе, занимаются историей и популяризацией исторической науки, — рассказал Андрей Шавва, руководитель клуба «Братья по оружию» и директора парка «Застава 18».

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Реконструктор из Уфы Руслан Минигалеев обычно выходит на бой солдатом Красной армии, но в этот раз он выступал на противоположной стороне.

— Принимая роль того или иного бойца — советской стороны или стороны Вермахта — мы пытаемся воссоздать исторические события. У меня оба прадеда воевали, оба погибли, то есть знаю, помню! — подчеркнул Руслан Минигалеев — Почти все семьи в России так или иначе связаны с Великой Отечественной войной, поэтому вспоминать о событиях стоит не только 9 мая, но и хорошо было бы чаще проводить такие мероприятия как «На Заставе».

Антураж времен Великой отечественной войны дополнили танк Т-34-85, который предоставил ЧТЗ. Клуб «Разведбат» из Екатеринбурга привез немецкую самоходку Marder II.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Зрители остались в восторге.

— Все реалистично. Также мне понравилось, что перед началом показали одежду, быт тех лет. Ну и солдаты, вы знаете, очень понравились — «немцы» разговаривали на немецком языке. Мы были поражены, это говорит о такой тонкости подхода. Все великолепно! Если в следующем году будет, обязательно еще приедем, — поделилась впечатлениями Лариса Киблер.

Дети и подростки также с интересом наблюдали за происходящим. Особенно, когда «разминировали» поле боя, и можно было побегать в окопах и сфотографироваться с военной техникой. Также все желающие смогли подкрепиться на полевой кухне и сделать фото на память в локациях, где ждали реконструкторы.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

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К ЧИТАТЕЛЯМ

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Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru