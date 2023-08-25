Студенты ЧелГУ стали призерами регионального медиахакатона для молодых журналистов

Молодые специалисты получили диплом за «Лучшую коммуникативную стратегию». Фото предоставлено пресс-службой ЧелГУ.

В Челябинске завершился студенческий медиахакатон. Мероприятие проводилось в рамках Межрегионального форума корпоративных медиа «Серебряные нити – Прикамье и Урал». В нем приняли участие 4 молодежных команды из вузов Челябинска, Екатеринбурга и Магнитогорска. Ребята предлагали бизнесу и СМИ свои идеи по привлечению аудитории и сотрудников в промышленные компании региона. Команда студентов из Челябинского государственного университета стала призером соревнований. Будущих специалистов на стажировку пригласило одно из информагентств столицы Южного Урала.

Площадкой для медиахакатона стал Челябинский государственный университет. В течение трех часов свои компетенции здесь демонстрировали студенты ЧелГУ, УрФУ, МГТУ и МИДИС. К молодым журналистам и PR-специалистам присматривались эксперты соревнований. Одной из самых увлекательных задач студенты назвали разработку PR-стратегии для завода. Инициатором создания кейса выступил Клуб молодых промышленников. Если студенты предложат рабочий вариант, его смогут использовать сразу несколько предприятий Челябинской области:

– Наша компания молодая – ей всего три года. Сейчас здесь работают 200 сотрудников. Но нам удалось ворваться в машиностроительную отрасль, и чтобы развиваться дальше, мы нуждаемся в профессионалах рабочих специальностей. Сегодня студентам была поставлена задача, решение которой могло бы продвинуть предприятие, сделало бы его известным и притягательным для трудоустройства, – говорит ведущий маркетолог компании «Ютерборг» Наталья Чабан.

Команды из Екатеринбурга и Магнитогорска решали кейс Клуба молодых промышленников. Фото предоставлено пресс-службой ЧелГУ.

По словам руководителя PR-направления Клуба молодых промышленников Алены Вериго, бизнес сейчас нуждается как в рабочих специальностях, так и в грамотных пиар-стратегах, которые понимают суть проектов и его задачи:

– Настоящий пиарщик, по сути, это стратег-коммуникатор, это человек, которой создает смыслы, понимает идею и осознает, как ее продвинуть на определенную аудиторию. Поэтому да, эта профессия максимально ценится руководителями различных организаций и Клубом молодых промышленников в том числе.

За короткий промежуток времени студентам удалось предложить актуальные решения, которые синхронизированы с потребностями бизнеса. Фото предоставлено пресс-службой ЧелГУ.

Студенты из Магнитогорска за своим столом ведут бурную дискуссию. На решение поставленной задачи остается меньше часа – время на исходе. Но переживаний по этому поводу нет. Ребята настроены на победу и для этого используют свой профессиональный опыт:

– Я сейчас работаю на промышленном предприятии у себя в городе, и у нас тоже встал вопрос о том, как набирать новые кадры и привлекать людей рабочих специальностей. С этим мы уже сталкивались, и я думаю, поэтому будет легче, – говорит студентка 3 курса МГТУ Кристина Конопацкая.

У соседей напротив настрой немного другой. Студентам и их наставнику предстоит продумать стратегию по увеличению подписчиков в социальной сети «Одноклассники» для челябинского СМИ. Задача кажется сложной. К тому же времени на ее решение выделено катастрофически мало:

– С таким форматом работал довольно много, да, это может быть недостаточно, может быть тогда даже имеет смысл какие-то задачи из предложенных убрать, но мы постараемся все равно их решить, – комментирует профессор факультета журналистики ЧелГУ Константин Киуру.

По результатам работы команда ЧелГУ на медиахакатоне получила диплом за «Лучшую коммуникативную стратегию». Студентов даже пригласили на стажировку в информагентство города. Награду также получил медиацентр Международного института Дизайна и Сервиса за «Лучшее контент-решение».

Призы достались и другим участникам соревнований. Уральский федеральный университет наградили в категории «Лучший дизайн-проект», а Магнитогорский государственный технический университет по результатам экспертной оценки – за «Лучшую коммуникативную стратегию».

– Мы надеемся, что все эти идеи будут воплощены в жизнь. Наши эксперты уже подтвердили, что результаты оценивают не как игру. То есть они не только пригласили на стажировку, на практику ребят, но еще и готовы реализовать то, что услышали. Ведь эти эксперты пришли за молодым и свежим взглядом на задачи, до которых раньше не доходили руки, – говорит специалист управления по связям с общественностью ЧелГУ, преподаватель факультета журналистики Варвара Горновая.

Три вуза-участника (ЧелГУ, МГТУ и МИДИС) являются резидентами строящегося межуниверситетского кампуса в Челябинске. Фото предоставлено пресс-службой ЧелГУ.

Медийный хакатон вошёл в программу форума корпоративных медиа «Серебряные нити – Прикамье и Урал» – проекта Академии коммуникации и информации, авторов национального конкурса «Серебряные нити». Масштабное мероприятие в столице Южного Урала 22 и 23 августа посетили специалисты из Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Кирова, Санкт-Петербурга и Москвы. На площадке ЧелГУ они обменялись знаниями и обсудили кейсы лидеров корпоративных коммуникаций.