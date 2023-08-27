Родители строили ММК: ушел из жизни режиссер родом из Магнитогорска Глеб Панфилов

Глеб Панфилов родился в Магнитогорске в 1934 году. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве в реанимации института Склифосовского скончался советский и российский режиссер Глеб Панфилов. Ему было 89 лет.

За свою карьеру режиссер снял фильмы «Прошу слова», «Тема», «Валентина», «Васса», «Мать», а его музой была актриса Инна Чурикова, с которой он прожил 50 лет.

Первые годы жизни Глеба Панфилова прошли в Магнитогорске, хотя в интервью режиссер чаще вспоминает Свердловск. Это и понятно: там он пошел в первый класс, окончил политех и сделал первые кадры как режиссер. На Урале прошли и военные годы.

Однако родился Глеб Панфилов в Магнитогорске. Его родители, Анатолий Петрович и Вера Степановна, приехали в город металлургов строить комбинат, который начал плавить металл в 1932 году. Через два года, 21 мая 1934 года, на свет появился Глеб.

Пишут, что отец был потомственным кузнецом и убежденным коммунистом, а мама — экономистом. Позже семья переехала в Свердловск, и Анатолий Петрович начал издавать фронтовую газету.

Даты прощания с режиссером Глебом Панфиловым пока не названы.

Напомним, 15 января 2023 года умерла супруга Панфилова Инна Чурикова. Родные и близкие говорят, что это стало тяжелым ударом для режиссера, после которого он не мог оправиться.

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