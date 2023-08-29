Груминг, буллинг, опасные челленджи: как научить ребенка безопасному поведению в интернете

Андрей Сиденко рассказал о страхах родителей и реальных угрозах для детей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первый мультик я включила дочери, когда ей не было и года. Потом пошли приложения для обучения цветам, словам и пр. Сейчас ей пять лет и она, еще не умея толком читать, уже вовсю скроллит по видеохостингу, смотрит блогеров и играет в Roblox. Да, мы уже не представляем мир без интернета. Хотя он не только кладезь полезностей, но и огромное благодатное поле для мошенников и злоумышленников. Вот вы знаете, с кем переписывается ваш ребенок? Можете ли отследить, какие видео он смотрит? Уверены, что он не повторит опасный челлендж за блогером или не переведет деньги в обмен на игровую валюту?

В преддверии 1 сентября в пресс-центре «Комсомольской правды-Челябинск» мы поговорили о детской кибербезопасности с руководителем направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андреем Сиденко. Полное видео пресс-конференции вы можете посмотреть в группе «Комсомолки» во ВКонтакте.

ЧЕГО БОЯТСЯ РОДИТЕЛИ

«Лаборатория Касперского» давно и плотно занимается онлайн-безопасностью. Не только детей, но и взрослых. На протяжении последних нескольких лет компания проводит опросы, чтобы понять проблематику в этой области. Темы всегда разные, но в этом году в том числе выясняли, чего бояться родители и как ведут себя дети в цифровом мире. И что же показал этот опрос.

Больше всего родителей волнует неподходящий контент в Сети. 45% родителей переживают из-за контента, неподходящего по возрасту, связанного с порнографией, насилием, напичканного нецензурными выражениями, связанного с употреблением алкоголя, табака и запрещенных веществ. Причем больше половины опрошенных детей уже сталкивались с этим, 30% из них даже играли в игры 18+.

На втором месте в рейтинге страхов – опасные челленджи (37%). Данные «Лаборатории Касперского» показывают – треть детей смотрит блогеров, которые публикуют челленджи и призывают их повторять. И 12% детей принимают такие челленджи, пытаясь повторить.

no_tltle Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Сразу оговорюсь, что есть опасные челленджи, вроде «Выпей бутылку масла», «Съешь стиральный порошок» и пр. А есть другие, полезные – например, «Прочитай книгу за неделю». И детям нужно объяснять, что опасные челленджи повторять не стоит: это постановочные видео, и они могут угрожать здоровью и даже жизни, - говорит эксперт. – Челлендж «Сделай селфи с видом из окна» - это очень опасная затея с точки зрения безопасности и приватности. Потому что таким образом можно понять, где живет ребенок.

Видео- и аудиоконтент пользуется большой популярностью среди детей в Челябинской области. Так, по данным анонимизированной статистики Kaspersky Safe Kids о количестве часов, проведенных детьми в приложении на мобильных устройствах, в первом полугодии 2023 года больше всего времени дети проводили именно вYouTube (28%) и TikTok (13%).

Треть родителей переживает из-за цифровой-зависимости детей. Причем в основном взрослые говорят о зависимости в целом, а вот своих детей зависимыми считают далеко не все. Андрей Сиденко объяснил: часто цифровую-зависимость путают с обычным взаимодействием с гаджетами для поиска информации, учебы, общения.

- Диагноз «Цифровая-зависимость» должны ставить профессионалы – врачи, психологи. Есть определенный набор параметров, по которым это можно сделать. Например, ребенок пропускает оффлайн-активности, стал замкнутым, не ходит на уроки и не делает домашнее задание. Тогда это повод обратиться к специалистам, например, к психологу, - объясняет Андрей Сиденко.

Эксперт добавил – не стоит заниматься самолечением, и – как это любят делать – идти на крайние меры: отбирать телефон, отключать интернет и тому подобное:

- Ребенок всегда найдет доступ к тому контенту, который ему интересен. Но доверие будет потеряно.

Онлайн-груминг - серьезная проблема. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

29% родителей знают, что такое онлайн-груминг и опасаются этого. Онлайн-груминг - это когда взрослые общаются с несовершеннолетними в Сети для возможного запугивания, шантажа или вступления в интимную связь.

- Цель такого общения, как правило, получить от ребенка фото и видео, часто интимного характера, и дальнейший шантаж, чтобы вынудить дальше присылать фото или пойти на встречу в реальном мире. Это действительно серьезная проблема, так как дети часто боятся рассказать родителям об этом, особенно если их запугивают публикацией фото в Сети, - говорит Андрей Сиденко.

74% детей получали сообщения от незнакомых людей! 63% заводили знакомства в интернете. И если вы думаете, что в основном так «знакомятся» через соцсети и мессенджеры, то ошибаетесь – чаще всего это происходит в онлайн-играх, где за аватаром может стоять кто угодно. При этом, по данным «Лаборатории Касперского», 25% детей встречаются потом с новыми знакомыми из интернета в реальности.

- И тут сразу встает вопрос о приватности – что другие пользователи интернета могут узнать о ребенке. Детям нужно сразу объяснять, что важно не рассказывать подробности своей жизни, а тем более публиковать развернутую информацию в соцсетях. Никаких номеров телефонов, домашнего адреса, точной геопозиции. Селфи «Родители уехали, я дома одна!» - плохая идея, - говорит Андрей Сиденко.

«ДЕТИ СМОТРЯТ НА НАС»

С приватностью, к слову, проблемы не только у детей, но и у взрослых. А если мама размещает такие фото, то почему нельзя ребенку? Помните сами и говорите своим детям – не все можно публиковать в интернете.

- 29% опрошенных нами родителей не знают, какая информация есть в открытом доступе об их детях. Они не смотрят, например, как выглядит страница ребенка, если на нее просто зайти по ссылке из интернета, без авторизации в соцсети. То есть, любой человек может просто найти аккаунт и посмотреть информацию о ребенке, - говорит Андрей Сиденко. - У нас есть простая и понятная рекомендация - если ребенок уже подошел к тому возрасту, когда он хочет завести аккаунт в социальной сети, то этот аккаунт нужно делать закрытым от посторонних.

Журналисты задали вопросы о безопасности детей в Сети. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эксперт объясняет: так страница ребенка будет видна только друзьям и он сможет контролировать, кто направляет ему заявки на дружбу. Объясняйте, что добавлять нужно только тех людей, которых ты знаешь – одноклассников, ребят по секции или кружку и так далее. К слову, некоторые приложения для родительского контроля имеют функцию оповещения родителей в случае, если к ребенку в соцсетях в друзья «постучался» подозрительный пользователь, например, с большой разницей в возрасте.

- Ребенок может возмутиться: «Как же, подождите, я хочу быть блогером, и поэтому в интернете мне нужны лайки, подписчики, вот это все». Объясните ему, что часто за каким-то подписчиком может скрываться и злоумышленник. И, например, если ребенок хочет снять какую-нибудь распаковку – сейчас это популярный формат съемки на видео покупок из интернет-магазинов, пусть будет внимателен, если в кадр попадет домашний адрес, - говорит Андрей Сиденко.

Овершеринг – это глобальная проблема. Больше половины детей рассказывают в сети о том, чем они увлекаются, указывают свой возраст, номер школы и пр.

- Объясню, почему это может быть опасно. Например, если злоумышленник знает об увлечении ребенка какой-то музыкальной группой или игрой, то на основе этого он может выстраивать диалог, втираться в доверие, используя подобные «крючки». Или возраст. Казалось бы, что такого? Но зная возраст, злоумышленник может использовать определенные меры воздействия, подключать методы социальной инженерии, - говорит Андрей Сиденко.

Родители тоже нередко выкладывают фото с детьми. При этом часто не спрашивают у них на это разрешения. Тут, сразу, родители могут спросить «А что такого?». Но это важно делать с точки зрения приватности и этики - странно запрещать это делать ребенку, но продолжать самому. А, во-вторых, это определенная культура, цифровая грамотность, когда мнением ребенка интересуются. И тогда он в следующий раз обязательно задумается, стоит ли лишний раз что-то публиковать и нужно ли спрашивать разрешение у других людей, попавших в кадр.

СХЕМЫ ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВА

Есть два основных вида интернет-мошенничества: фишинг – кража данных через поддельные сайты, скам – мошенничество, направленное на кражу денег. Типичный фишинг – это сообщение со ссылкой и призывом перейти по ней, авторизоваться через социальную сеть. Скам – это мошенничество, направленное на кражу денег: например, вам предлагают получить компенсацию в 270 тысяч рублей, но чтобы добавить запись в реестр, нужно заплатить небольшую комиссию, например, в 365 рублей.

- В последние годы появился ряд мошеннических трендов, ориентированных на подростков. Один из них – использование внутренней игровой валюты в играх типа Fortnite и Roblox. Это не значит, что игры плохие: злоумышленники всегда используют уникальную повестку, делают упор на что-то популярное, востребованное в обществе. В данном случае они предлагают получить валюту бесплатно, для чего необходимо пройти верификацию, чтобы доказать, что ты являешься человеком, а не роботом. Для этого нужно пройти короткий опрос, после которого обычно сообщается, что ты выиграл приз, за доставку которого нужно заплатить комиссию, - говорит Андрей Сиденко.

Отдельная тема – различные киноновинки, которые выходят в прокат. Злоумышленники дают возможность посмотреть полторы минуты нового кино, а потом трансляция прерывается. Появляется сообщение, что нужно авторизоваться. А после – требуются данные банковской карты, якобы чтобы проверить, что ты настоящий человек, а не программа.

В последние годы появился ряд мошеннических трендов, ориентированных на подростков. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фишинг используется и в телеграмм-каналах. Легенды могут быть разными: предоставление доступа к телеграм 18+, подписать петицию, получить робуксы, доступ к боту-детективу. Пользователь переходит по ссылке и попадает на сайт-приманку.

Используют скам и на маркетплейсах: «Для заказа пишите в мессенджер нашему специалисту», в итоге вы платите деньги, а товар не получаете.

Не менее опасны видеохостинги, где дети смотрят ролики про игры, а потом в конце блогер или закадровый голос рассказывает, как он легко зарабатывает много денег на биржах и готов поделиться своими секретами. Нужно только пройти по ссылке под видео, а чтобы зарабатывать в телеграмм-боте, нужно сначала пополнить кошелек и ждать, когда сумма удвоится.

К слову, не только дети, но и взрослые подвергаются угрозам. По статистике «Лаборатории Касперского», в Челябинской области 18% пользователей сталкивались с локальными киберугрозами (к ним относятся, например, зашифрованные документы, которые могут попасть на устройства через съемные носители), а 10% - с попыткой заражения устройств из интернета.

КАК ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА

Важно сочетать технические и нетехнические меры, чтобы обеспечить безопасность ребенка в Сети. К техническим относятся программные средства защиты для пользователей от веб- и мобильных угроз, вредоносного ПО, спама и фишинга. Такие решения, например, блокируют попытки перейти по подозрительным ссылкам, а также различного вида спама. К техническим мерам защиты можно отнести и программы родительского контроля. Так, Kaspersky Safe Kids, доступная и полнофункциональная система родительского контроля, способна защитить ребенка от широкого спектра угроз, проконтролировать экранное время и дает возможность быть в курсе его местонахождения.

Андрей Сиденко напоминает, что необходимо заниматься самообразованием, развивать уровень своей информационной грамотности, и рассказывать о правилах цифровой гигиены ребенку. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Андрей Сиденко уверяет: дети не против делиться своей геопозицией, если родители объяснят, зачем это нужно, что это не просто слежка, а дополнительная возможность обеспечить его безопасность. И, как совет – откройте свою геопозицию ребенку! Это поможет.

KasperskySafeKids можно установить на все популярные операционные системы: Android, Windows, macOS, iOS, на компьютер, смартфон или планшет. Приложение предусматривает три вида подписки: бесплатную, пробную и премиум. В бесплатной доступны, например, контроль активности в интернете, безопасный поиск на YouTube, контроль времени использования устройств и приложений, регулирование их использования по времени, возрастным ограничениям или категориям.

К нетехническим методам относится осведомленность пользователей о потенциальных угрозах и умение им противостоять. Необходимо заниматься самообразованием, развивать уровень своей информационной грамотности, и рассказывать о правилах цифровой гигиены ребенку. Стоит донести, что важно внимательно относиться к своим персональным данным. Также важно выстраивать доверительные отношения в семье. Дружественная, открытая атмосфера позволит детям не закрываться, если на горизонте появляется проблема, а честно поделиться переживаниями с родителями.

И обязательно использовать программные средства защиты для пользователей от веб- и мобильных угроз, вредоносного ПО, спама и фишинга. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЧЕК-ЛИСТ: О ЧЕМ РАССКАЗАТЬ И НАПОМНИТЬ ШКОЛЬНИКУ, У КОТОРОГО ПОЯВИЛСЯ ГАДЖЕТ

• Не стоит поддаваться и отвечать на слишком щедрые предложения или пугающие сообщения в интернете;

• не нужно сообщать никому важные, личные данные (адрес дома, геолокацию, возраст, номер телефона или школы);

• не стоит переходить по подозрительным ссылкам из писем и сообщений в мессенджерах, даже если они пришли от знакомых – например, с просьбой поучаствовать в голосовании);

• важно использовать сложные и разные пароли для всех аккаунтов (от 12 знаков) с заглавными и строчными буквами, цифрами и спецсимволами. Например, можно английскими буквами написать строку из любимой песни и добавить туда несколько цифр и символов;

• стоит установить защитное решение на всех своих устройствах;

• не стоит поддаваться на агрессию в сети и отвечать обидчику — лучше добавить такого пользователя в черный список. Если оскорбления серьезные или жизни и здоровью угрожают — стоит рассказать об этом родителям;

• не нужно скачивать программы и игры с сомнительных сайтов: в них могут скрываться вирусы;

• стоит регулярно обновлять приложения на своем смартфоне, а также не давать им разрешения, которые им не требуются (например, приложению «Калькулятор» не нужен список контактов или доступ к сообщениям).

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПОЛЕЗНОСТИ ОТ «ЛАБОРАТОРИИ КАСПЕРСКОГО»

Аналитический отчет «Взрослые и дети в интернете»

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Урок Цифры — исследуем мобильные угрозы в онлайн-тренажерах

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