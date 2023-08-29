Челябинских девятиклассников приглашают в Башкирию учиться на ветеринаров и автослесарей

Абитуриенты из Челябинской области чаще всего поступают на ветеринаров.

В этом году среднее профессиональное учебное заведение в селе Дуван Республики Башкортостан ведет прием на бюджетные места по пяти специальностям. Впервые в Дуванском многопрофильном колледже будут обучать на профессию 23.01.17 Мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей — выпускники за два года обучения получат не только квалификацию слесаря по ремонту автомобилей, но и водительские права категории «В».

Среди других специальностей представлены 19.02.11 «Технология продуктов питания из растительного сырья» (квалификация — техник-технолог), 36.02.01 «Ветеринария» (ветеринарный фельдшер), 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» (техник-механик). Последняя специальность доступна как для очного, так и для заочного обучения — на него могут поступить на базе среднего общего образования или с средним профессиональным образованием по рабочей профессии. Срок обучения — четыре года.

В общежитиях колледжа хватит мест для всех иногородних студентов.

Выучиться в ДМК можно также на бухгалтера, с присвоением рабочей профессии «кассир» и специалиста по туризму и гостеприимству с получением рабочей профессии «экскурсовод». На всех специальностях обучение бесплатное. В колледже практикуют целевой подход — заключают договора с предприятиями, чтобы студенты проходили практику в определенном месте, а затем — гарантированно устраивались на работу. Трудоустройство — не проблема для выпускников ДМК: специалисты по направлениям крайне востребованы на рынке труда, кроме того, в колледже регулярно проходят ярмарки вакансий и встречи с работодателями.

— Наш многопрофильный колледж с сельскохозяйственным уклоном — не только единственный на северо-востоке Башкирии. В западных районах Челябинской области тоже нет такого учебного заведения, из-за чего к нам ежегодно приезжают поступать множество абитуриентов со всей горнозаводской зоны, от Златоуста до Аши, желающих стать специалистами в области сельского хозяйства, — рассказывает и. о. директора ДМК Елена Волкова. — Особенно много идут на ветеринарию, чтобы затем устроиться в частные клиники или ветлечебницы.

Иногородние студенты колледжа проживают в двух общежитиях — мест в этом году хватит для всех, кто приедет поступать. Студенты живут в комнатах по три-четыре человека, плата за проживание символическая — около 3 тысяч рублей в год, к тому же ее можно разделить по полугодиям. Выплачивается академическая и социальная стипендия.

И. о. директора ДМК добавила, что в колледже учатся не только жители Башкирии и Челябинской области — много ребят из отдаленных регионов: Владимирской области, Краснодарского края, ХМАО, учиться приезжают даже с Крыма и Дальнего Востока. Всего Дуванский многопрофильный колледж рассчитывает в этом году набрать до 600 студентов (с учетом филиалов). Прием на вакантные места будет идти до конца ноября.

Узнать подробнее о поступлении в ГБПОУ «Дуванский многопрофильный колледж» можно по телефонам: 8 (34798) 2-35-01, 8 (34798) 2-35-19 или на сайте dat-duvan.ru

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