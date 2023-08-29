25 млрд на качественные дороги: Челябинская область подводит итоги программы «Дорожный рывок»

Алексей Нечаев рассказал, какие дороги ремонтируются в Челябинской области. Фото: Ольга ЩАПИНА

В Челябинской области в этом дорожном сезоне планировалось отремонтировать 700 км дорог. Весной губернатор Алексей Текслер заявил о начале проекта «Дорожный рывок», по которому трассы и региональные дороги сдаются раньше срока. В Челябинске уже готова улица Бейвеля, которую планировалось сдать только в 2024 году, запущена развязка на Братьев Кашириных.

При этом появились нововведения в плане безопасности: «вафли» на проспекте Ленина, умные светофоры и пешеходные мосты. Предварительные итоги дорожного сезона на радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95,3 FM) подвел министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

— В Челябинской области весной этого года губернатор Алексей Текслер объявил программу «Дорожный рывок», во многих территориях вместо запланированных двух лет дороги ремонтируются за один год. За счет чего получается это сделать? На каких направлениях работы ускорены?

— Если делать анализ предыдущих дорожных фондов, в прошлом году был 21 млрд рублей, то в этом году у нас практически 25 млрд. Мы считаем, что это точно дорожный рывок. Наш самый главный национальный проект «Безопасные качественные дороги» позволил получить дополнительно практически 2 млрд, точнее 1 млрд 940 тысяч рублей. Это те опережающие работы, которые мы проводим на региональных, муниципальных дорогах. В них участвуют города Челябинск, Магнитогорск. Помимо этого, есть решение, которое принял губернатор Челябинской области Алексей Леонидович Текслер, когда мы запустили проект «Дородный рывок» с опережающим развитием. Помимо вышеназванных мероприятий, дополнительно получили деньги практически все муниципальные образования, которые также участвуют в этом проекте.

В Челябинске по нацпроекту досрочно завершили ремонт развязки на улице Братьев Кашириных.

— За чет чего получается ремонтировать дороги раньше? Как отбираются регионы, которые получают финансирование?

— Решение по национальному проекту было принято по всей стране. Но решение по увеличению по муниципалитетам и по региональным дорогам принято лично губернатором. То есть это деньги, которые попали в дорожный фонд из областного бюджета. Если говорить о планах, то, когда мы на начальном этапе, в 2019 году, формировали планы, то их у муниципалитетов практически не было. Если у нас была трехлетняя программа дорожного ремонта, то у них ничего не было совершенно. Куда развивать, что делать, было очень сложно определиться. Тем не менее, мы сделали трехлетнюю программу муниципального образования, в прошлом году и в этом сделали пятилетний план дорожных ремонтов в рамках поручения губернатора. Муниципальные образования все без исключения сделали свою программу-пятилетку. Теперь у них есть четкие планы, четкое понимание, куда идти, на какие цели нам выделять дополнительные деньги. Один из примеров: если в начале года было планово распределено порядка 1 млрд 800 млн рублей из дорожного фонда в 24,8 млрд, то на сегодняшний день уже плюсом эта же сумма — 1,8 млрд — дополнительно в муниципальные образования пришла. Мы практически удвоили дорожное строительство.

Новая дорога между поселками Рождественка-Мордвиновка ведет к храму. Фото: Миндортранс Челябинской области.

— Правильно ли я понимаю, если мы раньше латали дороги по жалобам жителей и по результатом инспекций, то сегодня у нас есть четкое понимание, как мы приведем в порядок дороги городов и между городами?

— Это действительно так. Точечные «пожарные» вещи происходят и сейчас, тем не менее, наша программа, которую мы разрабатывали, предусматривала фактически работу в первую очередь на опорной сети. Во вторую очередь — это развитие агломерации Челябинска и Магнитогорска, и в третью очередь — это приведение в нормативное состояние всей дорожной сети.

Один из источников и элементов попадания автомобильной дороги в тот или иной план, это проведение диагностических мероприятий, чтобы доказать необходимость строительства этой дороги. В прошлом году было принято решение, с губернатором совместно это обсуждали, у нас 2 тысячи километров щебенки. Но это не так много в сравнении с другими соседними регионами. Тем не менее, мы в этом году 4 объекта щебеночных будем завершать. Это очень сложная работа, когда фактически грунт, щебеночное покрытие переводится в твердый асфальт и бетонное покрытие. Это дорогостоящее мероприятие, тем не менее, такие решения принимаются.

— На каких направлениях у нас ускорены работы? Кто получил дополнительное федеральное финансирование?

— Из 1 млрд 940 млн рублей по национальному проекту и по опережающему развитию порядка 1 млрд рублей получил Челябинск и порядка 1 млрд Магнитогорск. Направления совершенно разные, в каждом муниципальном образовании ведутся работы. К примеру, Красноармейский район, буквально недавно губернатор побывал на одной из таких дорог Миасское-Курейное. Есть глобальный проект по опережающему развитию — наша региональная дорога, которая связывает два больших города Челябинск и Магнитогорск, это Южноуральск-Магнитогорск. 50 км ремонта из фактически 200 км дороги мы в этом году завершим. Это очень большая цифра. И город Челябинск на сегодняшний день — это порядка 900 тысяч кв. м. дорожного ремонта. Думаю, что к 1 млн точно коллеги подойдут. И Магнитогорск не отстает в этом.

— Давайте подробнее поговорим о том, как идет ремонт в наших небольших городах. Мы с вами были в Троицке, где преображается исторический центр, появляются новые скверы. Но это происходит вместе с ремонтом главных дорог городов.

В Троицке вместе с городскими улицами сразу делают тротуары. Фото: пресс-служба губернатора.

— Одно из понятных решений — это работы по заключению долгосрочных контрактов. За счет этого происходит опережающее развитие. За счет долгосрочного контракта на 2-3 года муниципалитет, например, Троицк, провел несколько процедур, и в рамках опережающего развития проводит эти работы. Имея один контракт, подрядчик уже планирует свою деятельность, он не останавливается на плане текущего года, начинает сам работать на свои оборотные средства. Если говорить о Троицке, он развивается в том числе и в рамках туристических мероприятий, и здесь нужен комплексный подход. Мы в первые годы делали покрытие, а потом обращали внимание на знаки, остановки, тротуары. Но Троицк, и мы его в этом поддерживаем, делает не только дорогу, он делает всю прилегающую территорию. Причем комплексный план формируется с учетом развития туристической направленности города.

— Приняты важные решения по ремонту мостов, в частности, в Бакале и Нязепетровске. Какая ситуация была там?

— В этом году у нас 8 объектов, где идут работы, не связанные с покрытием на мостах, а именно с искусственными сооружениями. В основном они будут завершены в этом году. Нязепетровский мост: сейчас строится временный мост, для того, чтобы начать работы на существующем мосту. Мы в первую очередь не должны закрывать движение. По строительству данного объекта работает компания «Уралмостострой», она победитель этого аукциона. Мы за 2 года планируем этот достаточно сложный мостовой переход сделать. Там совмещенный тротуар, железнодорожный путь.

Также из глобальных объектов, по которому принял решение губернатор, путепровод в Бакале. До конца сентября мы планируем его презентовать и ввести в эксплуатацию.

— Вы сказали про 8 объектов, какие еще мосты ремонтируют?

— Бакальский спиралевидный путепровод, Нязепетровский мост, два объекта в Сосновском районе, Заварухино, в поселке Горный мост в свое время пострадал от паводка. Остальные работы в рамках планово-предупредительных мероприятий.

— Как меняется качество дорог, есть ли новые материалы, технологии?

— Контроль присутствует везде. Если говорить про региональные и муниципальные дороги, там три вида контроля: лабораторный, строительный и приемочный. Предприятия, которые участвуют в дорожной деятельности, начинают испытывать материалы, подбирать смеси, мы в этом тоже участвуем. Этим занимается «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований». Осенью этого года будем вводить в эксплуатацию новый лабораторный комплекс — это лаборатория, которая будет построена в Челябинской области по решению губернатора. Наше государственное предприятие проводит все необходимые испытания в части новых технологий. В этом плане Челябинская область самодостаточная, всегда об этом говорил, у нас много карьеров, месторождений, все те породы, которые добываются, они кстати, не только используются в Челябинской области, у нас практически все наши коллеги-субъекты покупают каменные материалы. Практически везде используем уже щебеночно-мастичный асфальтобетон — самый прочный материал, который является износостойким и не подвержен резкому колееобразованию, стиранию. Подходим к этому точечно, рассматриваем на научно-техническом совете, применяем какие-то новшества, но в основном это истории, связанные с мостами, там есть разные материалы, которые заполняют швы. Ну и самое главное — это асфальтобетон с модернизированным битумом для того, чтобы был он долговечным.

— Какой сегодня гарантийный срок на дороги?

— Гарантийный срок на верхний слой покрытия — 4 года, но все зависит от интенсивности дорожного движения. Где-то тысяча машин в сутки, а где-то 10 тысяч машин, такие участки тоже есть, и заказчик вправе устанавливать там немного другие сроки.

— В Челябинской области делаются не только дорожные полотна. Как обустраиваются трассы пешеходными переходами, светофорами, остановками? Не так давно открывали один из наземных пешеходных переходов.

— Здесь мы работаем вместе с коллегами из Министерства общественной безопасности. В свое время было принято решение отдельно финансировать муниципальные образования по приведению пешеходных переходов по новым национальным стандартам, в первую очередь, которые находятся вблизи учебных заведений. Понятно, что покрытие становится лучше, но водители начинают нарушать правила дорожного движения, гонять. Это факт. Особенно это чувствуется в сельской местности. Когда дорога плохая, имеется колейность, аварийности совершенно нет, а когда дорогу отремонтировали, сразу водители начинают испытывать свои автомобили на больших скоростях. Если дорога четырехполосная, мы начали делать модульные пешеходные переходы для того, чтобы обезопасить пешеходов. По проспекту Ленина в этом году сделали вафельную разметку. У нас, конечно, есть еще над чем работать.

Если говорить про национальный проект «Безопасные качественные дороги», у нас есть еще один раздел — это система ИТС. Мы в этом году порядка 200 млн получили на развитие интеллектуальной транспортной системы, которая позволит модернизировать светофоры, поставить правильность выбора решений, сделать автоматизацию. Мы в этом году активно работаем в Магнитогорске по автоматизации светофорных объектов. Все программы, которые мы до этого покупали, соединить и мониторить систему безопасности, в том числе системы информатизации для водителей, для самих себя, чтобы понимать, над чем еще надо работать.

— Как меняется смертность на дорогах? Этот показатель же отслеживается по нацпроекту?

— К сожалению как на федеральной, так и на региональной трассе, на муниципальных трассах риск возрастает. Но над этим можно и нужно работать. Это, в том числе, шумовые полосы, лежачие полицейские. В Миассе, к примеру, в прошлом году обсуждали, что было много положено полицейских, но смертность на пешеходных переходах стала нулевой.

— Камеры очень хорошо дисциплинируют на трассах.

— Да, действительно. Жители уже знают, где камера, и снижают скорость, а транзитчики, если будут видеть хорошую дорогу и не знать, что там стоит камера, будут получать штрафы за превышение скорости. В основном, конечно, это два момента: превышение скорости и выезд на встречную полосу.

— Хорошие дороги — это еще и наш экономический, туристический потенциал. В этом плане большую роль играет решение о расширении трассы М-5, других федеральных дорог. Расскажите о главных проектах, которые у нас планируются и реализуется.

— Губернатор Алексей Текслер активно очень участвует в развитии федеральных трасс, у нас их четыре: М-5 Челябинск-Москва, это подъезд к Екатеринбургу, которая уже завершена, это Р-254 Челябинск-Курган, и А-310 Челябинск-Троицк. Проект федеральный, он нацелен на развитие высокоскоростных трасс. У нас упор был сделан на дорогу М-5, порядка 61 км, в горно-заводской зоне сейчас работают несколько бригад, несколько подрядчиков, которые делают безопасную качественную автомобильную дорогу. Дорога со стороны Башкортостана фактически до Карпачево 61 км будет четырехполосной. Один из самых сложных рельефов в зимнее время, но мы ожидаем там в 2026 году ввести в эксплуатацию. Порядка 170 км остается еще двухполосной дороги, но есть уже решение, есть проектные вещи, которые делают ФКУ Упрдор «Южный Урал». Второй проект, который сейчас реализуется — это Р-254, там также скоро появятся четыре полосы.

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