Новые учебники истории и инженерные классы губернатора: как изменится жизнь школьников Челябинской области с 1 сентября

В Челябинской области откроют больше кванториумов и займутся патриотическим воспитанием. Фото: Ольга ЩАПИНА

В этом учебном году школьников Челябинской области ждут большие перемены. Это новые учебники истории, первые инженерные классы, уроки профориентации, элементы трудового и патриотического воспитания. Об основных изменениях в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) рассказала исполняющая обязанности министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

КТО ПЕРЕХОДИТ НА НОВЫЕ УЧЕБНИКИ ИСТОРИИ

— Больше всего сейчас обсуждают новые учебники истории. Поступили ли они в наши школы? Насколько я знаю, у нас будет четыре учебника: в 10-х и 11-х классах.

— Действительно, сейчас разрабатывается единый учебник истории. Почему разрабатывается: готовы учебники для 10-го и 11-го классов, в следующем году будет готова полностью вся линейка с 5-го по 9-й. Учебник 9-й, 10-й, 11-й классы состоит из двух частей: «История России» и «Всеобщая история». Учебники мы закупили, в Челябинской области будут полностью обеспечены все одиннадцатиклассники — это основное требование сейчас федеральных стандартов, и мы купили частично учебники для десятых классов. В ближайшее время по поручению губернатора мы закупим и оставшиеся учебники, найдем дополнительные средства. Таким образом, в этом учебном году у нас все 10-11-е классы будут иметь новые учебники истории.

— Как готовятся педагоги? Это все-таки новый материал.

— Я бы не сказала, что это совершенно новый материал, просто эти учебники актуальные, там все последние изменения, которые произошли в нашей истории и социально-политической, экономической сфере. Авторский коллектив очень серьезный, вдумчивый. Этот учебник введен хоть и в быстром порядке, но апробации проходили в том числе с участием наших учителей, они также оценивали материалы этого учебника. На эти учебники действительно хорошие отзывы. Хорошо, что учебник стал единым, потому что мы долгие годы учились по различным линейкам. Несовпадение тем, некоторых авторских взглядов —это усложняло работу, а когда появляется единый учебник, авторский коллектив один, значит есть соответствующая методическая база. Все учителя истории проходят повышение квалификации.

— Это касается не только учебников, в целом наша система образования приходит к единым стандартам, программам?

— Это обновленные федеральные государственные образовательные стандарты, мы о них говорили уже в прошлом году достаточно подробно. С прошлого года постепенно на уровне 1-5-го классов стали обновляться. Но это в большей степени удобство для учителей, потому что четкая структура и результаты, которые должны получить по итогам обучения, прописаны в деталях, а не так как было крупными мазками. Появились федеральные основные общеобразовательные программы. Под эти федеральные программы есть портал «Единое содержание общего образования», где каждый учитель может тут же скомпоновать себе урок. Уровень подготовки детей разный: есть дети с ограниченными возможностями здоровья, есть лицейские классы, классы с углубленным изучением, поэтому материалы отбираются разные. Это очень удобно, к уроку можно подготовиться, используя цифровые ресурсы.

— И родителям все-таки придется смириться со «Сферумом», которой в прошлом году вызвал много недовольства.

— Новое всегда вызывает отторжение, если мы к нему не готовы. Мы говорили об учебниках истории, а постепенно такие учебники будут по всем предметам, которые изучают в школе. В первую очередь это коснется гуманитарных предметов, потом уже естественнонаучный цикл. Что касается цифровой среды, мы никуда от этого не уйдем, если школа будет опаздывать от движения, которое происходит в цифровой сфере, это неправильно. Школа всегда должна быть или в ногу или даже чуть-чуть впереди.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАЗГОВОРЫ О ПРОФЕССИИ

— В прошлом году было такое нововведение, как «Разговоры о важном», в этом году у нас появятся еще и уроки профориентации по четвергам. О чем эти уроки, и как они будут проходить, учитывая региональные особенности?

— «Разговоры о важном» — это внеурочное занятие, которое проводит классный руководитель. Они появилась 1 сентября прошлого года, и в течение года этот проект в общем-то нашел сторонников и хорошо вошел в практику школы. Сейчас появились такие уроки и для родителей. Они также находятся на сайте, и классному руководителю рекомендуют проводить беседы с подготовленными материалами. Готов материал по всем классам и для всех родителей, поэтому можно пользоваться и индивидуально, например, для своей семьи, посмотреть какие-то материалы к какой-то дате или событию. Там очень интересные темы: День семьи или родственные отношения, как передаются традиции.

В этом году появляется еще одно нововведение — это внеурочное занятие «Россия — мои горизонты». Оно будет проходить по четвергам. Это о возможностях, которые дает система образования и другие сферы для развития наших детей. Задача школы — не просто дать базовые знания, а подготовить ребенка к выбору профессионального жизненного пути. Эти уроки будут проводиться для учащихся с 6-го по 11-й класс во всех абсолютно школах. Точно так же готов цифровой контент, и он тоже будет общий федеральный. Но здесь гораздо больше возможности для регионального творчества. Все, что будет предлагаться, должно перебираться на региональную основу, на производства, предприятия. У нас промышленный регион, но при этом не надо забывать, что и сельское хозяйство хорошо развивается, есть наукоемкие производства, которых нет больше нигде в стране. Эти все направления будут учитываться. Эти уроки ведет уже не классный руководитель, как в «Разговорах о важном», а отдельный специалист, чаще всего это учитель технологии или цифровых технологий, привлеченные специалисты. Это могут быть сотрудники предприятий, вузов, колледжей, просто интересные люди, которые могут рассказать о своем профессиональном пути. Почему с 6-го класса? К этому возрасту психологически у многих ребят уже сложились предпочтения, мы уже точно можем сказать, гуманитарий это или технарь. Кроме разговоров, это еще будет и проба пера. Мы этим, кстати, занимаемся уже 3 года: даем возможность попробовать себя в какой-то профессии, несколько часов провести в колледже или техникуме или на предприятиях в рамках экскурсионной программы прикоснуться к станку.

КАК ПОПАСТЬ В ИНЖЕНЕРНЫЕ КЛАССЫ ГУБЕРНАТОРА

— Перед учебным годом прошел большой областной педсовет, где прозвучала достаточно подробная речь губернатора Алексея Текслера. Он поставил задачи перед учительским сообществом на будущий год. Один из ключевых моментов — в этом году у нас вводятся инженерные классы, их будет 10 по области.

Первй инженерный класс уже появился в IT-лицее. Фото: пресс-служба губернатора.

— Система инженерной подготовки на уровне школы достаточно хорошо развита в Челябинской области. У нас есть инженерные классы с различными госкорпорациями, например, с Росатомом, Роскосмосом, Ростехом, которые готовят для себя кадры, выбирая из тех ребят, которые мотивированы заниматься инженерной деятельностью. Для своих производств у нас есть классы с углубленным изучением отдельных предметов, которые также позволяют ребятам поступать в вузы на специальности, связанные с инженерией. Но инженерные классы губернатора, старт набора в которые у нас в этом году, это классы, которые целенаправленно будут работать на вузы Челябинской области.

Создаваемый межвузовский кампус мирового уровня позволяет нашим школьникам войти в систему работы с научным знанием или с инженерной подготовкой гораздо раньше. Это больше проект мотивационный, чтобы ребята захотели прийти учиться в новый кампус. Это, как губернатор сказал в своей речи, по сути новый университет с новым подходом, инфраструктурой, внутренним наполнением, современным оборудованием. А на современные возможности как правило идут и современные ученые, сотрудники, и ребята-школьники должны быть готовы. Поэтому мы берем уровень 8-го и 10 класса. 8-й класс — это предпрофессиональная подготовка, в 10-м уже будет разработка конкретных проектов или конкретных инженерных действий совместно с вузами Челябинской области и предприятиями-партнерами. В этом их отличительная особенность.

По сути каждый такой класс или группа детей в классах будет заниматься определенным направлением, которое будет у нас потом в кампусе. Это интеллектуальные производства, материаловедение, экология и так далее. В этом году мы попробуем, как такая модель работает, а уже во втором полугодии учебного года пойдет отбор детей. Они будут защищать проекты, которые обязательны с 7-го класса, эти проекты будут предложены нашими вузами. Ребята, которые покажут наиболее высокий результат, смогут поступить в такие классы. Они будут в разных территориях в зависимости от возможностей.

— Такой класс мы уже посмотрели в ИТ-лицее в поселке Западном.

— На таком уроке губернатор, ректоры вузов посмотрели, что для ребят 6-7-го класса вполне по силам разработать проект, который имеет право на существование. Значит эти ребята с интересом будут учиться дальше, продолжая постигать навыки инженерной машины.

— В Челябинской области набирает обороты техническое творчество. Достаточно вспомнить Всероссийские соревнования по робототехнике, которые прошли в Челябинске. Губернатор поставил задачу в два раза увеличить количество ИТ-кубов, «Кванториумов». Как мы это будем делать? Действительно ли большой интерес со стороны детей к техническому творчеству?

— Это абсолютно оправданное поручение. В рамках инженерных классов и в рамках подготовки по актуальным специальностям для региона в системе средне-профессионального образования техническое творчество является основой. Мы в лидерах по количеству таких объединений технического творчества, и не только новых форматов, таких как кванториумы, это просто технические кружки в старом виде. Интерес есть, у нас примерно 10% ребят занимаются в системе дополнительного образования и тяготеют к техническому творчеству. Поэтому возможности для открытия кванториумов, а они как правило открываются в больших городах, и IT-кубов, которые открываются в более маленьких населенных пунктах, есть. Плюс места дополнительного образования уже в сельских и удаленных территориях. Совокупно это создаст новые возможности. Это также новое оборудованные, специальная подготовка педагогов. Повышение квалификации всегда идет параллельно с оснащением новым оборудованием. Мы не бросаем педагога самого разбираться, максимально вводим его в эту систему параллельно с приобретением оборудования.

ВОСПИТАНИЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ШКОЛЫ

— Школы возвращаются к задачам по воспитанию, в частности вводится трудовое воспитание детей. Теперь не обязательно спрашивать разрешение родителей.

—Трудовое воспитание всегда было компонентом в целом воспитательной работы. Что такое общественно полезный труд? Это по сути навыки самообслуживания, распространенные не только на себя, но и на коллектив. У нас был период, когда родителям стало позволительно соглашаться или не соглашаться заниматься таким полезным для ребенка с точки зрения его развития трудом. Сейчас эта норма закона как раз прописана, что общественно-полезный труд может быть без согласия родителей. У каждой школы будет прописан перечень этих действий. Доходило до абсурда: мы получали в Министерстве жалобы на то, что моего ребенка заставляют стирать доски. Но мы же стираем дома со стола, когда поедим. Это работа на пришкольном участке, помощь библиотеке, когда мы подклеиваем учебники, это дежурство по школе, уход за цветами — такие понятные действия, которые всегда были в школе. Отдавая ребенка в школу, родители будут видеть перечень каких общественно-полезных дел, которые ребенок может выполнять.

— Также в школах усиливается патриотическое воспитание. В прошлом году начали поднимать флаг, включать гимн. На педсовете губернатор Алексей Текслер говорил о центре «Авангард», что откроются дополнительные филиалы. Как он будет участвовать?

— «Авангард» — это центры военно-патриотического воспитания детей, в большей степени патриотического. Мы это увязываем с модернизацией предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», который со следующего года будет называться «Основы безопасности и защиты Родины». Они будут развивать систему военно-патриотических клубов и объединений, которых у нас достаточно много в регионе, плюс у нас мощные военные части, танковая дивизия, рядом с которой находится само учреждение «Авангарда». Там сейчас идет большой ремонт. Для обучения «Авангард» использует как раз возможности военных частей — это по сути учебная тренировка в рамках предмета ОБЖ. У нас есть учебные тренировки для десятиклассников, их можно будет проводить на оборудованных площадках. Это специальные полосы препятствия — спортивный уголок, в котором можно определенные навыки отработать.

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