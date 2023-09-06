Кормить каждые 20 минут с 5 утра до 10 вечера: как челябинка спасает птиц со сложнейшими переломами

Помогать птицам девушка начала после того, как к друзьям на балкон упал птенец стрижа.

Александру Швецову в соцсетях называют настоящей волшебницей. Она снова ставит на крыло порой самых безнадежных птиц со сложнейшими переломами. За помощью к ней обращаются люди со всей области. Несут воробьев, синиц, стрижей, врановых и даже цапель. Сейчас в трехкомнатной квартире девушки обитают 25 животных, больше половины из них именно птицы. А за пять лет волонтерства ей удалось помочь почти трем сотням клювиков. Однако продолжать выхаживать птиц в квартире девушка больше не может – ее увлечение привело к конфликту с родственниками. Сейчас Александра подыскивает участок, где разместились бы все ее подопечные. Говорит, дело это небыстрое, но она очень надеется на отзывчивость местных жителей.

Птенец упал на балкон

Первой спасенной птицей Александры стал стрижонок. Он упал на балкон друзей почти 5 лет назад. Тогда никто понятия не имел о том, кто это и уж тем более, как его выхаживать. Девушка согласилась помочь и подарила малышу шанс на выздоровление. Спустя несколько месяцев он вернулся на волю, а волонтеру стали приносить новых пернатых:

– Это сарафанное радио сработало. Однажды я выложила фотографию в соцсетях, как растила птенца и с тех пор люди стали обращаться, приносить птиц ко мне, – рассказывает девушка.

Девушка мечтает приобрести для выхаживания птиц специальные боксы.

Помимо заурядных воробьев, стрижей и чаек в доме Александры побывали совы, кукушки и даже большая белая цапля. Ее нашли сбитой на трассе под Магнитогорском. Проезжавший мимо автомобилист не смог оставить раненную птицу на дороге и стал дозваниваться волонтерам. После лечения пернатая отправилась на разлетку и перелиньку в Екатеринбург. Вскоре она также вернется в дикую природу.

Специалистов, которые берутся выхаживать птиц в регионе совсем немного. В одной из челябинских ветклиник умеют делать рентген. С этими снимками, а также результатами анализов крови, фото и видео птиц, Александра обращается к веторнитологу из Санкт-Петербурга. Он подбирает лечение, а волонтер следует рекомендациям. Таким образом удалось спасти около 300 птиц:

– Чаще всего ко мне поступают инвалиды. Хирургия в Челябинске не развита. Собрать перелом со смещением птице нереально. Поэтому, по возможности, птица отправляется в Москву или в Екатеринбург к специалистам. Если ампутация крыла неизбежна, такие птицы не выпускаются и остаются либо у меня, либо они переезжают в реабилитационные центры.

Родственники считают это неправильным

Несмотря на то, что Александра стала местной знаменитостью, ее увлечение родные считают отталкивающим. Именно поэтому девушка чуть больше года назад перебралась в поселок Межевой под Саткой. Но просторная трешка стала лишь временным убежищем для волонтера. Квартира – общая с родителями собственность. Чтобы избежать очередного конфликта, Александра вновь задумалась о переезде со своими подопечными:

– Мы сейчас ищем земельный участок, чтобы с комфортом разместились все птицы, а также их удобно было выпускать. Удаленность от города помогает сделать это максимально безопасно для них. Кроме этого, я мечтаю заказать специальные боксы для выхаживания птиц. Это дорогостоящее оборудование, которое делают на заказ. Но оно нам жизненно необходимо. Если кто-то из читателей сможет нам помочь, мы вместе с птицами будем очень благодарны, – говорит девушка.

Садовую камышовку Александре привезли из Сатки. У птицы диагностировали серьезную черепно-мозговую травму.

Сейчас в квартире волонтера живут 25 питомцев. В основном – пернатые, но есть и рептилии. В прошлом году девушка приютила 5 красноухих черепах, которых нерадивые хозяева выбросили в реку Миасс. Там же, спустя время челябинский рыбак выудил еще одну бедолагу. После того, как ветврачи извлекли застрявший в ее горле крючок, рептилию на ПМЖ взяла к себе Александра. Говорит, с радостью бы пристроила и ее, и остальных, но брать их никто не хочет:

– Дело в том, что их продают маленькими миленькими зелеными черепашками, которые «не растут», а они вырастают в «слонов» под 30-40 сантиметров в диаметре. Хозяевам надоедает «игрушка», поэтому их нередко выпускают в тот же Миасс. Бывало и зимой находили — в основном с пневмониями, пришлось пролечивать, – рассказывает волонтер.

Для комфортного проживания черепах Александра постаралась создать все условия. У них есть специальная лампа и большой бассейн, в котором можно плавать. Птицы к рептилиям не проявляют никакого интереса, поэтому жизнь у них вполне удалась.

Правовые вопросы и уход

Помощь птицам нужна почти в любое время года. Однако больше всего они нуждаются в ней с весны по осень - это время птенцов и перелетных птиц.

За этим зверинцем приходится ухаживать сутки напролет. Самое тяжелое время приходит весной и летом, когда люди приносят слетков – птенцов, выпавших из гнезда. Осень тоже не дает расслабиться – то и дело девушке звонят по поводу разбившихся об окна молодых пернатых:

– Птиц необходимо кормить каждые 20 минут с 5 утра до 22:00 – это тяжело. А вот зима в этом плане больше разгружена и свободна. Так что свободное время более-менее существует. Я фрилансер, рисую картины, делаю украшения. Для покупки корма и лекарств птицам веду сборы в группе «Степь». Там же выкладываю все новости о поступивших и выпущенных мною подопечных.

Краснокнижных птиц девушка принимает только после согласования с Министерством экологии Челябинской области. Иначе помощь такому пернатому может обернуться уголовной ответственностью. Буквально на днях Александра сообщила ведомству об орле-могильнике, которому срочно нужна помощь. У пернатого обнаружили травму, из-за которой он не может летать, а еще проблемы с ЖКТ и сердцем. Теперь ему предстоит лечение, а позже – выпуск.