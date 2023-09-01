Тысяча первоклассников, девять линеек и гости-силовики: как отметили 1 сентября в крупнейших школах Челябинска

День знаний в ОЦ №5 — больше, чем просто линейка и звонок. Фото: Вадим АРХИПОВ

Микрорайон Парковый на окраине Челябинска 1 сентября можно было с уверенностью назвать «столицей Дня знаний». Неподалеку друг от друга там находятся две крупнейшие школы города и области — образовательные центры №2 и №5. Количество учеников там исчисляется тысячами, первоклассников — сотнями, а первых классов в каждой школе — по полтора десятка.

Чтобы каждый ребенок, впервые переступивший порог школы, запомнил этот день на всю жизнь, образовательные центры устроили несколько линеек. В ОЦ №2 их прошло четыре, а в ОЦ №5 — пять подряд. Подпортила праздник погода — все торжественные мероприятия прошли не на открытом воздухе, а в стенах учебных заведений. Впрочем, в огромных зданиях места хватило всем.

Фото: Вадим АРХИПОВ

Уже в девятом часу на входе в ОЦ №2 было не протолкнуться. Фото: Вадим АРХИПОВ

День знаний в образовательном центре №2 на углу улиц Бейвеля и Скульптора Головницкого начался в девятом часу утра. Уже в 8:30 в здании школы и перед ним толпились нарядные школьники и их родители. А к девяти часам в актовом зале было не протолкнуться: почти все места в зале заняли первоклассники и ученики, которые в этом году окончат школу, в глубине зала и стоя вдоль стен разместились их родители.

В актовом зале сесть удалось не всем. Фото: Вадим АРХИПОВ

Во всех школах линейки теперь начинаются с обязательного государственно-патриотического ритуала: на сцену торжественно, под звуки военного марша вносят флаг, а затем звучит гимн Российской Федерации.

Директор школы Юрий Терин обратился с теплыми напутствиями к ученикам. Фото: Вадим АРХИПОВ

— Для каждого из нас сегодня знаковое событие! Судите сами — 500 мальчишек и девчонок стали первоклассниками нашего образовательного центра! — обратился к собравшимся директор ОЦ №2 Юрий Терин. — Милые мальчики и девочки, вам несказанно повезло — вы будете учиться в одной из самых больших школ Челябинска: красивой, уютной. Каждый кабинет здесь оснащен самыми современными средствами обучения и воспитания. Желаю, чтобы вы бережно шагали по школьной тропинке вместе с учителями, используя нашу инфраструктуру, достигали успехов и прославляли своими достижениями себя, своих родителей и наш образовательный центр!

Детский коллектив исполнил песню на популярный мотив под названием «Малявка» Фото: Вадим АРХИПОВ

А для этого малыша первый звонок прозвенит еще не скоро. Фото: Вадим АРХИПОВ

Затем на сцене выступили творческие коллективы школы, с поздравлениями обратились приглашенные, среди них — депутат гордумы Дмитрий Григорчик.

— Каждый год прихожу сюда поздравить учеников и их родителей. Впереди трудный путь, но там будет много всего интересного. Поменьше вам трудностей и больше побед! — сказал депутат.

После линейки все ученики разошлись по кабинетам, где учителя провели для них классные часы.

Фото: Вадим АРХИПОВ

В образовательном центре №5 первая из пяти линеек стартовала в 10 часов утра. До ее начала на входе гостей встречали полтора десятка подтянутых юношей и девушек в белых рубашках и форменных галстуках — ученики специализированного класса Федеральной службы безопасности, впервые набранного еще в прошлом году. Была приготовлена и тематическая фотозона.

Фото: Вадим АРХИПОВ

Фото: Вадим АРХИПОВ

ОЦ №5 сейчас носит звание крупнейшей челябинской школы — здесь учатся порядка 4 тысяч детей. Первых классов в этом году набрали целых 17 — за парты сегодня сели 600 бывших дошколят.

Из-за того, что линейку пришлось перенести в стены школы, не вышло провести ставшую традиционной акцию: каждое 1 сентября первый звонок в ОЦ №5 подается гудком какого-нибудь необычного автомобиля. В этом году для детей заготовили нечто особенное и, по словам директора центра Евгения Марченко, сюрприз обязательно будет явлен школьникам.

— У нас к сегодняшнему дню все было готово, мы договорились, что приедет очередной особенный автомобиль, связанный с тематикой Дня знаний, показывающий возможности сильной, большой страны, — рассказал Евгений Марченко. — Но погода распорядилась так, что пришлось перенести сюрприз на другую дату — покажем его ребятам на одном из осенних мероприятий.

Классные часы в ОЦ №5 пройдут в формате квестов — это дает ученикам, особенно первоклассникам, возможность познакомиться со школой, теми возможностями, которые она дает для учебы и досуга.

Фото: Вадим АРХИПОВ

Фото: Вадим АРХИПОВ

С первых секунд стало понятно — День знаний в ОЦ №5 больше, чем просто линейка с дежурными напутствиями. В актовом зале погас свет, на сцену вышел танцевальный коллектив, и началось зрелищное шоу со световыми эффектами.

Уже после этого был дан старт официальной части: на сцену вышли шесть юношей в парадной кадетской форме с флагами России, Челябинска и знаменем школы. А гимн РФ исполнил детский хор под аккомпанемент фортепиано.

Гимн России дети пели хором. Фото: Вадим АРХИПОВ

По ходу представления официально-государственные и хайпово-молодежные элементы неоднократно чередовались. Неизменным оставалось одно — ощущение большого и значимого праздника.

— Первоклашки, как дела? — спросил ведущий.

— Ееееее! — донеслось из зала детское многоголосие.

— Готовы учиться?

— Дааааа!

Школьный праздник посетили представители ФСБ и прокуратуры. Фото: Вадим АРХИПОВ

Со сцены первоклассников поздравили не только директор, но и приглашенные гости — покровители профильных классов: два сотрудника областного управления ФСБ, представленных как «Василий Станиславович» и «Анастасия Ивановна» и прокурор города Челябинска Роман Самойлов.

— Вы наша надежда и опора! Надеемся на вас, будем строить с вами будущее! — сказала сотрудница ФСБ.

Помимо класса ФСБ в школе учатся воспитанники «Детской юридической академии» — ее деятельность курирует городская прокуратура.

Городской прокурор Роман Самойлов — почетный гость линейки в ОЦ №5. Фото: Вадим АРХИПОВ

— Мы в прошлом году начали работу по воспитанию правосознания и патриотизма и получилось неплохо. В этом году мы продолжим сотрудничать в том же русле. — сказал Роман Самойлов. — Желаю первоклашкам терпения и осознания того, что вам очень повезло учиться в этом центре, а старшеклассникам хотелось бы пожелать определиться с профессией: мы с коллегами будем рады видеть вас в своих рядах.

Классные руководители устроили выход-дефиле. Фото: Вадим АРХИПОВ

После этого наступила очередь выхода классных руководителей — он прошел в формате дефиле по залу под музыку и бурные овации учащихся с финишем на сцене. Первый звонок также дали со сцены — и в зал вошли с полтора десятка старшеклассников с девочками на плечах, у каждой из которой звенел в руке символический колокольчик.

Фото: Вадим АРХИПОВ

Фото: Вадим АРХИПОВ

Финалом линейки стал еще один танцевальный номер от учеников, после чего первоклассники запустили прямо в зале множество зеленых бумажных самолетиков, а точку в мероприятии поставил салют из конфетти.

На концерте-линейке выступила школьная команда чирлидеров. Фото: Вадим АРХИПОВ

Построившись, первоклассники дисциплинированно покинули актовый зал и разошлись по классам. Первое шоу было завершено. Таких в образовательном центре №5 в День знаний состоялось еще четыре подряд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru