Погода в Челябинске на сентябрь 2023: короткое бабье лето и холодные ночи

В Челябинск лишь на несколько дней придет бабье лето. Фото: freepik.com

Первые дни сентября сразу же окунули жителей Челябинска в холодную серую и мокрую тоскливость. Вся надежда на скорое бабье лето, которое должно принести солнце, сухую приятную погоду и тепло. Рассказываем, какая погода будет в сентябре 2023 в Челябинске, когда потеплеет и что ожидать от первого осеннего месяца.

15 пасмурных дней сентября

Сервис Яндекс.Погода предположил, что в сентябре жители Челябинска еще смогут насладиться теплом. Средняя температура днем составит +14 градусов. Вот только солнце не согреет. По прогнозу сервиса, половину сентября небо будет затянуто облаками. Бабье лето придет лишь на неделю – с 4 по 10 сентября. Воздух прогреется до 18 градусов тепла. Потом ждать выше +14 градусов не стоит. Самый холодный день – 30 сентября. Ночью столбик термометра опустится до +6, днем не намного больше – всего лишь +9.

Несколько жарких дней

По данным синоптиков Gismeteo, с 4 сентября погода даст небольшую передышку от дождей до 7 сентября. Начиная с четверга до следующей недели, ожидаются осадки. После чего метеорологи прогнозируют одну по-летнему теплую неделю. 12 сентября потеплеет до +16 градусов. А с 14 по 16 сентября и вовсе воздух прогреется до +21 градуса. Но эти дни станут последним аккордом бабьего лета. На смену им придут заморозки. В последнюю неделю сентября ожидается от +3 до +9 градусов.

Холодные ночи

Если на дни в сентябре еще есть надежда, то ждать теплых ночей в сентябре уже не стоит. Пора доставать теплые одеяла до включения отопления. Об этом свидетельствует прогноз от сервиса WorldWeather. Ночная температура воздуха будет колебаться от +4 до +9 градусов. До конца сентября нас ожидает еще 9 дождливых дней. Однако осадки преимущественно слабые.

Прогноз погоды в Челябинске на сентябрь 2023 года на сервисах сходится в одном: осень уже вступила в свои права и нам остается только мечтать о лете и поездках в теплые солнечные края.

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