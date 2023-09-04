3D-ролики, игра слов и крутые специалисты: как в Челябинске разрабатывают бренды крупных компаний

Директор брендингового агентства «Ыть» Максим Шахматов

Когда мы покупаем товар или услугу, ориентируемся не только на цену и характеристики. Большое внимание уделяют эмоциям и узнаваемости, а это уже зависит от бренда и фирменного стиля компании. Что такое бренд и почему он может стоить очень дорого, в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) рассказал директор брендингового агентства «Ыть» Максим Шахматов.

Что такое «Ыть» и как она работает

– Почему «Ыть»?

– Это прикольная история. Когда мы запускали брендинговое агентство «Ыть», собрались нашей небольшой штурмовой группой, придумывали название. Нужно было что-то эмоциональное и такое, чего нет у миллиона компаний в России. Сейчас очень трудно придумать нейминг, которого нет еще у ста компаний. Вдруг вспомнилось это «Ыть», эта русская удаль. Проверили и выяснилось, что мы – единственная компания в России, которая умудрилась назвать себя «Ыть». И сейчас это все еще так. И это очень клево! Когда говоришь «Ыть», тебя запоминают молниеносно. Поэтому нам очень нравится нейминг, и он хорошо отвечает тому, чем мы занимаемся: создаем что-то эмоционально клевое.

– Что такое брендинговое агентство, зачем туда идут, за каким продуктом?

– Когда мы только начинали, шли за логотипами, коммерческими предложениями и прочего рода мелкой ерундой. Сейчас к нам идут за всем. Чаще к нам обращаются компании, которые на рынке давно: 10-15-20-30 лет. Их бренд уже устоялся и, откровенно говоря, устарел, потому что они разрабатывали его в каких-то бородатых годах за две копейки. Сейчас они начинают понимать, что конкуренты не стоят на месте. Они стали клевее, современнее, объективно лучше. Такие компании приходят к нам и говорят: «Давайте с вами что-нибудь сделаем». Глобально это ключевой запрос, с которым мы работаем.

Появляются и другие запросы. Например, у нас в «Алмазе» повесили 3D-экран, но на нем нет ни одного классного 3D-ролика. Мы видели ролики в Дубаи, где там что-то красиво вылазит. В Челябинске таких роликов нет. И мы первая компания в Челябинске, куда обратились и спросили: «Умеете?», мы сказали: «Нет, но сможем». Недели через две уже увидите результат.

– А как у вас это происходит? Вам говорят: «Нужен 3D» и у вас фокус-группа собирается, накидываете идеи или как?

– Если говорить про 3D-ролики, есть креативная команда. Это несколько человек, и мы вместе с заказчиком штурмим. То есть мы сначала штурмим внутри себя, потом – с заказчиком. И на фоне этого приходим к какой-то согласованной идее. А если мы говорим о более сложном явлении, например, разработка гайдлайна, который брендбуком любят называть.

– Что такой гайдлайн?

– Это то, что называют брендбуком. Но это не брендбук – это гайдлайн. Большой красивый документ, в котором отображена вся фирменная стилистика компании, чтобы после этого маркетологи, дизайнеры и типографии все делали правильно, а не как бог на душу положит.

– То есть можно назвать, как угодно, но мы имеем такое явление. Чтобы если у нас корпоративный цвет зеленый, никто не подарил партнерам красные ручки.

– Вообще если нет фирменного стиля, то возникает то, что происходит у 99% компании: городят, как бог на душу положит. То есть они что-то там нарисовали когда-то, и потом маркетолог думает: «А я хочу вот так», другой говорит: «А я хочу по-другому». И они начинают заниматься персональным творчеством в рамках логотипа, фактически издеваются над ним. Это плохо, потому что компания никуда не транслирует единый образ. С этим надо бороться.

– А часто ли у вас бывают несостыковки с заказчиком?

– За все время существования у нас была только парочка таких историй. Потому что мы профессионалы, к нам редко приходят и говорят: «Вы должны сделать так». Обычно говорят: «Мы не знаем, как нужно, сделайте, как это должно быть». Вы же не приходите к стоматологу и не говорите: «Блин, полечи мне зуб вот такой дрелью», потому что вы платите профессионалу деньги. Но у нас бывают истории, когда мы говорим заказчику: «Вы не правы. Мы сделаем так, как вы хотите, но это никогда не окажется в нашем портфолио, потому что вы заведомо ошибаетесь». Если заказчик говорит: «Окей, я все равно хочу так», мы это делаем, но на нашем сайте вы никогда этого не увидите.

Нужен ли бренд и как его создать

– Встречается такое мнение, что если я произвожу что-то качественное, то не важно, как это выглядит и какая упаковка у этого изделия. Мол, истинный ценитель и так все поймет, зачем тратиться на упаковку.

– У отца современного маркетинга Филипа Котлера есть на этот счет классная фраза: «Если вы не бренд – вы не существуете... Вы – обычный товар. Давайте будем честны, компании не производят уникальные товары – большинство людей производят то, что произвожу я и еще один миллиард компаний на рынке. Если я не захожу в категорию брендово, то есть не создаю эмоциональные причины покупать мой товар, то я сваливаюсь в категорию ценового сравнения: характеристики, цена. Если заезжаю, покупают, не заезжаю – не покупают. Поэтому задача создания бренда – это задача создания добавочной стоимости, когда человек якобы принимая рациональные решения, фактически совершает эмоциональную покупку.

– А можно назвать яркие примеры, когда неверное продвижение и плохо проработанный образ погубили изначально перспективный бизнес?

– Половина России такая. Заходят с реально хорошей, здоровой идеей, но при этом думает, что маркетинг и брендинг нам не нужны, потому что это дорого, за бренд надо платить. Они заезжают на рынок, доезжают до оборота, на котором они понимают, что в маркетинг надо вложиться, они в него неизбежно вкладываются или закрываются. Вариантов здесь немного. И товар, с которым вы заходите на рынок, все равно есть у конкурентов, альтернатива есть почти у всего. Если вы хотите, чтобы вас брали, вы неизбежно придете к тому, что рынок широкий и, чтобы на нем конкурировать, вы должны выделяться. Тогда вы приходите в компанию вроде нашей.

– Мы немного поговорили о том, как идет разработка бренда. В идеале приходит заказчик и говорит, что хочет. А как дальше вы с ним общаетесь? Собираете ли вы информацию о том, какая история у этой компании, что она производит и какие услуги оказывает?

– Классическая история про 99% процентов компаний: мы приезжаем в компанию и понимаем, что есть какой-то логотип и фирменный стиль, который они создали за пять тысяч рублей у фрилансера много лет назад. В реальности даже собственник не понимает, ни какие ценности у компании, ни чем она выделяется на рынке. И мы с самого начала организовываем мозговые штурмы, во время которых совместно с собственником проясняем ценности, которые есть у бизнеса. Они есть, просто они никогда в жизни всерьез не думали: «А почему мы клевые?» Мы садимся и разбираемся в этом, вычленяем две-три базовые ценности, которые есть у компании, больше невозможно адекватно отразить в фирменном стиле. После этого мы определяем конкурентов и начинаем рыть про них. Потому что, когда вы создаете фирменный стиль, у вас есть классная палитра, стена брендов. И мы должны точно отстраиваться по ценностям и фирменной стилистике, чтобы они точно транслировались на фоне конкурентов, которых люди смотрят неизбежно, выбирая нашего клиента. И тут уже начинаем: сначала делаем логотип, потом – кейвижуал (красивое дизайн-полотно, которое является основой фирменного стиля), дальше уже идет базовая работа, которую может сделать любой дизайнер нашей компании: просто разносим это на макеты.

– Что за специалисты занимаются разработкой бренда и какими компетенциями они должны обладать? Тут же недостаточно уметь красиво рисовать, совсем про другое речь.

– Это про мышление. Знаете, есть базовые графические программы: Corel, Photoshop, Illustrator. Все ими пользуются примерно одинаково. Проблема в мышлении: мы перебирали сотни людей по всей России, могу сказать, что людей с правильным коммерческим мышлением очень трудно найти. За последние несколько месяцев взяли новых людей в команду: трое из Новосибирска, один из Москвы и только один из Челябинска. Они есть, но их очень мало. Когда мы говорим о брендинге огромной компании, там качество априори должно быть. А некоторые наши специалисты блестяще разбираются в маркетинге, психологии, у них за спиной сотни успешно реализованных кейсов для брендов.

Про бренды на грани фола

– Вы слышали, наверное, про бренды, которые с названием играют на грани фола. Как вы к таким относитесь и как не навредить себе, чтобы потом не было вопросов: а ты зачем вот это написал?

– Если говорить о названиях брендов, то негативно. Я хорошо отношусь к креативному партизанскому маркетингу. Но я плохо отношусь к маркетингу уровня 18+. Считаю, что такой маркетинг должен быть в сегменте 18+. То есть, когда я пытаюсь придать эротики какому-нибудь самосвалу, мне кажется это на уровне дурдома. Когда не хватило денег или ума для того, чтобы обратиться в нормальную организацию, чтобы придумать хороший креатив, не построенный на чем-то низменном.

– А если не показывают картинки 18+, но есть игра слов, например.

– Такие вещи я очень люблю. Это хороший партизанский маркетинг: игра слов и игра смыслов. Есть одна компания, которая занимается небанковским финансированием, нам нужно было устроить сравнение с банками, но при этом слово «банки» использовать было нельзя. Мы взяли человека, дали ему в руки обычные банки и сказали: «Зачем вы храните деньги в банках, когда есть (название компании)». И все же понимают, что речь шла не просто про стеклянные банки. Но технически к нам было не придраться.

Бренды бывают разные

– А чем отличается личный бренд от корпоративного?

– Корпоративный бренд – это когда я доверяю организации в целом, независимо от того, кто находится в топ-менеджменте, какие там люди. Я верю в целом компании, что там есть классные эксперты, которые делают что-то по-настоящему крутое. Проблема личности – опасная история. Бренд «Ыть» мы все-таки позиционируем как компанию экспертов, не хотим быть персонифицированным брендом, где все завязано на личности, потому что бренд – это больше, чем личность. Бренда – это совокупность команды, которая находится внутри.

– Если человек самозанятый или ИП и делает один что-то, здесь, наверное, требуется личный бренд?

– Да, если мы говорим про персональный консалтинг (когда я консультирую людей в рамках какого-то вопроса) – это адвокаты, юристы. Там личный бренд очень важен, потому что «я сам по себе». Но если мы говорим про корпоративный бизнес, то там это скорее негативно.

– А почему фирменный стиль может стоить так дорого?

– Почему футболка Louis Vuitton может стоить сто тысяч? Потому что эта футболка стала уровнем искусства, потому что над ней работал художник. То есть вы покупаете не футболку, а имя мастера, который подумал для того, чтобы она была такой. То есть если мы говорим про очень дорогие бренды, вы покупаете имена.

И в реальности разработка бренда – это недешевая история. Для того, чтобы разрабатывать бренды, должны быть очень крутые специалисты. И эта история не про две недели. Мы сейчас в среднем разрабатываем логотип и фирменный стиль для хорошей компании примерно два месяца. И это не один дизайнер сел и подумал, это целая команда, куча людей работает.

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