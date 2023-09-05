Будущая опора Челябинска

На линейку - с букетом для первого учителя Фото: Дарья ЧУВАТКИНА

По всей стране 1 сентября начался новый учебный год. Традиционно этот праздничный день был наполнен радостью от встречи со школой, но в то же время и переживаниями перед неизвестностью. В челябинской школе № 138 в этом году в первый класс пошли 98 учеников. Девчонки и мальчишки собрались в актовом зале, чтобы услышать поздравления и первый звонок. Линейка началась с выноса флага Российской Федерации и исполнения гимна. После этого к ученикам обратилась директор школы.

- 1 сентября - это старт новой школьной жизни, - выступила со своим словом Ирина Алябушева. - Пусть этот старт будет успешным и станет ознаменованием нового, яркого, запоминающегося, полного событий года. Самым юным жителям нашей школьной семьи мы желаем побыстрее освоиться, почувствовать вкус школьной жизни. Девятым классам - успешно сдать экзамены и сделать правильный жизненный выбор. А нашим 11-классникам - быть яркими звездами. Вы наша гордость, надежда и любовь всей школы.

Поздравить учеников с началом учебного года пришел председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт. Он подчеркнул, что выпускникам очень важно сделать выбор по велению сердца. А также освоить профессию, которая будет им интересна, и поможет развитию города и страны в целом.

Андрей Шмидт подчеркнул важность выбора профессии Фото: Дарья ЧУВАТКИНА

- Обращаясь к старшеклассникам, хочу сказать, что в этом году очень важно постичь навык самоопределения в жизни и понять, кем вы хотите стать, - сказал Андрей Шмидт. - У нас большие надежды на вас, потому что именно вам предстоит реализовывать Стратегию развития нашего города.

Андрей Шмидт добавил, что сейчас в Челябинске делается все, чтобы подрастающее поколение получало качественное образование. Школы оснащаются современным оборудованием в рамках национального проекта «Образование». За последние годы в городе появилось беспрецедентное количество детских садов и школ. Но речь не только о них. В Челябинске также создаются детские технопарки, появляются IT-кубы, развивается инфраструктура. Все усилия направлены на то, чтобы молодежь становилась лидером в получении образования.

- Стратегия развития города рассчитана на 15 лет, поэтому сегодняшние первоклассники в будущем помогут реализовать ее. У школьников сегодня есть огромные возможности для получения знаний. Сегодня весь мир переживает четвертую индустриальную революцию, и мы хотим, чтобы наш город был лидером технологических инноваций, - подчеркнул Андрей Шмидт.

В Челябинске особенно востребованы специальности научного блока, связанные с математикой, физикой, биологией и химией. Кроме этого, в последние годы возрос интерес к информатике - IT-специалисты тоже очень нужны. Развивается и гуманитарный блок. Поэтому, какое бы направление ни выбрали наши выпускники, им обязательно найдется место в Челябинске.

Челябинцы из «Боевого братства» поздравили школьников с 1 сентября Фото: Дарья ЧУВАТКИНА

Школьную линейку посетили и представители челябинского отделения организации «Боевое братство». Они тоже поздравили ребят с началом нового учебного года:

- Хотим поздравить наших первоклашек и пожелать, чтобы у них было много сил и желания грызть гранит науки. Они впервые переступили порог школы, для них это все новое и неизвестное. Выпускникам желаем успешно сдать экзамены и освоить любимые профессии, которые пригодятся нашей стране. Нам очень нужны смелые, умные и надежные люди.

После вступительных слов и поздравлений на празднике выступил творческий ансамбль. С флагами России девчата исполнили танец, а после этого для первоклассников прозвенел первый звонок. Пожелаем ребятам больших успехов в новом учебном году, побед и преодоления всех трудностей.