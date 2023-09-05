Осенние ярмарки урожая в Челябинске 2023: где купить овощи и фрукты от фермеров и садоводов

Ярмарки по продаже сельхозпродукции будут открыты в Челябинске два месяца Фото: Егор ЛОСЬКОВ

Ярмарки по продаже сельхозпродукции в Челябинске в 2023 году будут работать в сентябре и октябре. Там жители города могут покупать овощи и фрукты от предпринимателей-фермеров и пенсионеров-садоводов по привлекательным ценам. Рассказываем, где открываются осенние ярмарки по продаже урожая. Они расположены во всех районах Челябинска, кроме Центрального.

Ярмарки в Калининском районе

Площадки расположены в 4 местах:

– ул. Братьев Кашириных,103;

– ул. Молодогвардейцев,41г;

– пр. Победы, 113;

– пр. Победы, 315.

Все они открыты до 31 октября.

Ярмарки в Курчатовском районе

Больше всего мест, где будут открыты ярмарки по продаже сельхозпродукции, в Курчатовском районе. Всего их – 19:

– пр. Победы, 204;

– пр. Победы, 330-а;

– пр. Победы, 350-а;

– ул. Скульптора Головницкого, 14;

– ул. Скульптора Головницкого, 28;

– пр. Краснопольский, 1;

– пр. Краснопольский, 7б;

– пр. Краснопольский, 13г;

– ул. Чичерина, 17;

– пр. Комсомольский, 28;

– пр. Комсомольский, 36;

– пр. Комсомольский проспект, 69;

– пр. Комсомольский, 70;

– пр. Комсомольский, 115;

– ул. Молодогвардейцев, 25;

– ул. Бейвеля, 112;

– ул. Бурденюка, 1/3;

– ул. Шагольская, 10;

– ул. Чайковского, 16.

Ярмарки по этим адресам будут работать с 15 сентября по 30 октября.

Ярмарки в Ленинском районе

В Ленинском районе Челябинска 6 мест, где продают сезонные овощи и фрукты:

– ул. Барбюса, 78;

– ул. Гагарина, 50;

– ул. Гагарина, 52;

– ул. Гагарина, 12;

– ул. Дзержинского, 128;

– ул. Новороссийская, 14.

Они будут открыты до 12 сентября.

Ярмарки в Металлургическом районе

В Металлургическом районе с 10 сентября откроются ярмарки урожая в 6 местах:

– ул. 50-летия ВЛКСМ, 35-37;

– ул. Автоматики, 10;

– пересечение ул. Мира и ул. Дружбы, восточнее ГСК № 502;

– ул. Черкасская, 2, корпус 4;

– ул. Хлебозаводская, 16/3;

– ул. Черкасская, 4.

В этом районе Челябинска приобрести урожай прямо с грядок садоводов можно до 10 октября.

Ярмарки в Советском районе

В Советском районе до 30 сентября работают 4 площадки по адресам:

– ул. Доватора, 42;

– ул. Курчатова, 5в;

– ул. Челябинская, 5;

– ул. Ярославская, 3.

Ярмарки в Тракторозаводском районе

Весь сентябрь и октябрь в Тракторозаводском районе будут работать ярмарки, расположенные по 5 адресам:

– ул. Артиллерийская, 65-67;

– ул. Зальцмана, 10;

– ул. Марченко, 13;

– ул. Героев Танкограда, 55;

– ул. Мамина, 17.

Отметим, что разместиться на осенней сельскохозяйственной ярмарке фермеры-предприниматели могут после получения разрешения на торговлю в администрации района. Для пенсионеров-садоводов размещение продукции бесплатно и обращаться в администрацию не требуется.

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