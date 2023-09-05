Знай правила движения, как таблицу умножения: первоклашкам напомнили о безопасном пути в школу

Ликбез для первоклассников помогли провести баскетболисты «Челбаскета» и талисман команды «Леброша» Фото: Егор ИВЛЕВ

Дорогу нужно переходить только в строго обозначенных местах — где есть светофор, знак «пешеходный переход» или на перекрестке, переходить дорогу строго на зеленый сигнал светофора, убедитесь, что переход безопасен, а еще пешеход не должен выходить или выбегать на проезжую часть из-за стоящего транспорта, деревьев, не осмотрев предварительно улицу… Эти «аксиомы» из правил дорожного движения спасают жизнь и здоровье и детей и взрослых. Но, к сожалению, бывает, что эти правила забываются или просто игнорируются. Особенно, это актуально и для первоклашек, для которых недавно «отшумел» День знаний.

Сотрудники ГИБДД проводили профилактические беседы с водителями Фото: Егор ИВЛЕВ

ОПАСНЫЙ «АТТРАКЦИОН»

А если у тебя напротив школы оживленная федеральная трасса? Такие правила нужно знать, как алфавит или таблицу умножения. Именно теме безопасности была посвящена акция «Зебра в клеточку: правила поведения на дороге для первоклассника», организованная Управлением федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» совместно с сотрудниками областного ГИБДД.

Поселок Вахрушево Копейского городского округа. 25-й километр федеральной трассы Р-254 «Иртыш» — автодороги Челябинск Курган. Именно здесь поселок пересекает оживленная трасса, по которой беспрерывно проносятся и легковушки и большегрузы. Чуть в стороне от дороги 47-я школа. Каждый день сюда спешат сотни детишек. Да, над трассой больше 10 лет назад был построен капитальный надземный переход. Но, как выясняется, кто-то предпочитает иной способ пересечения федеральной трассы. Проще говоря, перебегают проезжую часть. Экономят время. Со стороны страшно на это смотреть и похоже на какой-то жуткий аттракцион.

Школьники соблюдают правила, переходт трассу по надземного переходу Фото: Егор ИВЛЕВ

ЖИЗНЬ ПАССАЖИРА В ТВОИХ РУКАХ

Два автомобиля ГИБДД и несколько сотрудников ДПС не особо охладили пыл местных жителей. Они настойчиво перебегают трассу. Полиция проводит профилактические беседы с нарушителями. И параллельно останавливает машины для проверки документов. Но и здесь тоже своя профилактическая работа — проверяют соблюдение требований по перевозке детей. Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения регионального Управления ГИБДД подполковник полиции Ирина Аркадьева беседует с каждым водителем.

Подполковник полиции Ирина Аркадьева Фото: Егор ИВЛЕВ

— Сейчас, после начала учебного года родители с утра везут детей в школу, нередко забывая пристегивать ребенка ремнями безопасности, — поясняет Ирина Аркадьева. — Некоторые родители, к сожалению, уверены, что правила перевозки детей в автомобиле — это их личное дело и они сами в праве решать как им поступить. Но статистика говорит об обратном. Детское кресло может вполне реально спасти жизнь вашему ребенку. Вместе с тем, мы проводим и беседы с теми, кто переходит дорогу в неположенном месте. Особенно, это касается школьников. Дорога из школы до дома и обратно должна быть максимально безопасной. Для этого и существуют дорожные знаки, правила безопасности, которые нужно учить с раннего детства.

Напомним, детям до 7 лет нужно автокресло, с 7 до 11 лет — специальная удерживающая система, соответствующая весу и росту ребенка.

ВЗРОСЛЫЕ ДОЛЖНЫ ПОДАВАТЬ ПРИМЕР

Мы вместе со специалистами Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» несколько раз прошли по надземному переходу. Пологий подъем по лестницам, специальный пандус, прозрачная крыша, освещение, мягкое прорезиненное покрытие. Да, время на пересечение федеральной трассы тратится несколько больше, но зато чувствуешь себя комфортно и находишься в полнейшей безопасности.

Заместитель главного инженера ФКУ «Упрдор «Южный Урал» Валерий Поспелов Фото: Егор ИВЛЕВ

— Этот капитальный переход был построен и открыт в 2012 году. Здесь все оборудовано для безопасного передвижения. Смонтированы крыша, освещение, пандусы для маломобильных граждан, уложено мягкое покрытие. Многое зависит от сознательности граждан, которые думают о своей безопасности и безопасности других участников движения. И здесь главное взрослым подавать правильный пример, учить других, и, конечно, школьников, молодое поколение, — справедливо отмечает заместитель главного инженера ФКУ «Упрдор «Южный Урал» Валерий Поспелов.

«ЛЕБРОША» ПОКОРИЛ СЕРДЦА

Акция прошла при поддержке и участии баскетбольного клуба «Челбаскет». Важность соблюдения правил дорожного движения школьникам объясняли и игроки студенческой сборной Челябинской области Андрей Сыч, Глеб Яловенко и Виталий Корнилович. Еще одним главным действующим лицом стал талисман клуба «Челбаскет» любимец детей и взрослых маскот «Леброша».

Талисман клуба «Челбаскет» любимец детей и взрослых маскот «Леброша» Фото: Егор ИВЛЕВ

Вместе с сотрудниками ГИБДД и специалистами Упрдор «Южный Урал баскетболисты зашли в гости и в вахрушевскую школу. Нужно было видеть радость детишек, увидевших милого баскетбольного талисмана, и большие упаковки с пирожным!

«Леброша» со сладкими подарками для первоклашек Фото: Егор ИВЛЕВ

Сотрудники ГИБДД со цены еще раз напомнили первоклассникам о необходимости соблюдать правила дорожного движения. А для закрепления пройденного материала угостили всех свежими пирожными и подарили световозвращающие брелоки, которые можно крепить на одежду или на ранцы.

Школьникам раздали световозвращающие брелоки Фото: Егор ИВЛЕВ

Когда пришло время делать общее фото с «Леброшей», дети наперегонки побежали на сцену обниматься с «пушистым» маскотом. Счастью не было предела. Каждый хотел обняться с «Леброшей». Дошло до того, что на радостях талисмана просто повалили прямо на сцене…

— Сегодня мы увидели и нарушителей правил, и ответственных пешеходов. К счастью вторых оказалось больше. А детишкам мы рассказали, что бегать лучше не по дорогам, а по баскетбольной площадке — во дворе или в школе, — поделился впечатлениями Виталий Корнилович.

Первоклассники радовались гостям Фото: Егор ИВЛЕВ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

— Родителям нужно придерживаться правил перевозки детей в автомобиле:

— На каждого малыша — отдельное место в машине

— Все пассажиры автомобиля должны быть пристегнуты

— Все твердые и тяжелые предметы в салоне машины должны быть закреплены

— Во время поездки в автомобиле нельзя давать детям твердые игрушки

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