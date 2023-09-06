Остались двое детей: женщина из Челябинской области погибла в аварии под Геленджиком

Машину женщины смяло от удара. Фото: ГИБДД Краснодарского края / Соцсети

35-летняя Екатерина Петова из Челябинской области разбилась в ДТП под Геленджиком. Она на высокой скорости ехала по междугородней дороге, рядом сидел 22-летний пассажир. Несколько роковых секунд и «Ниссан Кашкай» женщины вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком. У погибшей остались двое несовершеннолетних детей.

Екатерина переехала в Геленджик год назад. В теплых краях она путешествовала и наслаждалась жизнью, о чем любила рассказывать на своей странице ВКонтакте. Вот фото с покорения Ай-Петри в Крыму, вот из отдыха в Абхазии. Женщина интересовалась эзотерикой и духовными практиками. Казалось, что все хорошо: 15-летнего сына устроила в школу, 9-летняя дочь приезжала из Сатки к маме и на море. Авария разрушила все.

У погибшей остался 15-летний сын и 9-летняя дочь. Фото: соцсети

– Автомобиль совершил опрокидывание в кювет. Водитель от полученных травм скончалась на месте. Пассажир доставлен в реанимационное отделение города Геленджика, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Краснодарского края.

Семья решила хоронить Екатерину на родине, в Сатке. Поэтому в Геленджик за ее телом поехала сестра Юлия. Она же возьмет под опеку сына погибшей женщины.

– Сына под опеку возьму я. А у дочери есть папа, она с ним живет, – рассказала Юлия КП-Челябинск.

Друзья погибшей женщины решили помочь Юлии с похоронами и объявили сбор средств.

– Все прекрасно понимают, что это встанет в круглую сумму. Ребята, давайте поможем проводить этого доброго и отзывчивого человека в последний путь, – написала подруга Екатерины Татьяна Волегова.

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