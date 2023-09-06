«Пик придется на зиму»: в Челябинской области вдвое увеличилось количество заболевших коронавирусом

Осенью можно подхватить разные респираторные заболевания Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Согласно данным Роспотребнадзора по Челябинской области, количество случаев заболеваемости удвоилось по сравнению с предыдущими неделями. В августе еженедельно регистрировалось около 50 случаев, а с 28 августа по 3 сентября число заболевших достигло 108. Большинство заболевших — взрослые, особенно люди старше 50 лет. Только за последние сутки заболели 14 человек.

Как пояснил бывший главный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов, коронавирус все больше проявляет себя, как сезонное вирусное заболевание.

– Рост заболеваемости идет не только по ковиду, но и по всем ОРВИ. Связано это с тем, что летом люди уезжали в отпуска, теплые страны. Сейчас они вернулись обратно в свои города, но иммунная система ослабла из-за перепада температур, других погодных условий, переохлаждения. Вдобавок сейчас началась школа и детские сады. Дети болеют чаще, но ковид они переносят легко, поэтому и регистрация случаев среди них меньше. А там, где в семье болеют дети, вовлекаются и взрослые, – отметил он.

На данный момент в Челябинской области не вводят новых ограничений, ведь поводов для беспокойства нет — ситуация с эпидемией в регионе пока остается благополучной, несмотря на сезонные колебания. Однако специалисты регионального Роспотребнадзора снова призывают вспомнить о мерах предосторожности — носить маски и респираторы в общественных местах, где собирается большое количество людей. Не лишним будет снова достать антисептики для рук. Все эти средства защиты в достаточном количестве есть в аптеках области. Маски в аптеках есть — самая дешевая 8 рублей.

Что касается прививок, на данный момент необходимости в массовой вакцинации нет. Повторные прививки проводятся для людей из группы риска, которые были вакцинированы от COVID-19 более полугода назад. Согласно информации на портале «Госуслуги», жители региона могут записаться на вакцинацию в Карабаше, Уйске, Пласте, Чесме, Бредах, Агаповке, Кизильском.

По мнению Александра Выгоняйлова, пик заболеваемости коронавирусом придется на зиму — январь и февраль, но он не станет доминирующей инфекцией, а будет одним из острых респираторных заболеваний.

– Конечно, такими темпами, как было раньше, коронавирус распространяться не будет, поскольку сохраняется высокая иммунная прослойка. Но показатели будут расти. Процесс передачи вирусов становится активнее, когда на улице холодает и люди больше находятся в замкнутых помещениях, – поделился мнением бывший эпидемиолог минздрава Челябинской области.

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