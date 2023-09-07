Совсем ничего не видно: Челябинск утром 7 сентября утонул в необыкновенно плотном тумане

В таком тумане можно ощутить себя ежиком из известного мультфильма

Челябинск ранним утром 7 сентября скрылся в густом тумане. Пелена настолько плотная, что в ней теряются даже не очень далекие объекты. Оказавшись в незнакомом районе, легко заблудиться.

Фото: Василий МАЛЫШЕВ

В аэропорту Челябинска снизилась видимость из-за тумана. Летевший из Москвы самолет авиакомпании S7 Airlines вместо Челябинска вынужден был приземлиться в Уфе.

Фото: Василий МАЛЫШЕВ

Как сообщили в региональном министерстве экологии, влажность воздуха составляет от 92% до 100%.

— Плотный туман наблюдается также в Кизильском, Верхнеуральске, Мирном Уйского района, Златоусте, Миассе, Уфалее, Магнитогорске, Бродокалмаке, Аргаяше, Нязепетровске, — уточнили в минэколоии.— Самая плохая видимость фиксировалась в Челябинске – до 50 метров.

Фото: Василий МАЛЫШЕВ

Помимо обычного тумана, о котором еще накануне предупреждали метеорологи, в Челябинске скапливается смог. Введенный 4 сентября режим неблагоприятных метеоусловий продлили до 11:00 8 сентября.

Фото: Василий МАЛЫШЕВ

По данным Единой системы слежения за качеством воздуха, в городе последние три дня растет концентрация взвешенных микрочастиц и диоксида азота.

Фото: Василий МАЛЫШЕВ

Фото: Василий МАЛЫШЕВ

Фото: Екатерина ПАРФЕНОВА

Фото: Алена МЫЗГИНА

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