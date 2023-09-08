300 больниц и поликлиник на капремонте: Алексей Текслер проверил качество первичной помощи в Челябинской области

Алексей Текслер вручил ключи от квартир молодым врачам Копейска. Фото: пресс-служба губернатора.

Чуть больше года осталось в Челябинской области до завершения федеральной программы по модернизации первичного звена. За несколько лет в регионе открылись новые фельдшерско-акушерские пункты и поликлиники с оборудованием для раннего выявления заболеваний и неотложной помощи, решаются жилищные вопросы.

Губернатор Алексей Текслер посетил несколько объектов здравоохранения в Красноармейском районе и Копейске, пообщался с врачами и пациентами.

— Этот год у нас самый емкий по всем направлениям, и задача поставлена все объекты отремонтировать и построить, закупить оборудование, автомобили, — отметил Алексей Текслер. — Первичное звено — самое близкое к людям. Это вопросы оказания первичной помощи, диагностика, профосмотры, вакцинация. Надо признать, что многие годы этому уделяли не так много внимания, поэтому сегодня мы значительно улучшаем инфраструктуру. В части первичного звена это заметно. Сегодня мы были в ФАПе Красноармейского района, в недавно отремонтированной поликлинике в Октябрьском. Хорошие объекты, люди благодарят, и действительно ситуация там стала лучше.

ОБНОВЛЕНИЕ ФАПОВ И ПОЛИКЛИНИК

В последние годы все внимание было обращено на высокие технологии: в Челябинске появился кардиоцентр, онкоцентр, новая детская больница. Тем временем небольшие фельдшерские пункты и поликлиники оставались советским наследием. Но именно первый прием, своевременный осмотр, нужное оборудование позволяют вовремя увидеть проблему и решить ее на месте.

В 2019 году губернатор Алексей Текслер принял решение построить в регионе не менее 100 ФАПов. В результате за счет федеральной и региональной программ удалось сдать 120 объектов, больше половины из которых уже работают. Еще 35 пунктов откроются до конца года.

Так, в поселке Петровском Красноармейского района ремонт ФАПа за кончился год назад, сделали крышу, фасад, заменили окна и коммунальные сети. Сегодня это один из самых востребованных участков, куда прикреплены около тысячи местных жителей.

— Как вам ФАП после ремонта? — спросил глава региона у мамы с ребенком, которая ожидала приема.

— Замечательно, конечно, стало лучше.

Три раза в неделю в пункте принимает фельдшер из поселка Озерного, раз в неделю приезжает педиатр.

Также Алексей Текслер посетил поликлинику поселка Октябрьский Копейского городского округа, ремонт и переоснащение которой прошло в прошлом году. В здании заменили все — от системы вентиляции до оборудования в кабинетах. Теперь у поликлиники есть все, чтобы с комфортом обслуживать почти 9 тысяч взрослых и детей.

— В капитальном ремонте находится больше 300 объектов, из них половину объектов мы уже отремонтировали, — рассказал Алексей Текслер. — В основном это поликлиники и больницы, которые составляют основу первичного звена медицины.

ЖИЛЬЕ МОЛОДЫМ

Часть нацпроекта — решение кадрового вопроса. На селе он остается острым, но такие программы, как «Земский доктор» и «Земский фельдшер», делают работу в районе более привлекательной. В 2022 году в учреждения области трудоустроились более 1,5 тысячи выпускников медвуза и колледжей. Они дают медработникам льготы и, главное, жилье.

В Копейске Алексей Текслер встретился с молодыми специалистами и вручил им ключи от новых квартир. В этом году для сотрудников городской больницы № 1 были приобретены четыре квартиры в новом 16-этажном доме в центре Копейска. Ключи получили хирург и два терапевта, в октябре новое жилье получит анестезиолог-реаниматолог.

— В целом в регионе за последние годы мы предоставили больше 200 квартир, — обратил внимание Алексей Текслер. — Помощь оказывают и главы. В этом году у нас порядка 70 квартир. Это важная работа по закреплению кадров.