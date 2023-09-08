«Ваши достижения — лучший подарок ко Дню города»: власти Челябинска наградили именными стипендиями 100 школьников

Сертификаты стипендиатам вручал председатель Гордумы Андрей Шмидт и руководители профильных структур администрации Челябинска. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинском центре искусств «Театр+кино» состоялся торжественный прием стипендиатов Администрации Челябинска. В фойе кинотеатра имени А. С. Пушкина собралось 100 учащихся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования города, которые выиграли право на получение стипендии, благодаря особым достижениям в учебе, культуре или спорте.

Торжественный прием состоялся в фойе кинотеатра имени Пушкина. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В зале собрались многократные победители интеллектуальных состязаний: областных и всероссийских олимпиад по самым разным областям знаний, от русского языка до информатики, в том числе Всероссийской олимпиады школьников. Также стипендиями были отмечены лауреаты различных творческих конкурсов и фестивалей, призеры соревнований российского и международного уровня в различных видах спорта — как массовых, вроде художественной гимнастики или легкой атлетики, так и менее распространенных, таких как стрельба из лука или 100-клеточные шашки.

Победителям олимпиад и соревнований выдали по 10 тысяч рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сухие цифры статистики: из сотни стипендиатов в возрасте от 11 до 18 лет почти половина — 42 школьника — были отмечены за успехи в учебе по линии городского управления образования, еще 34 воспитанника спортшкол Челябинска выдвинуло управление по физкультуре и спорту, еще 24 человека получили стипендию по линии городского управления культуры. Каждый из награжденных заслужил стипендию упорным систематическим трудом и победами в авторитетных конкурсах и соревнованиях — учитывались заслуги школьников за последние три года.

— Большая честь разделить эти торжественные минуты вместе с вами. Неблизким был ваш путь сюда — позади колоссальный труд, и сегодня мы по достоинству отмечаем ваш успех, — обратился с приветствием к школьникам председатель городской Думы Андрей Шмидт. — Пусть эти достижения станут ступенями для успешного старта в будущее. Мы хотим, чтобы вы связали его с нашим городом и регионом. Сегодня в этом зале собралось концентрированное выражение нашего будущего, что вселяет в нас большой оптимизм. По традиции, торжественный прием приурочен ко Дню города: ваши достижения — лучший подарок к этому празднику.

Председатель городской Думы Андрей Шмидт лично поздравил каждого стипендиата. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Андрей Шмидт пожелал стипендиатам овладеть навыком самоопределения, чтобы не только не останавливаться на достигнутом и стремиться к новым победам, а еще и применять полученный в конкурсах и соревнованиях опыт в практическом ключе.

— Город сегодня активно развиваются, появляются новые возможности для учебы и карьеры. Многое у нас еще впереди, много задач стоит перед городом и регионом. В Челябинске принята Стратегия развития, которая определяет векторы работы на ближайшие 15 лет. Со всей уверенностью могу сказать — каждый из вас очень важен, поскольку именно вы станете теми, кто будет жить в городе через 15 лет, и увидите, как он изменился, — добавил Андрей Шмидт.

Отдельные слова благодарности председатель городской Думы направил родителям стипендиатов, их педагогам и наставникам, отметив их вклад в воспитание и развитие молодых талантов.

Часть школьников получили стипендии за победы на спортивных соревнованиях. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Каждому стипендиату был вручен именной сертификат на 10 тысяч рублей. Поздравляли школьников-обладателей городской стипендии Андрей Шмидт и руководители профильных структур городской администрации: начальник управления образования Светлана Портье, начальник управления культуры Элеонора Халикова и начальник управления спорта Максим Клещевников.

Финалом торжественного приема стали «творческие подарки» от стипендиатов в сфере культуры — несколько музыкальных номеров. Один из них — песня «Это наша Россия» московского композитора Константина Губина, которую исполнил ученик школы №15, лауреат международных вокальных конкурсов Вадим Орлов.

— Эта песня зарядит концертную программу патриотическим духом и подарит всем приятные эмоции, — рассказал Вадим Орлов незадолго до выхода на сцену. — Стипендия для меня — большой шаг вперед. Пришло осознание ценности того труда, который был проделан мной и моим педагогом за десять лет.Как рассказала Галина Шугаева, педагог Вадима Орлова, концертмейстер Челябинского театра оперы и балета имени Глинки, эксклюзивное право исполнять эту песню композитор предоставил челябинскому школьнику бесплатно — исключительно за его талант.

Юный певец Вадим Орлов и его педагог-концертмейстер Галина Шугаева. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Песня была написана для московского артиста Виктора Дорина. Мы посылали правообладателю видеоматериалы с выступления Вадима в разных конкурсах. Композитор оценил его исполнительское мастерство и безвозмездно разрешил нам исполнять эту песню, поделился с нами правами на нее до 2028 года. Это уникальный случай, поскольку не секрет, что все подобные хиты стоят больших денег. Для нас это бесценный подарок к началу учебного года и дальнейшему продолжению нашего творческого пути, — сказала Галина Шугаева.

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