Одежду девушки захотел носить сам: серийный альфонс завел роман с челябинкой, чтобы украсть у нее вещи

Любовь прошла. А вместе с ней пропали техника, драгоценности и одежда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Серийный преступник очаровал молодую жительницу Челябинска, чтобы обокрасть ее квартиру.

25-летняя девушка познакомилась с мужчиной в мессенджере. Общаться было приятно, пара вскоре встретилась вживую. Кавалер вскружил девушке голову. Уже через несколько свиданий она предложила возлюбленному жить вместе.

Челябинка верила, что нашла настоящую любовь. Мужчина проявлял заботу, даже предложил отвозить и встречать челябинку с работы. Для этого, правда, девушка отдала ему свою машину.

Романтическая сказка длилась неделю. А потом «прекрасный принц» без предупреждения исчез. Вместе с ним из квартиры пропали телефон, ноутбук, золотые украшения и даже одежда. Обманутая горожанка лишилась вещей более чем на 800 тыс. рублей.

Чувства девушки к беглецу после такого сюрприза резко изменились. Челябинка обратилась в полицию. Там ее ждала еще одна неприятная новость. Оказывается, она — не первая жертва альфонса. Пропавший «возлюбленный» находился в федеральном розыске за то, что подселялся к женщинам в Красноярском крае и Кемеровской области, а потом сбегал с их вещами.

Полицейские выяснили, что из Челябинска серийный вор отправился в Екатеринбург. Сотрудники МВД поехали следом и задержали мужчину в гостинице.

Фото: УМВД Челябинска

Ноутбук обманщик успел продать, а остальные вещи челябинки нашли при нем. Некоторые он даже не собирался обменивать на деньги.

— На вопрос, зачем были похищены вещи девушки, альфонс ответил, что хотел оставить их себе и носить, поскольку они являются брендовыми и имеют гендерно нейтральный вид, — рассказали в УМВД Челябинска.

Полицейские подозревают, что мужчина обворовал не только девушку, но и челябинскую кальянную, где временно работал. Эту версию сейчас проверяют.

25-летнего любимца женщин отправили в изолятор временного содержания, в отношении него возбудили уголовное дело о квартирной краже в крупном размере.

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