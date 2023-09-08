Победители и призеры «Челябинского марафона» поборются за призовой фонд в 439 тысяч рублей

На «Челябинского марафона» выйдет почти 5000 участников. Фото организаторов «Челябинского марафона»

В воскресенье, 10 сентября, в столице Южного Урала в 16-й раз пройдет традиционный «Челябинский марафон». На старт на различных дистанциях выйдут около 5000 участников из почти 30 регионов России и из-за рубежа.

Участникам предлагается пробежать пять дистанций — 42,2, 21,1, 10, 5 и 1 километр. Организаторы рассказали, что общих призовой фонд «Челябинского марафона-2023» составит 439 тысяч рублей. При этом денежные награды получат не только победители и призеры марафона, но и других дистанций.

Победители марафона среди мужчин и женщин ждут главные призы – по 50 тысяч рублей, за второе место – по 30, за третье – по 20 тысяч рублей.

Напомним, в этом году дистанции будут проложены и по центру Челябинска — проспекту Ленина со стартом на площади Революции. Марафонца пробегут четыре круга по 10 с лишним километров с забеганием в Челябинский городской бор (смотри схему ниже).

Схема «Челябинского марафона». Фото организаторов «Челябинского марафона»

Старт дистанций на 42, 21 и 10 км – в 8:00. Каждый участник получит фирменную футболку, подарки и сувениры, финишер – памятную медаль.

Фирменные футболки Фото организаторов «Челябинского марафона». Фото организаторов «Челябинского марафона»

Движение по пр. Ленина от улиц Цвиллинга до Лесопарковой с 06:00 до 15:00 будет ограничено. Старт и финиш забегов — площадь Революции.

«Челябинский марафон» войдет в программу Дня города. На Площади Революции 10 сентября зрителей и участников ждет музыкальная программа, гастрофестиваль, ярмарка спортивных товаров, полевая кухня, площадки спортивных активностей.

Кстати, участие в марафонских забегах не бесплатное. Так, на месте старта стоимость стартового набора на 42 км составит 1800 рублей. Если решите пробежать полумарафон, то — 1500 рублей. Пробежать дистанцию в 1 км - 700 рублей. Подробнее на сайте организаторов «Челябинского марафона».

Памятная медаль финишера «Челябинского марафона». Фото организаторов «Челябинского марафона»

КСТАТИ

На старт «Челябинского марафона» впервые выйдет африканский спортсмен. Это Файяд Альфиг Эльхуди из Судана. Он студент одного из челябинских вузов. Говорит, что любит бег, но еще ни разу не пробегал марафонскую дистанцию.

СПРАВКА «КП»

Премиальные за призовые места на «Челябинском марафоне-2023» (мужчины и женщины) 1 место — 50 000 руб. 2 место — 30 000 руб. 3 место — 20 000 руб.

Возрастные категории (мужчины и женщины) 18-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60 лет и старше — 1 место - 5 000 руб.

Полумарафон (мужчины и женщины) 1 место — 20 000 руб. 2 место — 15 000 руб. 3 место — 10 000 руб.

10 км (мужчины и женщины) 1 место — 15 000 руб. 2 место —10 000 руб. 3 место — 7 500 руб.

5 км (мужчины и женщины) — 1 место — 10 000 руб. 2 место — 7 000 руб. 3 место — 5 000 руб.

Для участников «Челябинского марафона» организаторы подготовили пять различных дистанций. Фото организаторов «Челябинского марафона»

«Челябинский марафон-2023», расписание забегов

9 сентября, суббота

09:00-20:00 — Выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам

10 сентября, воскресенье

07:00-07:30 — Открытие стартово-финишного городка, выдача стартовых пакетов иногородним участникам

07:40 — Разминка для участников соревнований

08:00 — Старт забегов на 42,2 км, 21,1 км и 10 км

09:15 — Награждение абсолютных победителей и призёров на дистанциях 10 км и 5 км

10:15 — Награждение абсолютных победителей и призёров на дистанции 21,1 км

11:30 — Награждение абсолютных победителей на дистанции 42,2 км

13:00 — Старт забега на 1 км

14:20 — Награждение победителей забега на 42,2 км в возрастных категориях

15:00 — Закрытие трассы

ИЗ ИСТОРИИ

Первый «Челябинский марафон» прошел 2006-м году. Стартовало тогда 39 участников. 38 из них завершили дистанцию. Победитель Максим Зобов показал время 2.26,46. Среди женщин лучшей стала Татьяна Тесленко – 2.49,59.

В 2007 году был установлен рекорд «Челябинского марафона» — Андрей Брызгалов пробежал 42,1 км за 2.18,48, и этот рекорд не побит до сих пор.

Женский рекорд в 2011-м году установили Надежда Семилетова — 2.45,59 . Кстати, Надежда является многократной победительнице «Челябинского марафона».

В этом году на старт выйдет около 5000 любителей бега, и это рекорд по числу участников.

КСТАТИ

На время проведения «Челябинского марафона» с 06:00 до 15:00 будет закрыто движение транспорта по проспекту Ленина (от Цвиллинга до Лесопарковой), по дороге через городской бор (от Лесопарковой до Худякова).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.