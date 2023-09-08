Если безопасность, то ОП «Витязь»

Охранное предприятие «Витязь» гарантирует надежность и безопасность. Фото: ОП «Витязь»

Вот уже 26 лет клиенты, доверившиеся охранному предприятию «Витязь», могут быть совершенно спокойны, ведь благодаря круглосуточному дежурству, опытным и квалифицированным сотрудникам, а также современному оборудованию, их материальным ценностям, жизни и здоровью ничего не угрожает.

Фото: ОП «Витязь»

«Как защитить свое имущество с помощью охранных технологий?», — задаются вопросом те, кто впервые столкнулся с необходимостью грамотно и надежно защитить то, с чем расставаться не хочется. Будь то дом, квартира, дача, магазин или крупное промышленное предприятие – совершенно не важно, ведь вопрос безопасности всегда идет на первом плане.

Стоит отметить, что в подходе к вопросу о безопасности, речь идет не только о кражах или порче имущества. Собственности также могут угрожать и пожар, и утечка газа, и затопление.

Фото: ОП «Витязь»

В этом случае специалисты охранного предприятия «Витязь» предлагают комплекс мер для предотвращения неприятных для вас ситуаций.

В зависимости от объекта и потребностей клиента, возможно, установить дополнительное оборудование: датчики протечки воды, задымления и утечки газа, датчики температуры.

Фото: ОП «Витязь»

Для сигнализации нет разницы, что угрожает вашему имуществу – вор или вода. Система мгновенно срабатывает и направляет сигнал «тревога» на пульт ОП «Витязь». На объект оперативно прибывают сотрудники, которые осмотрев место происшествия, принимают необходимые меры: нейтрализуют источник опасности своими силами, а если необходима помощь специализированных служб, то осуществляют вызов необходимой службы.

Фото: ОП «Витязь»

Для дополнительной защиты можно установить видеонаблюдение. Современные камеры с высоким разрешением позволяют отслеживать и записывать происходящие события в реальном времени, что поможет вам зафиксировать факт правонарушения и обстоятельства, при которых они произошли.

Еще одним из вариантов дополнительной защиты может выступать функция «Ночной периметр». Она позволяет ставить на охрану только те датчики, которые контролируют окна и двери помещения.

Фото: ОП «Витязь»

Эта функция в прямом смысле слова поможет Вам «спать спокойно», ведь поставленный на охрану периметр Вашего дома на ночь, сразу же просигнализирует о проникновении, в то время пока вы спокойно спите.

Не редкость, когда «Ночной периметр» может играть роль «Родительского контроля». Эта функция даст Вам уверенность в том, что ребенок дома и делает уроки. Он не открывает незнакомому человеку двери или не убежал на улицу без Вашего ведома.

Для частного дома или офиса не менее актуальной будет услуга по установке электронных замков и системы контроля доступа.

Это позволит контролировать и регулировать доступ к разным зонам территории. С помощью таких систем можно программировать временные интервалы доступа.

Подводя итог вышесказанному, хочется добавить, что сотрудничество с охранным предприятием «Витязь» — это не только новейшие технологии в вопросах обеспечения безопасности, но и:

- слаженная работа;

- индивидуальный подход;

- опыт и профессионализм.

Также хочется отметить, что сейчас в компании действуют акции и скидки:

- при подключении охранной сигнализации ОП «Витязь», каждый клиент получает скидку 10% на страхование квартиры или дома;

- при подключении охранной сигнализации квартиры, тревожная кнопка в сотовом в подарок для всей семьи;

- месяц в подарок при оплате охранных услуг на год вперед.

Изучить весь перечень услуг и акций можно на официальном сайте ОП «Витязь». Более подробную информацию узнавайте по телефонам: 8(351)7-299-000, 8-90-90-90-90-90, а также по адресу: город Челябинск, ул. Молодогвардейцев,37 А, офис 103.