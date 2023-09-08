С Днем машиностроителя: с профсоюзом к общему успеху

ЧООП АСМ поздравляет коллег, представителей важнейшей отрасли экономики с профессиональным праздником - Днем машиностроителя. Фото ЧООП АСМ

ИМЯ ИМ – МАШИНОСТРОИТЕЛИ

В повседневной жизни, вне праздников и громких дат мы находимся в окружении особого мира. Мира, в котором огромное разнообразие необходимых для нас вещей, делающих наше существование комфортным, позволяющие передвигаться по небу и по суше, по морям и под землей, позволяющее реализовать наши творческие и профессиональные возможности, красиво одеваться, готовить вкусную пищу, строить дороги, запускать в работу объекты энергетики, пахать бескрайние Российские поля, убирать урожай и печь самый вкусный в мире хлеб, осваивать космическое пространство, защищать Родину. Мы живем в этом мире, далеко не всегда осознавая, что этот замечательный мир, — мир разнообразных машин, механизмов, приспособлений, конструкций и многого другого, создают люди, живущие рядом с нами, - наши земляки, соседи по двору, пассажиры транспорта, в котором, мы тоже, рано утром, едем на работу, обычные прохожие, спешащие на свой родной завод делать необходимую для все нас работу — обрабатывать металл, собирать станки, автомобили, тракторы, создавать новые виды механизмов и машин. Они, создающие наше «железное» окружение и являются, во многом, творцами наших успехов, «конструкторами» нашей повседневной реальности. Имя им — машиностроители!

Губернатор Алексей Текслер в дни празднования 90-летия ЧТЗ побывал на заводских площадках и поздравил коллектив предприятия с юбилеем. Фото ЧООП АСМ

ВАЖНЫЙ ВКЛАД В ОБЩЕЕ ДЕЛО

Сегодня, в канун профессионального праздника – Дня машиностроителей мы отдаем дань признательности и уважения людям этой важнейшей профессии, важнейшей отрасли экономики.

Южный Урал всегда славился своими достижениями в области машиностроения. Всемирно известная продукция Уральского автомобильного завода, Челябинского тракторного и Кузнечно–прессового заводов, Челябинского завода автоприцепов уже давно пользуется заслуженной популярностью у потребителей, являются «брендами» Южно-уральской промышленности. Важный вклад в общее дело вносят Челябинский опытный и Челябинский автоматно–механический заводы.

Предприятия машиностроения, как «живые организмы», работая в условиях жесткой конкуренции находятся в постоянном поиске новых идей и технических разработок. Это требует особых, зачастую неординарных действий со стороны руководства предприятий и трудовых коллективов.

Особое, важное место в этой работе занимают профсоюзные организации, обеспечивающие производственную и социальную стабильность, грамотный подход к кадровой политике, эффективное взаимодействие в рамках системы социального партнерства. Такое взаимодействие налажено в ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» где первый руководитель предприятия Елена Юрьевна Тихомирова принимает активное участие в работе профсоюзных собраний, конструктивно реагирует на предложения профсоюзного комитета по различным вопросам жизни завода. В свою очередь, профсоюзный комитет, осуществляя контроль за реализацией заводского коллективного договора активно влияет на производственное и социальное развитие трудового коллектива, проявляет реальную заинтересованность в дальнейшем развитии предприятия.

В период становления вновь созданного предприятия ООО «ПК «ЧТЗ» также важную роль играет формирование системы социального партнерства. Генеральный директор Андрей Валентинович Водопьянов, как правило, учитывает и принимает конкретные меры по реализации предложений профсоюзной организации, формируя в трудовом коллективе позитивное отношению к профсоюзному движению, профсоюзному комитету, как надежному и необходимому в налаживании работы предприятия социальному партнеру. Ярким подтверждением этого стало совместное празднование 90-летия Челябинского тракторного завода, когда коллективы двух предприятий, с активным участием профсоюзной организации отметили дату, символизирующую огромный, многолетний вклад тракторостроителей в становление и развитие моторного и тракторного производства в нашей стране, дав городу Челябинску гордое имя —Танкоград.

Заводчане чтят память тех, кто в годы войны ковал победу в Танкограде. Фото ЧООП АСМ

ДИНАМИЧНАЯ РАБОТА

Многолетние традиции позитивного взаимодействия строго соблюдаются руководством АО «АЗ «Урал» в лице генерального директора Павла Александровича Яковлева и профсоюзным комитетом, который возглавляетВалерий Юрьевич Болотов. Взаимное влияние на реализацию кадровой политики предприятия делает его одним из самых стабильно работающих в отрасли, что позволяет укреплять традиции завода, укреплять роль профсоюзной организации в формировании позитивного морально–психологического климата. Поэтому не случайно празднование 80- летнего юбилея профсоюзной организации автозавода в этом году стало всеобщим подтверждением правильного курса и заслуженных побед.

Большое влияние на производственное и социальное самочувствие трудового коллектива ПАО «ЧКПЗ» оказывает эффективное взаимодействие генерального директора Андрея Валерьевича Гартунга и председателя профкома Валентины Ивановны Куриной. Высокий уровень оплаты труда, успешная реализация социальных проектов – вот закономерный итог плодотворного сотрудничества.

Серьезные задачи стоят перед коллективом ПАО «Уралавтоприцеп». Предприятие, отметившее недавно свое 80–летие. Реализация программы производства продукции, формирование социальных программ, развитие профсоюзной организации являются неотъемлемой частью позитивных заводских процессов, во главе которых стоят генеральный директор Валерий Иванович Костюченко и председатель профкома Наталья Евгеньевна Вегера.

Продукция Челябинского автоматно–механического завода востребована предприятиями, выпускающими автомобили. Обширная география потребителей позволяет предприятию не только обеспечить фронт работы, но и решать задачи, связанные с созданием нормальных условий для работы, привлекать к производству грамотные, квалифицированные кадры. Понимание и признание общих задач генеральным директором Олегом Вацлавовичем Хашковским и председателем профкома Сергеем Николаевичем Барсуковым способствуют стабильной работе предприятия.

Свою производственную нишу по праву занимает ООО «Челябинский опытный завод». Динамичная работа трудового коллектива, создание надлежащих условий его работникам – всегда под пристальным вниманием генерального директора Александра Аркадьевича Самонова и председателя профкома Елены Валерьевны Щербаковой.

В регионе работают десятки крупных о сотни малых и средних машиностроительных предприятий. Фото ЧООП АСМ

КАЧЕСТВЕННО И В СРОК

Областная организация профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения уверена, что трудовые коллективы, профсоюзные организации, продолжат свою успешную работу на благо нашего государства и народа. В непростое сегодняшнее время многое зависит от успешной работы предприятий, выполняющих государственные заказы.

Уверены, что эта работа будет выполняться в срок и с хорошим качеством, ведь и профсоюз готов подставить свое плечо для достижения общего успеха.

Машиностроители отметят свой профессиональный праздник 24 сентября. Фото ЧООП АСМ

Желаем всем машиностроителям, профсоюзному активу, всем членам профсоюза, всем читателям «Комсомольской правды» огромного счастья, новых трудовых свершений, здоровья и благополучия!

Председатель Челябинской областной организации профсоюза АСМ О.М. Косых

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