Салют на День города в Челябинске 2023: онлайн-трансляция

Смотрим салют на День города в Челябинске в онлайн-режиме Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сегодня челябинцы отмечают День города. В этом году Челябинску исполняется 287 лет.

В честь Дня города в Челябинске прогремит праздничный салют на набережной реки Миасс. Начало – в 22:00, длиться он будет не меньше 12 минут. В этом году жителей Челябинска ждет настоящее шоу. Залпы будут запускать каждую секунду.

Задействуют 16 видов фейерверков: кометы, веерную батарею, зеленые искры, золотистые линии, разноцветные пионы, тысячи хризантем, зеленую и красную мины, красные сферы с хвостом, золотые и серебристые короны. К слову, эта праздничная феерия стоила администрации Челябинска 1,9 млн рублей.

Наслаждаемся праздничным салютом на День города в Челябинске в онлайн-режиме.

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