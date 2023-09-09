Дети-цветы, дети-булочки и клетчатая сумка челнока как стильный аксессуар: в Челябинске на Кировке прошел Парад мод

Одна из модных коллекций была вдохновлена хлебом: колосья соединились в нарядах с мотивами румяной свежей выпечки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске 8 сентября состоялся традиционный Парад мод. На пешеходной части улицы Кирова установили подиум, а горожане собрались посмотреть на коллекции южноуральских дизайнеров и творцов из других регионов.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В оригинальных нарядах красовались не только взрослые модели, но и дети.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дизайнеры использовали много кружева и сетки. Среди необычных аксессуаров – ожерелье из сушек (с такими можно было бы пить чай!) и клетчатый баул (в такие раньше упаковывали вещи торговцы-челноки).

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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