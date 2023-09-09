Экстремалы со всей страны, семейный баскетбол и трюки под дождем: как в Челябинске проходит первый кубок RCC Extreme

Спортсмены буквально взлетали.
Фото: Егор ИВЛЕВ
В скейт-парке у ледовой арены «Трактор» в Челябинске собрались экстремалы со всей России. Профессиональные спортсмены показали свои навыки на самокатах и трюковых велосипедах – BMX.
За сценой тренировались самокатчики.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Не обошлось и без падений.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Но выступить успели не все. После открытия дождь усилился, организаторы приняли решение взять перерыв, пока погода не успокоится.
До дождя успел поработать художник.
Фото: Егор ИВЛЕВ
А вот развлекательные площадки работу не прекратили. Гости кубка RCC Extreme в дисциплинах «BMX street» и «Самокат street» рисовали граффити, смотрели на зажигательные танцы и осваивали скейтборды. А на площадке федерации баскетбола России прошел чемпионат 2 на 2. Профессиональные баскетболисты играли вместе со своими детьми.
Баскетболу посвятили сразу несколько площадок.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Спортсмены рады "полетать" на такой площадке.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Среди участников есть и парни, и девушки.
Фото: Егор ИВЛЕВ
А маленьким велосипедистам и дождь нипочем.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Показываем, как в прошлом году прошло открытие самого большого в Челябинске скейт-парка RCC EXTREME.
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