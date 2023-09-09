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Спорт9 сентября 2023 11:36

Экстремалы со всей страны, семейный баскетбол и трюки под дождем: как в Челябинске проходит первый кубок RCC Extreme

Экстремалы со всей страны приехали в Челябинск на кубок RCC Extreme
Дарья МАРКОВА
Дарья МАРКОВА
Спортсмены буквально взлетали.

Спортсмены буквально взлетали.

Фото: Егор ИВЛЕВ

В скейт-парке у ледовой арены «Трактор» в Челябинске собрались экстремалы со всей России. Профессиональные спортсмены показали свои навыки на самокатах и трюковых велосипедах – BMX.

За сценой тренировались самокатчики.

За сценой тренировались самокатчики.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Не обошлось и без падений.

Не обошлось и без падений.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Но выступить успели не все. После открытия дождь усилился, организаторы приняли решение взять перерыв, пока погода не успокоится.

До дождя успел поработать художник.

До дождя успел поработать художник.

Фото: Егор ИВЛЕВ

А вот развлекательные площадки работу не прекратили. Гости кубка RCC Extreme в дисциплинах «BMX street» и «Самокат street» рисовали граффити, смотрели на зажигательные танцы и осваивали скейтборды. А на площадке федерации баскетбола России прошел чемпионат 2 на 2. Профессиональные баскетболисты играли вместе со своими детьми.

Баскетболу посвятили сразу несколько площадок.

Баскетболу посвятили сразу несколько площадок.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Спортсмены рады "полетать" на такой площадке.

Спортсмены рады "полетать" на такой площадке.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Среди участников есть и парни, и девушки.

Среди участников есть и парни, и девушки.

Фото: Егор ИВЛЕВ

А маленьким велосипедистам и дождь нипочем.

А маленьким велосипедистам и дождь нипочем.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Показываем, как в прошлом году прошло открытие самого большого в Челябинске скейт-парка RCC EXTREME.

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