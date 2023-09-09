Экстремалы со всей страны, семейный баскетбол и трюки под дождем: как в Челябинске проходит первый кубок RCC Extreme

Спортсмены буквально взлетали. Фото: Егор ИВЛЕВ

В скейт-парке у ледовой арены «Трактор» в Челябинске собрались экстремалы со всей России. Профессиональные спортсмены показали свои навыки на самокатах и трюковых велосипедах – BMX.

За сценой тренировались самокатчики. Фото: Егор ИВЛЕВ

Не обошлось и без падений. Фото: Егор ИВЛЕВ

Но выступить успели не все. После открытия дождь усилился, организаторы приняли решение взять перерыв, пока погода не успокоится.

До дождя успел поработать художник. Фото: Егор ИВЛЕВ

А вот развлекательные площадки работу не прекратили. Гости кубка RCC Extreme в дисциплинах «BMX street» и «Самокат street» рисовали граффити, смотрели на зажигательные танцы и осваивали скейтборды. А на площадке федерации баскетбола России прошел чемпионат 2 на 2. Профессиональные баскетболисты играли вместе со своими детьми.

Баскетболу посвятили сразу несколько площадок. Фото: Егор ИВЛЕВ

Спортсмены рады "полетать" на такой площадке. Фото: Егор ИВЛЕВ

Среди участников есть и парни, и девушки. Фото: Егор ИВЛЕВ

А маленьким велосипедистам и дождь нипочем. Фото: Егор ИВЛЕВ

Показываем, как в прошлом году прошло открытие самого большого в Челябинске скейт-парка RCC EXTREME.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.