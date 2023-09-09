День города или день зонтика? Челябинск 9 сентября заливает дождем

Челябинцы готовы намокнуть, но не пропустить праздничный концерт Фото: Егор ИВЛЕВ

День города челябинцы отмечают под проливным дождем. Ливень разразился после обеда 9 сентября, застав горожан на площадках торжеств.

Горожане в Горсаду им. Пушкина Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Многие заранее почитали прогноз погоды, запаслись зонтиками и непромокаемыми плащами. Другие пытались спастись под навесами или под сенью древесных крон. Но дождь не спешил заканчиваться.

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Вечером улицам уже бегут глубокие ручьи. Кто-то из прохожих пытается перебраться через лужи, отыскивая места помельче. Другие обреченно шагают по щиколотку в воде.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ненастье не остановило энтузиастов Челябинского марафона. На площади Революции выстроились внушительные очереди к палаткам со стартовыми пакетами.

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

По прогнозу метеорологов, дождь не прекратится ни вечером, ни ночью, ни даже днем 10 сентября.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Но челябинцы не сдаются. Возле арены «Трактор» в ожидании выступления Ramil’ и L’One собралась толпа. Если очень хочется праздника, никакой дождь не помеха.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

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