Любовь на расстоянии и фонтан из шампанского: истории пяти челябинских спортсменов, которые женились этим летом

Для новых побед необходимо больше поддержки! Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Для новых побед необходимо больше поддержки. Наверно, именно такие мысли побудили челябинских спортсменов массово вступить в брак этим летом. Редакция «КП-Челябинск» заглянула в свадебные альбомы и узнала историю знакомств.

Спорт связал: история шорт-трекистки Екатерины Ефременковой

Семья спортсменов приняла решение строить свой быт в другом городе. Фото из личного архива, предоставлено Екатериной Ефременковой

В июле шорт-трекистка Екатерина Ефременкова выложила фотографии с конькобежцем, вице-чемпионом Олимпиады в Пекине Даниилом Алдошкиным, подписав их: «Тили-тили тесто».

— Были наслышаны друг о друге, но наши сборы никогда не пересекались, и мы не виделись вживую. Даже на Играх, хотя Даня приезжал к нам на стадион поболеть во время соревнований. Первая ему написала я. Когда он завоевал серебро в командной гонке, просто поздравила, как и остальных его коллег, с медалью, ничего особенного, — вспоминает Екатерина Ефременкова.

В сентябре 2022 года стало известно, что ведущая челябинская шорт-трекистка в новом спортивном сезоне решила попробовать себя и в конькобежном спорте. Тогда она попала в группу к старшему тренеру сборной Виктору Сивкову, у которого как раз и занимался Даниил Алдошкин. На тренировках уже познакомились лично.

— В декабре мы начали встречаться, а в марте Даня сделал мне предложение, — призналась шорт-трекистка. — В июле расписались, в августе состоялась свадьба. После заключения брака мы продолжили поддерживать друг друга и вместе тренироваться.

Пара живет в Коломне, где не только обустраивает свое семейное гнездышко, но и готовится покорить новые высоты в карьере.

Как за каменной стеной: любовь голкипера «Трактора» Сергея Мыльникова

Сергей с Яной гармонично смотрятся вместе. Фото из личного архива семьи, предоставлено Яной Мыльниковой

24-летний воспитанник челябинской спортшколы, голкипер «Трактора» Сергей Мыльников женился на своей возлюбленной Яне в конце мая.

— Нас познакомили общие друзья. Так получилось, что мы находились и общались в компании одних и тех же людей, но ничего не знали и даже не слышали друг о друге. Сергей увидел мое фото в социальной сети и заметил, что в списке общих много знакомых: он обратился к ним с вопросом обо мне, а те организовали нам «случайную» встречу, — рассказывает жена вратаря «черно-белых» Яна Мыльникова.

Девушка призналась: они с самого начала поняли, что нашли друг друга. Столько времени были так близко и даже не подозревали об этом, а теперь счастливы вместе и живут душа в душу.

— Наш свадебный вечер прошел в кругу самых близких людей, — делится жена Сергея Мыльникова. — После бракосочетания практически ничего не изменилось, так как мы вместе уже несколько лет, с каждым годом чувства крепчали и к созданию семьи мы подошли ответственно. Если и подмечать изменения в жизни «до» и «после» брака, то выделю появление новых целей и планов на совместное будущее и создание новых, уже семейных традиций.

Молодожены живут в Челябинске. В конце апреля голкипер Сергей Мыльников продлил контракт с местным «Трактором» еще на два сезона.

Море чувств: семья вратаря ватерпольного клуба «Динамо-Уралочка» Евгении Головиной

На свадьбе присутствовали самые близкие люди и коллеги по команде. Фото из личного архива, предоставлено Евгенией Головиной.

Челлендж вратарских свадеб подхватила голкипер ватерпольного клуба «Уралочка» из Златоуста Евгения Головина. Чемпионка Первых Европейских игр и лидер сборной России вышла замуж в конце лета.

— С моим будущим мужем мы познакомились на моем выпускном из девятого класса. В конце вечера приехал Егор со своими друзьями, и именно в тот день я поняла, что он самый красивый мальчик на этой земле. Все оставшееся время мы болтали, мимо нас прошел друг Егора и сказал нам: «Вы так хорошо смотритесь, вижу вы будете навсегда вместе», — с теплотой ностальгирует спортсменка.

После семи лет вместе, пара решила узаконить свои отношения. По словам Евгении Головиной, свадьба полностью оправдала ожидания, было все очень красиво и нежно. На следующий день после основного торжества новобрачные окунулись в традиции клуба.

— Плыли по бассейну на лодке, на середине нас скинули в воду, после чего мы самостоятельно добрались до бортика, где нас ожидал главный тренер, — рассказывает голкипер. — Михаил Николаевич Накоряков облил нас шампанским, пожелал долгой и счастливой семейной жизни. Данная традиция зародилась давно: еще будучи маленькой, я смотрела с трибун на этот обряд посвящения.

Евгения Головина также призналась, что жизнь после брака особо не изменилась, пришло лишь осознание, что вы теперь официально семья. Добавилось еще больше любви, заботы, уважения и уже общих планов на будущее.

Любовь на расстоянии: сила чувств игрока «Челбаскета» Павла Новикова

Семья продолжает доказывать, что настоящие чувства преодолевают абсолютно все преграды. Фото из личного архива, предоставлено Павлом Новиковым

Еще одним спортсменом, кто минувшим летом создал семью, стал габаритный нападающий баскетбольного клуба «Челбаскет» Павел Новиков. Экс-игрок «Чебоксарских ястребов» познакомился со своей будущей женой Ксенией в университете, когда та на правах старосты параллельной группы помогала ему закрывать сессию.

— После двух лет отношений на расстоянии — я тогда играл в Чебоксарах — забрал ее к себе. Сейчас такой формат жизни продолжается, только уже со штампом в паспорте. Вот так меняется реальность, если ты связываешь ее со спортсменом: в какой-то момент разлуки неизбежны, — признался Павел Новиков.

Спортсмен уже второй сезон выступает за «победную стаю», его жена же открыла в Чебоксарах собственный клуб по гимнастике, который развивается и уже достиг хорошего уровня. Бросить свое «детище» и переехать к мужу Ксения не может, поэтому пара продолжает проносить свою любовь через время и пространство.

— Свадьба прошла отлично, — отмечает Павел Новиков. — Мы просто расписались, пообедали с родителями и разъехались по городам: мы в Чебоксары, они в Белгород. Не было никого, друзей не звали — с теми, с кем захотел отметить, встретился уже после бракосочетания, проставился.

Баскетболист признался, что после свадьбы в его отношениях с Ксенией абсолютно ничего не поменялось. Штамп в паспорте для них был как формальность: поставили «галочку», что преодолели этот этап отношений и продолжили жить дальше. Пара жила вместе на протяжении трех лет, и вся бытовуха уже прошла — в этом плане у них все отлично. Молодожены не ссорятся и во всем друг друга устраивают.

Забег на всю жизнь: love story легкоатлетки Вероники Глебовой

В преддверии свадьбы у молодоженов состоялась милая фотосессия вместе. Фото из личного архива, предоставлено Вероникой Глебовой

Завершает нашу подборку спортсменов-новоиспеченных семьянинов воспитанница челябинской спортшколы по легкой атлетике спринтер Вероника Глебова. Свадьба у юной бегуньи состоялась буквально вчера, но радостной новостью о скором бракосочетании она поделилась еще в начале июля.

Ее избранником стал легкоатлет сборной страны, победитель первенства России до 20 лет и летней Спартакиады молодежи-2021 Артем Змейкин. Их знакомство произошло состоялось еще в четыре года назад по пути на первенство России.

— Предложение было неожиданным: мы вернулись с соревнований и устроили «вечеринку» в честь моего прошедшего дня рождения, где были лишь самые близкие друзья. В какой-то момент Артем резко встал, и сказав, что настало время его подарка, вернулся уже под красивую музыку с цветами и кольцом. Все, как мечтает любая девочка: романтично, красиво, встал на одно колено и задал тот самый важный вопрос, — с трепетом вспоминает Вероника Глебова.

Подготовка к свадьбе длилась два месяца. После прошедшего в Челябинске чемпионата России по легкой атлетике, спортсмены начали уделять все свободное время планированию и организации торжества.

— Мы, в принципе, какой свадьбу видели — такой и запланировали, — уточнила спортсменка. — Очень хотели выездную церемонию на природе, за городом, у озера. Гостей пригласили самых близких, декор в светлых тонах. В общем, все будет изысканно, но с нотками современности.

Редакция «Комсомольской правды-Челябинск» желает каждой из пар счастья и долгих лет совместной жизни!

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