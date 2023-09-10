Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 сентября 2023 11:25

До ниточки промок: Челябинск отметил 287-летний день рождения

Дождь добавил эмоций, но не поменял планы по празднованию Дня города в Челябинске
Ольга ЩАПИНА
Челябинцы отрывались под L'One и «Дискотеку Аварию».

Челябинцы отрывались под L'One и «Дискотеку Аварию».

Фото: Егор ИВЛЕВ

40 тысяч жителей Челябинске не испугались дождя в пасмурный субботний день и вышли на улицы города, чтобы отпраздновать его день рождения. 287-год жизни города запомниться танцами и песнями под проливным дождем, выступлениями реперов. Самые яркие моменты собрали в фоторепортаже.

Главное в этот день было одеться потеплее и не забыть зонт.

Главное в этот день было одеться потеплее и не забыть зонт.

Фото: Егор ИВЛЕВ

"Комсомольская правда" назвала победителя конкурса "Человек города-2023"

"Комсомольская правда" назвала победителя конкурса "Человек города-2023"

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Икарус - часть истории Челябинска, теперь такие на улицах можно встретить разве что в праздник.

Икарус - часть истории Челябинска, теперь такие на улицах можно встретить разве что в праздник.

Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

Девушки не скрывали эмоций и подпевали во весь голос.

Девушки не скрывали эмоций и подпевали во весь голос.

Фото: Егор ИВЛЕВ

L'One хорошо подготовился: на сцену вышел с полотенцем.

L'One хорошо подготовился: на сцену вышел с полотенцем.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фейерверк длился положенные 12 минут.

Фейерверк длился положенные 12 минут.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

Общество: ВОПРОС ДНЯ