До ниточки промок: Челябинск отметил 287-летний день рождения

Челябинцы отрывались под L'One и «Дискотеку Аварию». Фото: Егор ИВЛЕВ

40 тысяч жителей Челябинске не испугались дождя в пасмурный субботний день и вышли на улицы города, чтобы отпраздновать его день рождения. 287-год жизни города запомниться танцами и песнями под проливным дождем, выступлениями реперов. Самые яркие моменты собрали в фоторепортаже.

Главное в этот день было одеться потеплее и не забыть зонт. Фото: Егор ИВЛЕВ

"Комсомольская правда" назвала победителя конкурса "Человек города-2023" Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Икарус - часть истории Челябинска, теперь такие на улицах можно встретить разве что в праздник. Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

Девушки не скрывали эмоций и подпевали во весь голос. Фото: Егор ИВЛЕВ

L'One хорошо подготовился: на сцену вышел с полотенцем. Фото: Егор ИВЛЕВ

Фейерверк длился положенные 12 минут. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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