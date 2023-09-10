До ниточки промок: Челябинск отметил 287-летний день рождения

Челябинцы отрывались под L'One и «Дискотеку Аварию».
Фото: Егор ИВЛЕВ
40 тысяч жителей Челябинске не испугались дождя в пасмурный субботний день и вышли на улицы города, чтобы отпраздновать его день рождения. 287-год жизни города запомниться танцами и песнями под проливным дождем, выступлениями реперов. Самые яркие моменты собрали в фоторепортаже.
Главное в этот день было одеться потеплее и не забыть зонт.
Фото: Егор ИВЛЕВ
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Икарус - часть истории Челябинска, теперь такие на улицах можно встретить разве что в праздник.
Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО
Девушки не скрывали эмоций и подпевали во весь голос.
Фото: Егор ИВЛЕВ
L'One хорошо подготовился: на сцену вышел с полотенцем.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фейерверк длился положенные 12 минут.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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