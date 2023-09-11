Сломана челюсть и нос: в Челябинске застрявший в грязи водитель Lexus избил женщину, которая пришла на помощь

Пострадавшие обратились в травмпункт и написали заявление в полицию. Фото: Алена Насырова

Жители Челябинска пришли на помощь к застрявшему в канаве владельцу Lexus, а вместо благодарности получили оскорбления, переломы, сотрясения и множественные ушибы. Хозяин авто и зачинщик драки – известный предприниматель Рустам А, «популяризатор экстремального отдыха» не постыдился бить даже женщину. Корреспондент КП-Челябинск пообщался с пострадавшей и узнал, как вспыхнул конфликт, возникший из-за благих намерений.

Вечер пятницы, микрорайон Парковый. Челябинец Александр Сотников на свой «Ниве» возвращался домой. В районе парковки возле дома на Шмакова, 17а его внимание привлекла пара мужчин, просивших о помощи – их Lexus LX 570, мощный внедорожник, съехал в ров и застрял в грязи. От старшего, вспоминают участники эвакуации, крепко пахло алкоголем.

– Александр помочь согласился, но понял, что его «Нива» в разы легче и «Лексус» из траншеи не достанет. Тогда он написал в местную группу, попросил кого-нибудь приехать на внедорожнике потяжелее. Я была рядом, поэтому откликнулась на зов помощи и приехала, – рассказывает Алена Насырова, пострадавшая.

Застрявший Lexus. Фото: Алена Насырова

Алена Насырова – опытный покоритель бездорожья. Машина у нее мощная и доставать попавших из грязи водителей ей приходилось не раз. В Парковом женщина спокойно оценила ситуацию и решила объехать «Лексус» со стороны леса, подъехала и уже закрепила трос. Но ее прервал застрявший водитель, в котором Алена узнала Рустама А – бизнесмена, владельца клуба экстремального транспорта, второй мужчина – его сын.

– Рустам все время возмущался, кричал матом, что я женщина и, возможно, не понимаю тонкостей эвакуации. Потом он прямым текстом послал меня. Я просто спросила «полегчало?». Какой смысл меня посылать, если я приехала на помощь, машина уже стоит, трос привязан? Он начал поток какой-то бессмысленной ругани минут на пять. Я уже решила уходить, как он исподтишка ударил меня в лицо со всей дури, – вспоминает Алена.

Вмешался Александр и попытался оттащить распустившего кулаки мужика от женщины, но подлетел сын водителя Lexus и напал на заступника. Сотников свалился на землю, но избиение продолжилось, Рустам тоже переключился на него. Алена в это время попыталась отойти к машине. Она вспоминает, что почти закрыла дверь, но ее схватили за волосы, потянули голову вниз и попытались ударить лицом о колено.

– Было очень страшно, меня в тот момент просто не стало. Рустама вновь удержал Сашка, хотя сам уже был избит. Он подбежал в машине и оттащил его. Меня просто попытались добить, как врага какого-то. Это кошмар. Потом они снова начали бить Александра, – делится Насырова.

Избиение закончилось приездом ГИБДД. Пострадавшие сняли побои. У Алены врачи зафиксировали два перелома челюсти со смещением, перелом костей носа, сотрясение мозга, кровоизлияние в нос. У Александра сотрясение мозга и много ушибов головы и рук.

Узнать версию Рустама не удалось – у него закрыты сообщения в соцсетях, на звонки он не отвечает.

– Вчера позвонили через общего знакомого, спросили, сколько я хочу за закрытие дела. Я не знаю, что на это ответить. Человека надо остановить, – признается пострадавшая, – Есть много отзывов о нем и все, абсолютно все негативные.

В полиции Челябинска факт обращения пострадавших подтверждают. Сейчас все стороны конфликта установлены.

– Проводятся мероприятия для установления объективной картины происшествия и принятия процессуального решения, – сообщили в пресс-службе полиции.

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