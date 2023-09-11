Девочки на велосипедах BMX, телевизор в подарок и семейный баскетбол: как в Челябинске прошли спортивные выходные

В Челябинске прошел первый Кубок RCC Extreme Фото: Егор ИВЛЕВ

Прошедшие выходные выдались насыщенными: первый в истории города Кубок RCC Extreme, семейный баскетбол и Челябинский марафон. Экстремалы со всей России «катали» на трюковых велосипедах и самокатах под дождем, а известные баскетболисты вышли на поле вместе со своими детьми. Рассказываем и показываем, как это было.

Экстремалы на трюковых велосипедах и самокатах

Более ста спортсменов-экстремалов со всей страны встретились в скейт-парке RCC Extreme в Челябинске. Два дня «летали» по рампам, показывали свое мастерство и впечатляли гостей Кубка.

Вечером 8 сентября прошли городские соревнования и отбор на первенство России. В первых приняли участие 70 челябинцев, а в отборе – около 60 человек со всей страны.

Лучшие из них выступили 9 сентября на первом в Челябинске Кубке RCC Extreme в дисциплинах «BMX street» и «Самокат street» в формате баттла.

Трюки делают на специальных самокатах. Фото: Егор ИВЛЕВ

– По результатам этих соревнований будет отбор в сборную России, туда попадут ТОП-6 спортсменов. Отличное мероприятие, экстремальный вид спорта, экстремальная локация и экстремальная погода, – шутит главный тренер сборной России по велосипедному спорту BMX Павел Костюков.

Погода и правда не радовала: дождь и ветер. Организаторы время от времени останавливали соревнования и смахивали воду с рамп.

– Площадка хорошая, крутые райдеры приехали. Если дождь пойдет сильнее, это будет мешать. Но с таким маленьким, моросящим, если прикататься, все будет нормально, – поделился челябинец Веня Верин. Он выступал в категории «кикскутеринг» – делал трюки на специальном самокате.

А через пять минут после этих слов начался сильный ливень. Организаторы взяли паузу, а участники побежали обедать в шатры. Мария Сигарева как раз в это время готовила свой велосипед, скоро должна была выступать.

Друзья по команде помогают Марии подготовить велосипед перед заездом. Фото: Егор ИВЛЕВ

– В данной дисциплине нас, девушек, трое. Обычно около восьми всего по России участвует. Я приехала с командой из Санкт-Петербурга, я и несколько мужчин. Раньше я занималась музыкой, играла на скрипке в оркестре. Потом мне захотелось чего-то экстремального, поменять свою жизнь. Я сначала каталась на скейтборде, а потом увидела девочку на велосипеде и восхитилась. Само собой все завертелось, – рассказывает Мария. – Накануне прошли всероссийские соревнования и квалификация. Мне безумно понравилось здесь катать. Я недавно была в Екатеринбурге на похожей площадке от RSS, но здесь мне парк понравился больше, на нем приятно кататься, очень приятные фигуры: плавные, высокие, правильные.

В этом году в Челябинске выступают не только местные спортсмены, но и гости из Московской области, Татарстана, Краснодарского края и других.

– Этот вид спорта в России сегодня на старте. И в Челябинске как раз есть скейт-парк, где могут учиться и тренироваться все желающие, – отметил один из организаторов первенства России по BMX-фристайлу и Кубка RSS Челябинска среди самокатов, BMX и самокат-пар Андрей Белов.

А эти ребята только учатся. Кто знает, может быть тоже станут профессиональными спортсменами. Фото: Егор ИВЛЕВ

Семейный баскетбол и яркие танцы

Интересно было не только любителям экстрима. Люди завороженно смотрели на современные танцы, ждали, пока художник нарисует граффити, прыгали на батутах или отдыхали в специальной уютной зоне. Эти площадки предоставила РМК-Арена. Пятиэтажное здание площадью более 48 тысяч квадратных метров строится на северо-западе Челябинска при поддержке Русской медной компании. Сооружение станет главной спортивной ареной для игровых видов спорта. В ней можно будет проводить как соревнования международного уровня с возможностью комфортного размещения 5 тысяч болельщиков, так и массовые концертные мероприятия на 8 тысяч зрителей.

В «РМК-Арене» смогут тренироваться региональные спортивные школы — в проекте предусмотрены тренировочные локации для занятий единоборствами и игровыми видами спорта: бокс, кикбоксинг, боевое самбо, греко-римская борьба, дзюдо, вольная борьба, ММА, баскетбол, волейбол и парашютный спорт.

А что видите вы на этом граффити? Фото: Егор ИВЛЕВ

Пока главная спортивная арена для игровых видов спорта еще строится. Но некоторые площадки можно опробовать уже сейчас. Пока обычные гости бросали мячи в баскетбольные кольца, начинающие и уже закончившие карьеру спортсмены устроили соревнования 2x2.

– Я «залипла» рядом с баскетбольной площадкой. Увидела, как играли экс-капитан «Челбаскета» Василий Гладышев с сыном против представительницы детской команды «Кошки» Екатерины Магадеевой и ее мамы. Зрелище было впечатляющее! – восторженно рассказывает челябинка Юлия.

Модные мячи и баскетбольная площадка. Фото: Егор ИВЛЕВ

В баскетбол с удовольствием играли и под дождем. Фото: Егор ИВЛЕВ

Телевизор за фотографию

А на следующее утро, после празднования Дня города, около пяти тысяч человек приняли участие в XVI «Челябинском марафоне». Спортсмены преодолели одну из дистанций на выбор: 42, 21, 10, 5 и 1 километр.

Спортсмены были серьезны. Фото: Егор ИВЛЕВ

А некоторые, наоборот, улыбались и махали друзьям. Фото: Егор ИВЛЕВ

А днем участников и гостей марафона ждали подарки от РМК-Арены. Победителям розыгрыша подарили наушники, крутую кофеварку, большую колонку и даже целый телевизор!

В розыгрыше приняли участие все желающие жители и гости города. Фото: Егор ИВЛЕВ

А кто-то даже выиграл телевизор. Фото: Егор ИВЛЕВ

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