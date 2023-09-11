В Кургане отказавшихся от аборта студенток переведут на бюджет

Новую программу повышения рождаемости разработали в Курганской области Фото: Олег УКЛАДОВ

Правительство Курганской области придумало новый способ улучшить демографию в регионе. Теперь студенток колледжей, которые отказались от аборта и родили ребенка, будут переводить на бюджет. Это следует из новой региональной программы. Уточняется, что родить девушка должна именно в период обучения.

– На бюджетные места будут переведены студентки, родившие ребенка во время обучения в образовательных организациях среднего профессионального образования, – рассказали в правительстве региона.

Студентам, получающим высшее образование, тоже помогут. Тем парам, у которых родился малыш, предоставят отдельную комнату в общежитии. Такая программа рассчитана минимум до 2026 года. Будут ли переводить на бюджет студенток вузов или студентов, которые во время обучения стали отцами – пока неизвестно.

– Мы не первый год работаем над повышением рождаемости, и делаем это успешно, – добавили в департаменте здравоохранения Курганской области. – В 2022 году 21,1% женщин отказались делать аборт – это на 10% больше, чем в 2018 году. Если мы спасаем жизнь хотя бы одному ребенку, значит, мы все делаем не зря. В будущем мы планируем усовершенствовать программу, чтобы молодые родители получали как можно больше поддержки: и психологической, и материальной.

Программа разрабатывалась департаментом здравоохранения при участии Курганской епархии. Всего ввели 14 новых мер для поддержки молодых родителей. Например, с девушками, которые задумаются об аборте, будут работать медики и психологи. Они постараются объяснить будущей мамочке, насколько важно иметь семью и детей. Отдельные семинары будут проводить и для молодых отцов.

Новые меры принимаются, в первую очередь, чтобы сформировать у молодежи позитивный образ многодетной семьи. За последние 5 лет в Курганской области от абортов отговорили более 1600 женщин.

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