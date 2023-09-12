Танкоград помнит и гордится: в День танкиста в Челябинске вручили награды лучшим военнослужащим

В знаменательный день в Саду Победы собрались танкисты и ветераны танковых войск Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Каждое второе воскресенье сентября в России отмечают День танкиста, а для Челябинска этот праздник имеет особое значение. Город, который был назван Танкоградом, с гордостью вспоминает военную историю, связанную с выпуском знаменитых танков, которые шли в бой прямо с конвейера челябинских заводов. В этом году ветераны танковых войск, участники СВО, представители ветеранских организаций Челябинска встретились, чтоб не только отметить боевые заслуги товарищей, но и почтить память героев, которые сражались на танках, защищая Родину. Торжественный митинг прошел в парке «Сад Победы» на территории музея военной техники.

Организовали его депутаты Челябинской городской Думы — подполковник в отставке Евгений Комиссаров и капитан в запасе Виталий Родионов. Для них праздник имеет особый смысл, ведь оба окончили Челябинское высшее танковое командное училище и сами принимали участие в боевых действиях.

Евгений Комиссаров поделился своей историей, рассказав, что мечтал стать военным с шести лет. Он окончил кадетскую школу и отправился поступать в Рязанское десантное училище, но не прошел конкурс. Вернувшись назад, он поступил в Челябинское танковое училище и после этого был направлен служить в Ленинградский военный округ, рядом с финской границей. Евгений Комиссаров посвятил более 10 лет службе в танковых войсках.

— По сей день танковые войска остаются главной ударной силой сухопутных войск страны. Танки стали символом мощи и силы, а за каждым танком стоят настоящие герои, — отметил Евгений Комиссаров.

Виталий Родионов, напротив, с детства знал, что его предназначение — стать танкистом, так как его отец служил в оркестре танкового училища. Он часто сопровождал отца на службу, поэтому уже с раннего возраста мечтал о танках. Он отслужил более 10 лет и закончил службу в звании капитана. Депутаты Челябинской городской Думы, которые сами прошли путь танкистов, продолжают служить своей стране и помогать тем, кто находится на передовой.

— Будучи депутатом, я уделяю большое внимание патриотическому воспитанию молодежи, защите прав военных и являюсь председателем некоммерческой организации «Союз ветеранов локальных войн». Мы помогаем бойцам на передовой, собираем гуманитарные грузы и сопровождаем их. В мае мы были на передовой и лично доставили гуманитарный груз бойцам 80-го гвардейского танкового Краснознаменного полка 90-й гвардейской танковой дивизии в Бахмуте и на северодонецком направлении, — поделился Виталий Родионов.

Депутаты приняли решение проводить торжественный митинг в честь Дня танкиста в «Саду Победы» ежегодно, ведь он находится в легендарном районе города, на территории которого ковалось оружие победы и сформировался добровольческий танковый корпус. В этот раз церемония началась с торжественного выноса знамени Челябинского танкового училища, доверенного знаменной группе кадетского корпуса имени дважды героя Советского Союза С. Хохрякова средней школы № 19 города Челябинска.

Танкистов с праздником поздравил председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Участников торжественного митинга приветствовал председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт. Он поздравил жителей города со значимым днем.

— Сегодня как никогда нам необходимо помнить о подвиге наших предков, когда снова нацизм поднимает голову. И сегодня бронетанковая техника выполняет возложенные на нее задачи, а бойцы несут службу с честью и доблестью, — сказал Андрей Владимирович.

Он также поздравил ветеранов и поблагодарил их за огромную работу, которую они проводят по патриотическому воспитанию молодежи. Представители депутатского корпуса городской Думы вручили награды воинам, отличившимся в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции, а также ветеранам и челябинцам, отправляющим гуманитарные грузы на Донбасс.

Танкистов наградили за добросовестную службу и участие в СВО Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Один из таких героев, который рискует своей жизнью, чтобы обеспечить мир и безопасность, - старший сержант Дмитрий Рудченко.

— Меня призвали в 18 лет в 80-й танковый полк, и по сей день я служу Родине. Принимаю участие в специальной военной операции с самого ее начала. Начинал с боевого танка Т-72Б, а закончил на танке Т-80. Танкист — это на всю жизнь. Я горжусь тем, что служу в танковых войсках. Это ударный щит Родины, — поделился Дмитрий Рудченко.

В этот день награждали танкистов и за добросовестную верную службу в танковых войсках, а также за активное участие в организации военно-патриотических мероприятий.

— Я служил в танковых войсках в 2011 - 2012 годах в Чите. Потом меня послали в боевую часть под Вольском — в военный городок Шиханы-2. Я был механиком-водителем на танке Т-72. После службы стараюсь каждый год принимать участие в мероприятиях, связанных с танкистами. Не представляю свою жизнь без танков. Правильно говорят, что мы ставим победную точку на поле боя,— рассказал челябинец Андрей Краснов.

В честь праздника кадеты получили парадные шашки. Фото: Челябинская городская Дума

Кадеты школы № 19 также получили из рук депутата городской Думы Евгения Комиссарова парадные шашки для знаменной группы, чтобы с достоинством представлять ее на парадах и других официальных мероприятиях.

В этот день вспоминали героев, которые сражаются на поле боя с врагом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Торжественный митинг сопровождался патриотичными мелодиями духового оркестра Росгвардии и сольными выступлениями юных певцов. Завершился торжественный митинг минутой молчания в память о погибших воинах, которые мужественно сражались с врагом, но не вернулись с войны. После чего танкисты приняли участие в автопробеге и возложили цветы к Вечному огню, памятнику добровольцам танкистам и мемориалу «Доблестным сынам Отечества».

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