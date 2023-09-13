Челябинский автопарк пополнили 17 новых автобусов

С 2019 года для Челябинска было закуплено 300 экологичных автобусов. Фото: пресс-служба губернатора.

Челябинск продолжает закупать автобусы, чтобы обновить парк и увеличить количество машин на самых востребованных маршрутах. С 2019 года для Челябинска было приобретено 300 автобусов, парк обновился полностью, теперь правительство продолжает закупать машины уже в плановом порядке, используя федеральные и региональные программы.

На этот раз в Челябинск прибыли 15 обычных автобусов и две «гармошки». По поручению губернатора Алексея Текслера автобусы особо большого класса выйдут на самые загруженные маршруты.

— Продолжаем работу по системному обновлению общественного транспорта в регионе, — отметил глава региона. — И одна из важнейших задач — обновление транспорта в столице. В этой партии два автобуса — это так называемые «гармошки» — сверхбольшой класс. Такие уже ходят по самому загруженному маршруту №64, и, по отзывам жителей и транспортников, они более эффективно решают задачу. Поэтому принято решение закупить еще такие машины: в течение ближайших четырех месяцев в город придет еще 10 «гармошек». И далее мы также планируем часть наших маршрутов переводить на сверхбольшой класс.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И УДОБСТВО

17 красавцев «Волгабасов» выстроились на площади Революции. Водители тоже все как на подбор в шоферской униформе. Можно заметить — все больше за рулем общественного транспорта становится женщин. Стаж Елены Кобылиной — почти 20 лет, сначала она водила троллейбусы, потом перешла на более сложную технику.

— У меня был и «ЛиАЗ» и «Волгабас», здесь улучшенный вариант панели управления, есть отдельный кондиционер у водителя, автобус более комфортабельный, рулевая колонка регулируется. Да и по дрогам стало удобнее ездить: по выделенным полосам можно без проблем подъехать на остановку, даже где еще нет выделенных полос, водители уступают. Вообще люблю свою работу, нравится управлять большими, красивыми, комфортными автобусами.

Алексей Текслер поручил обновить автобусный парк по всей области. Фото: пресс-служба губернатора.

Новые машины, закупленные по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», действительно отличаются от предыдущей партии. Для презентации автобусов губернатору, а также обсуждения дальнейших поставок, приехал первый заместитель генерального директора холдинга «Бакулин Моторс Групп» (бренд «Volgabus») Валерий Курилин.

— Мы увеличили систему отопления, можете заметить, что стоят дополнительные печки, стекла стали тонированные, совсем другая система видеонаблюдения, подсчета пассажиропотока, мультимедийная система, — раскрыл подробности Валерий Курилин.

Все удобства, которыми оснащены автобусы, уже привычны для челябинцев. Это низкий пол, отсутствие ступеней на входе, кондиционеры, USB-зарядки, бесплатный Wi-Fi, система безопасности. Но главное — это экологичность, которой регион придерживается при закупке любого транспорта.

Новые автобусы будут курсировать по 8-му маршруту от района Тополинка до улицы Мамина на ЧТЗ. Освободившийся транспорт, который был на маршруте, усилит другие востребованные направления, например Чурилово.