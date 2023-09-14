Прикусочное блюдо из уральского карпа: солим озерного «порося» по старинному рецепту донских казаков

Без такого блюда не обходилось ни одно казачье застолье.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В старину казаки по всей Руси считали, что застолье не удалось, если на нем не было трех блюд из рыбы: горячего, холодного и прикусочного. Последнее называли разгоночным, то есть «разгоняющим аппетит». Это просоленная речная или озерная рыба, нарезанная кусочками и приправленная душистым маслом, специями и яблочным уксусом. Сейчас больше принято засаливать красную рыбу, но водоемы Южного Урала богаты своими видами рыб – лещ, окунь, щука, карп и другая «мелочь». Вот карпа мы и решили засолить по знаменитому казачьему рецепту. Публикуем пошаговый рецепт.
Карпа еще называют рыбным "поросенком".
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
- Как правило, казаки селились вдоль рек и озер. Они считали рыбу вторым хлебом, тщательно следили за чистотой водоемов, несколько раз смолили лодки. В 18 веке казаки даже организовали конные и водные полицейские отделы, которые следили за рыбным промыслом. Равных казакам в приготовлении рыбных блюд нет, – рассказывает кулинар Алексей Белкин. – Сейчас солят чаще лососевые, но я предлагаю вернуться к нашему, родному просольному блюду и приготовить южноуральского карпа. Он считается таким рыбным «поросенком»: если его жарить, томить или варить, он все равно будет с жирком, а при правильном приготовлении ни в чем не уступит лососю.
ИНГРЕДИЕНТЫ
Карп (очищенный, без головы и хвоста) – 300 гр.;
соль – 150-180 гр.;
перец – 0,5 ч.л.;
мед или сахар – 1 ч.л.;
лук репчатый – луковица;
вода – 1 литр;
нерафинированное подсолнечное масло;
мед, яблочный уксус, травы – по желанию.
ЭТАПЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Карпа можно заменить на любую рыбу, которая водится в наших озерах и реках: лещ, окунь, щуку или «мелочь» - пелядь, сигулю. Готовить мы будем прикусочное блюдо, которое подавали к овощам, кашам и даже супам вроде борща. Просоленная по этому рецепту рыбка должна была разогнать аппетит перед основными блюдами.
Хвост и голову не засаливали. Из них готовили рыбную похлебку.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Начнем с разделки рыбы. Первым делом ее нужно хорошо выпотрошить, почистить чешую с боков и убрать «сетку» - так раньше называли жабры. Если их не вырезать, то при приготовлении карп будет горчить. Затем отправляем рыбу отлежаться в соляной раствор (буквально пару щепоток соли) на 3-3,5 часа. Этого времени хватит, чтобы ушла сукровица, жмых и болотный запах.
Достаем карпа, обсушиваем и выдерживаем еще 1-1,5 часа, чтобы рыба подвялилась и весь соляной раствор ушел.
Очищенную и выпотрошенную тушку нарезаем на кусочки.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Беремся за разделывание. Как рассказал Алексей Белкин, раньше было принято из одной рыбы готовить несколько блюд. Голова на просолку не шла, как и хвост. Из них чаще всего готовили рыбную похлебку. Плавники убираются по желанию – любители «играть с плавниками», обсасывать их под хмельной напиток, могут их оставить.
- Кости и хребет тоже не убирали, так как они придают пикантность. Если просаливать одно филе оно становится «ленивым», то есть быстро насыщает. А, считалось, что поедание, должно быть впрок и еду не нужно вкидывать в себя, - объясняет Алексей Белкин.
И засыпаем солью.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Нарезаем тушку на одинаковые кусочки с полтора пальца шириной. Так они одинаково просолятся. Приступаем к просаливанию тузлуком – это жидкий рассол. Выкладываем кусочки рыбы в эмалированную чашку и засыпаем солью – 150-180 граммов. Как объяснил кулинар, боятся, что соли слишком много не нужно, мы просаливаем рыбу в быстром тузлуке.
Добавляем перец, раскрошенный в муку лавровый лист и мед (можно заменить на сахар).
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Обваливаем рыбку в соли, добавляем перец, мед или сахар, чтобы вкус открылся. После этого еще раз делаем перемес. Кстати, просаливать можно и в стеклянной банке, но раньше это делали в отдельных чашах.
- В тузлук раньше клали огородную или лесную пряную траву – душицу, лесную мяту, сушеный хрен. Или даже заворачивали кусочки в листья хрена, который выступал как природный антисептик, - говорит Алексей Белкин.
Вливаем литр воды, чтобы она полностью покрывала кусочки.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В обваленную рыбу добавляем литр воды, так, чтобы она полностью покрывала карпа. А теперь – крошим кубиками или полукольцами репчатый лук. Достаточно половины луковицы. Как объяснил кулинар, если лук накрошить в рыбу до добавления воды, то он будет горчить, а вот при добавлении в тузлук луковый сок с ним смешается и даст неповторимый аромат. Но для этого надо хорошенько промять рыбку с луком, буквально как тесто.
Добавляем накрошенный лук и хорошо проминаем рыбу с луком.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Тузлук готов. Закрываем тарелкой, прижимаем и отправляем в холодильник на два дня.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Накрываем рыбку тарелкой, прижимаем до характерного «бульк» и отправляем на два дня в холодильник. Если рыба жирная, то подержать ее в тузлуке можно дольше. Карп не сильно жирный, поэтому ему хватит двух суток. Никакого пресса не нужно, у рыбы должен быть доступ к воздуху.
Через два дня достаем тарелку или банку с рыбой, сливаем тузлук, можно промыть рыбу в дуршлаге, регулируя таким способом ее просол. Подсушиваем и выкладываем в емкость, добавляем ароматное растительное масло, крошим репчатый лук и немного домашнего яблочного уксуса – это классическая подача. Для пикантности можно добавить тертое яблоко, грушу, зеленый лук.
Достаем через два дня, сливаем тузлук и заправляем!
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
- Ни одна казачья трапеза не обходилась без прикусочного блюда из рыбы. Ее подавали как закуску к вину, пиву, ели с вареным картофелем, кашами, супами, - говорит Алексей Белкин.
Кстати, рыбу в тузлуке можно хранить в холодильнике некоторое время, рыбу после такой просолки нужно будет чуть дольше промывать. А вот если соляной раствор уже слит – лучше съесть сразу.
В следующей передаче мы приготовим «Цыплячью томленку», рецепт которой привезли из Кемеровской области.
Программа «Кулинарные рассказы Белкина» подготовлена при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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