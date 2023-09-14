«Езжайте обратно в Казахстан»: откровенный рассказ мигранта о переезде в Россию

Оказалось, получить гражданство не так легко, как кажется Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Нередко россияне полагают, что мигранты легко осваиваются в России, не сталкиваются с трудностями и чувствуют себя как дома. Однако на деле получение документов выглядит совсем иначе. Из-за стереотипов и излишней бюрократии под удар попадают те, кто искренне хочет наладить новую жизнь. Родившаяся в Казахстане русская девушка Мария (по просьбе героини имя изменено) рассказала КП-Челябинск о главных сложностях, с которыми пришлось столкнуться во время переезда в Россию и получения гражданства.

Вынужденный переезд

В жизни Марии 2022 год стал переломным. Из-за горя в семье ей пришлось собрать чемоданы и из небольшого города Казахстана переехать в Челябинск. Мария с мамой и отчимом выбрали город на Южном Урале неспроста — тут уже 15 лет живет остальная часть семьи.

Изучив все официальные сайты и форумы по теме переезда на ПМЖ, девушка поняла, что все просто – получить российское гражданство и заветный паспорт можно в упрощенном порядке по близким родственникам. Но, к сожалению, не все прошло гладко.

Первый шаг – получить разрешение выехать на ПМЖ за пределы Казахстана в ЦОНе (аналог нашего МФЦ). Без него в будущем не получится стать гражданином другой страны.

– В заявлении нужно было указать не только свои данные о работе за последние несколько лет, месте жительства, но и всю информацию о родственниках, даже тех, кто не живет в Казахстане. Выходит такая солидная кипа бумаг. Заполняется бланк от руки. Не дай Бог, поставишь запятую не в том месте или сделаешь помарку – придется переписывать. Нас отправляли переделывать документ несколько раз. Все данные тщательно проверяются. Сотрудники госорганов смотрят, есть ли у вас долги по налогам, алиментам или непогашенные кредиты, были ли вы судимы и не противоречит ли ваш выезд интересам государственной безопасности. Все это может стать причиной для отказа в выдаче разрешения.

К счастью, с этим проблем у семьи Марии не было, и, получив разрешение, они отправились в дорогу.

Первые трудности в Челябинске

Второй шаг уже в Челябинске – пойти в МФЦ и получить временную регистрацию. Без нее вас не примут ни в одном государственном учреждении.

– Временную регистрацию надо сделать, если вы собираетесь жить в России, а не просто приехали в гости. Но все это сложно. Представляете, вы выходите с вокзала в незнакомом городе и понимаете, что где-то надо прописаться, и у вас нет абсолютно никакого понимания, кто сможет это сделать. Конечно, если вы студент, вас пропишут в общежитии, если вас пригласили на работу – могут прописать в офисе (по крайней мере законодательство это разрешает). А если ни то, ни другое, и нет близких в городе? Так, наверное, и появляются люди, которые за деньги прописывают в своих квартирах по 30 человек.

Прописать у себя дома девушку с семей согласились родственники. Следующим шагом было прохождение медицинской комиссии. Эта процедура обязательна для всех мигрантов. Вот только не все действуют честно.

– В миграционной службе нам выдали целый список больниц в Челябинске, где нужно сдать разные анализы. В одной больнице – осмотр у нарколога, в другой – анализы на ВИЧ и сифилис. Вдобавок сдали флюорографию на туберкулез.

Семья девушки провела в больнице даже не несколько часов, а несколько дней из-за местной бюрократии.

– Занимая очередь с 7 часов, мы никогда не оказывались первыми. Больницы были заполнены толпами таких же мигрантов. Но самые хитрые из них обращались к «помогайкам», которые с раннего утра забивали очередь на весь приезжий аул и заполняли за них все необходимые документы. Стоимость подобной услуги составляла около 9 тысяч рублей с человека. Наш бюджет и без того трещал по швам, поэтому мы проходили этот этап без помощи сомнительных подпольных фирм.

Вспомнить школьные годы

Хождение по мукам на этом не закончилось. Впереди ждал экзамен на знание русского языка. Несмотря на то, что Мария русская по национальности, учила русский язык в школе и университете и несколько лет работала в русскоязычной компании, ей так же, как и всем было необходимо подтвердить уровень владения языком.

– Это комплексный экзамен. Модуль русского языка включал несколько этапов: тесты на лексику и грамматику, аудирование, чтение, устная беседа с экзаменатором, письмо другу. После чего следовал модуль на знание истории России. Вопросы разные, например, когда был создан первый Парламент в России, или в каком году Русь освободилась от ордынского ига. Если эти даты еще можно вызубрить, то раздел на знание законодательства, порою даже сложно понять. Я думаю, не все россияне смогли бы правильно ответить, ведь тонкости законодательства в идеале знают только юристы.

На подготовку к экзамену девушка потратила несколько дней – как школьник учила вопросы, которые могут попасться в тесте. Дают примерный список тем.

– Мне было несложно сдать этот экзамен. Русский язык – мой родной. Специальная комиссия, проверяющая меня, не скрывала, что это простая формальность. Но длительные очереди для прохождения этой процедуры, трата времени и 6 тысяч рублей госпошлины были вполне реальными.

Но если Мария прошла этот этап легко, то мигранты из других стран испытывают трудности.

– Некоторые иностранцы сдавали экзамен повторно, особенно сложно давался этап устной речи и письма. Проблема в том, что в России не распространены курсы по изучению языка для иностранцев. Но думаю, у них есть какая-то лазейка по аналогии с медицинской комиссией.

Работодатели боятся мигрантов, как огня

Наконец, после изнурительного месяца, семья Марии собрала весь пакет документов – временную прописку, медицинские справки, сертификаты на знание языка, переводы паспортов. Все это нужно для первого официального документа в России – разрешения на временное проживание (или РВП), которое дается на 3 года.

– Все документы я сдала в миграционную службу. Спустя два месяца ожидания мне выдали разрешение на проживание в России – поставили свою печать в казахстанском паспорте. С того момента у меня было законное основание жить в России три года. Предстояло найти работу. Потому что через год нужно было подтвердить, что у меня достаточно денег на жизнь здесь. Общий доход за год должен составлять не меньше 12 прожиточных минимумов. Если сумма меньше, могут выдворить из страны. Другой вариант — иметь достаточное количество денег на счету, но не у всех есть нужная сумма.

Но и здесь девушка столкнулась с проблемой. Оказалось, что работодатели не горят желанием брать на официальную работу мигранта – боятся и не хотят разбираться в тонкостях оформления иностранного работника.

– Я звонила во многие компании, откликалась на вакансии, рассылала резюме, объясняла, что с РВП у меня такие же права, как у обычных россиян, такой же размер налоговых отчислений. Но мне отвечали, что без гражданства взять на работу не могут. При этом, в миграционной службе мне не верили, говорили, что плохо ищу и если не найду работу, РВП аннулируют.

Работать неофициально тоже было нельзя. Инспектор предупредил девушку: если узнает о нелегальной работе, оштрафуют работодателя на крупную сумму, а Марию выдворят из страны.

– Я не знала, что мне делать в такой ситуации. Как будто меня не хотят принимать. Мне хотелось собрать вещи и уехать обратно. Но назад дороги уже не было. Потрачено много денег на оформление документов, заработка нет, возвращаться в Казахстан уже не к кому. Я была на грани истерики.

А однажды, когда бабушка Марии была одна дома, с проверкой в квартиру пришел инспектор миграционной службы, чтобы удостовериться легально ли она прописала семью у себя в квартире.

– Он показал свои документы и попросил разрешения войти. Бабушка, естественно, впустила его. Инспектор осмотрел квартиру, наши личные вещи, открыл шкаф. Убедился, что мы проживаем одни, провел с бабушкой какую-то беседу и ушел. Было ощущение, будто вторглись без разрешения в личное пространство. Обидно, ведь мы соблюдаем все законы страны, никого не обманываем, соблюдаем требования.

Точки над Е

Все же Марии удалось найти выход из ситуации и подтвердить, что у нее достаточно денег на год – пришлось положить все накопления на банковский счет. И когда казалось, что можно выдохнуть и расслабиться, нагрянула новая напасть. Семья планировала получить гражданство по упрощенной схеме – в ускоренном порядке по близким родственникам-гражданам России.

– Мы задумали такую схему: сначала мама получает гражданство по бабушке, а после – мы с отчимом уже по маме. В противном случае, нам бы пришлось жить в России на птичьих правах несколько лет – сначала в статусе мигрантов с РВП, потом получить вид на жительство, и только через 5 лет гражданство.

Задуманное не удалось – для участия в упрощенной схеме должны быть одинаковые фамилии. У мамы и отчима одна фамилия, но в первом случае она написана через «е», а во втором через «ё».

– Они прожили 20 лет с этими документами и ни разу не испытывали проблем до приезда в Россию. Инспектор сообщил, что точки над буквой играют важную роль, и в России это совершенно разные буквы. По их мнению, мы не являемся родственниками, и получить гражданство по упрощенной схеме не имеем право.

Семье не предложили других вариантов решения проблемы, кроме как ехать приводить документы в порядок.

– Нас попросили покинуть кабинет, категорично отрезав: «Езжайте обратно в Казахстан», – говорит она.

Попытка №2

Делать было нечего. Мария осталась с родственниками в Челябинске, а родители вернулись на Родину. Потратив 3 месяца и огромное количество денег, семья Марии исправила ошибку.

– В этот раз нас принимал другой инспектор. Он то и подсказал, что мы изначально могли пойти другим путем и принять участие в государственной программе переселения соотечественников. Тогда бы не пришлось преодолевать столько километров для исправления одной буквы в документе. В этот момент я поняла, что успешность получения гражданства зависит лишь от противности самого инспектора.

Девушка с отчимом подали документы на участие в этой государственной программе, маме уже не разрешили – она изначально пошла по программе воссоединения с семьей.

– В январе 2023 года я наконец-то получила заветный красный паспорт. В общей сложности вся процедура заняла год с момента переезда. Но это был самый ужасный год в моей жизни, который хочу забыть и никогда больше не вспоминать. Если бы у меня была возможность повернуть время вспять, я бы никогда не согласилась на переезд. Это не стоит тех нервных клеток и слез. Хотя с момента получения гражданства моя жизнь наладилась – я нашла работу, адаптировалась в Челябинске. Но пока чувствую себя здесь чужой. Кстати, россияне и в частности уральцы действительно кажутся суровыми и хмурыми.

Отчим Марии также получил гражданство, а вот мама до сих пор не может решить проблемы, хотя прошло уже полтора года с момента переезда.

Зачастую россияне резко высказываются о мигрантах в стране, испытывают к ним неприязнь. Но среди приезжих иностранцев есть и те, кто прилагает все усилия, чтобы адаптироваться в стране, но не всегда она принимает с распростертыми объятиями. Вставляет палки в колеса и само миграционное законодательство. Иногда для честной и законопослушной жизни мигрантам не дают и шанса.

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