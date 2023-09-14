«Убивая Гонзаго»: в камерном театре прошел генеральный прогон спектакля по «Гамлету»

Зрителей провели по коридорам замка Эльсинор Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинском камерном театре состоялся генеральный прогон спектакля по шекспировскому «Гамлету». «Убивая Гонзаго» — такое название для своего детища выбрал режиссер-постановщие Олег Хапов. В этот раз зрителей запускали в зал необычным способом — через сцену. Судя по всему, это сделано для того, чтобы гости сразу прочувствовали атмосферу замка Эльсинор. Пройдясь по коридорам, мы попали в главный зал, а за нашими спинами закрылась решетчатая дверь. И началось представление.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Спектакль поделен антрактом на две части. В первой театральная труппа попадает в замок и получает сценарий постановки, которую нужно показать перед королевской свитой. Да, это возможность хорошо заработать. Но сценарий может так взбесить короля, что вместо обещанных дукатов актеры получат лишь смертный приговор. Играть или не играть?

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Во второй части спектакля нам показывают выступление труппы, а затем и «разбор полетов». Кого признают виновным в организации провокационной постановки? Неужели директора театра, который предан искусству и является бесспорно самым ярким персонажем. Его харизма, чувство юмора и обаяние буквально с первых секунд влюбляют в себя.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Премьера спектакля «Убивая Гонзаго» состоится 14 сентября в Челябинском камерном театре. Показы также пройдут 15 и 17 сентября, билеты доступны и по Пушкинской карте.

Фото: Егор ИВЛЕВ

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