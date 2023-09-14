При взрыве на заводе в Кургане пострадали двое рабочих

Пострадавшие рабочие госпитализированы. Фото: "Курганмашзавод"

В Кургане на заводе 13 сентября произошел взрыв. Пострадали два человека.

Двое рабочих на «Курганмашзаводе» сваривали топливный бак. Бак разгерметизировался, произошел взрыв. Мужчины получили ожоги разной степени тяжести. Сейчас оба находятся в больнице.

— В ходе проведения сварочных работ в результате нарушения техники безопасности произошло возгорание паров керосина, — сообщили в пресс-службе ПАО «Курганский машиностроительный завод». — Последствия происшествия оперативно ликвидированы и не оказали влияния на работу предприятия. Завод продолжает выполнять гособоронзаказ в штатном режиме.

На предприятии создали специальную комиссию, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента. В причинах происшествия также разбираются следователи.

— Устанавливаются условия соблюдения правил техники безопасности при выполнении работ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в СУ Следственного комитета по Курганской области.

«Курганмашзавод» (он же КМЗ) — единственное в России предприятие, специализирующееся на выпуске боевых машин пехоты. Помимо БМП завод изготавливает гусеничные вездеходы-амфибии и мини-погрузчики.

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