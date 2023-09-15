РУМЦ ЧелГУ приглашает молодежь с инвалидностью на профориентационную онлайн-встречу

На встрече обсудят особенности выбора профессии, правилах приема и льготах при поступлении в вузы абитуриентов с инвалидностью Фото: Сергей КРАПИВИН

Выбор профессии – сложный и ответственный шаг для любого человека, особенно в случаях, когда этот выбор ограничивается особенностями здоровья.

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Челябинского государственного университета приглашает старшеклассников, студентов колледжей и техникумов с ОВЗ и инвалидностью, планирующих поступление в вузы Челябинска и Челябинской области, их родителей, законных представителей, педагогов и всех заинтересованных на профориентационную онлайн-встречу «Мое будущее начинается сегодня».

Мероприятие состоится 28 сентября в 18:00 и будет сопровождаться переводом на русский жестовый язык.

На встрече специалисты РУМЦ ЧелГУ расскажут об особенностях выбора профессии с учетом нарушений здоровья, правилах приема и льготах при поступлении в вузы людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, на встрече расскажут об условиях для сдачи вступительных испытаний с учетом индивидуальных психофизических особенностей, возможностях адаптационной довузовской подготовки к поступлению. Ведущие вузы Челябинской области расскажут о своих программах и поделятся возможностями получения высшего образования людьми с ОВЗ и инвалидностью.

Все участники встречи смогут бесплатно в режиме онлайн пройти экспресс-диагностику профессиональных интересов и склонностей для определения с потенциальной сферой будущей профессиональной деятельности, а также получат приглашение на индивидуальное профориентацонное тестирование с последующим консультированием.

Для участия в онлайн-встрече необходима предварительная регистрация до 25 сентября.

Для определения готовности к выбору профессии всем школьникам до начала мероприятия рекомендуется пройти анкетирование.

Дополнительную информацию можно получить в Ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ. Телефоны для справок: 8 (800)302-71-55, 8 (351) 799-71-55. Вопросы можно прислать на электронную почту: rumc@csu.ru.