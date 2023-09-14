«Мы не пираты, хотим смотреть на большом экране»: в кинотеатрах Челябинска состоялась долгожданная премьера «Барби»

Ажиотажа на премьере фильма не было Фото: Дарья АНТОН

Фильм о легендарной кукле Барби наделал много шума в социальных сетях и медийной сфере. Мировая премьера состоялась 21 июля, и сразу стало ясно, что это самый успешный фильм 2023 года по кассовым сборам. В России он запрещен к официальному показу, что только подогревало интерес к фильму со стороны российских зрителей. В Челябинске показ фильма «Барби» несколько раз переносили, и вот, наконец, премьера состоялась 14 сентября в трех кинотеатрах города. КП-Челябинск побывала в одном из них, чтоб посмотреть, как жители города встречают долгожданную голливудскую киноновинку.

Первый показ фильма «Барби» в Челябинске прошел на экранах Мягкого кинотеатра в ТРК «Мегаполис». Мы ожидали увидеть большие толпы зрителей, пришедших на фильм при полном параде. Но на удивление ажиотажа не было. В фойе кинотеатра пустота – не хватает только перекати-поля. К началу показа подошло всего несколько пар. Может быть, сказалось неудобное время в рабочий день или же многие уже посмотрели фильм в интернете, и остались лишь самые терпеливые, кто все-таки дождался премьеру в кино. А может быть челябинцы настолько суровы, что пластмассовый гламурный мир Барби им не интересен?

Немногочисленные зрители первого показа фильма рассказали КП-Челябинск о своих ожиданиях от фильма.

– Я ожидаю, что фильм будет максимально глупый, но очень красивый. Особого смысла там ждать не стоит. Могла, конечно, посмотреть в интернете, но пришла сегодня в кинотеатр с подругой, ведь мы не пираты и хотим нормально заплатить за фильм, посмотреть его с комфортом и без рекламы, – рассказывает одна из жительниц города Полина.

Другие зрители подтвердили – пришли на показ ради интереса, не питая особой любви к Барби.

– Мы просто решили прогуляться и посмотреть фильм. Не особо ждали премьеру. Хочется посмотреть кино на большом экране и увидеть, как сыграли главные актеры.

К слову, русскую озвучку для фильма подготовила студия Red Head Sound. В записи приняли участие актеры дубляжа, которые ранее были «официальными» голосами голливудских актеров в России. Главную героиню фильма, которую сыграла Марго Робби, озвучила актриса Татьяна Шитова.

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