Подъем девочки и жонглирование арбузом: как прошел Кубок Челябинска по силовому экстриму

Показательное выступление жонглера Игоря Попова. Фото: Егор ИВЛЕВ

Стронгмены собрались на набережной реки Миасс, чтобы принять участие в Кубке Челябинска по силовому экстриму. Спортсмены соревновались в поднятии живой гантели, в качестве которой выступила девочка, держали над головами бревно весом в 100 килограммов, бегали в упряжке с тяжелым внедорожником. Как прошел праздник мощи – в фоторепортаже КП-Челябинск.

Одним из сюрпризов для зрителей стало показательное выступление известного силового жонглера Игоря Попова. Артист покидал одновременно арбуз и тяжелый снаряд, потом балансировал, удерживая ягоду на мече, стоящем на собственном лбу. Мощно! После него с флагами России и помпонами станцевали чирлидерши.

В качестве живой гантели выступила девочка. Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Вес бревна - 100 килограммов. Фото: Егор ИВЛЕВ

Спортивные очки, изящный силуэт - отлично подобранный аксессуар. Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Для стронгменов этот вопрос риторический. Фото: Егор ИВЛЕВ

Снаряд называется «Ось Аполлона» и весит 200 кг. Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

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