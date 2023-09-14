Подъем девочки и жонглирование арбузом: как прошел Кубок Челябинска по силовому экстриму

Показательное выступление жонглера Игоря Попова.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Стронгмены собрались на набережной реки Миасс, чтобы принять участие в Кубке Челябинска по силовому экстриму. Спортсмены соревновались в поднятии живой гантели, в качестве которой выступила девочка, держали над головами бревно весом в 100 килограммов, бегали в упряжке с тяжелым внедорожником. Как прошел праздник мощи – в фоторепортаже КП-Челябинск.
Одним из сюрпризов для зрителей стало показательное выступление известного силового жонглера Игоря Попова. Артист покидал одновременно арбуз и тяжелый снаряд, потом балансировал, удерживая ягоду на мече, стоящем на собственном лбу. Мощно! После него с флагами России и помпонами станцевали чирлидерши.
В качестве живой гантели выступила девочка.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Вес бревна - 100 килограммов.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Спортивные очки, изящный силуэт - отлично подобранный аксессуар.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Для стронгменов этот вопрос риторический.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Снаряд называется «Ось Аполлона» и весит 200 кг.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru