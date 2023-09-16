Из Кис-кисловодска в Мур-мурманск: во сколько обойдется путешествие с животным и как сделать так, чтобы все выжили

Человеку для путешествий нужен только паспорт, а для братьев меньших — целый кейс документов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не расставаться с самым верным другом даже в путешествии: по данным федерального Россельхознадзора, за три летних месяца за границу отправились 21,9 тыс. животных. Самым популярным направлением для владельцев собак и кошек стала Турция, а экзотическим — Гренландия и Боливия.

Насколько сложны путешествия с животными и как грамотно подготовиться, — поговорили со специалистами и путешественниками из Челябинска.

Бумажная история

Итак, чтобы взять с собой питомца одного билета недостаточно. Для перелета потребуются документы:

— В первую очередь ветеринарный паспорт, — говорит ветеринарный врач Екатерина Варламова, — в нем должна стоять отметка о чипировании вашего питомца, а также о вакцинации импортным препаратом от вирусного гепатита, чумы и бешенства. Кроме того, в документе обязательно должна быть информация об обработке животного от блох и глистов. Естественно, после оформления паспорта нужно выждать карантин — он составляет 21 день. То есть вы не можете сегодня оформить паспорт, а завтра куда-то взять и улететь.

Спустя 21 день после прививки вам вместе с питомцем нужно посетить государственную ветклинику, где вашу собаку осмотрят и выпишут справку по форме № 1. Это разрешение позволит беспрепятственно пересечь границу:

— Как правило, период оформления документа занимает от одного до трех дней, — комментирует врач, — стоимость можно уточнить в государственной клинике, которую вы собираетесь посетить. Однако обычно она не превышает 1 000 рублей.

Выданное свидетельство действительно всего пять дней с момента его получения, поэтому обязательно просчитайте все свои дальнейшие действия, чтобы справка не потеряла своей актуальности.

Перед тем, как отправиться в аэропорт, специалисты рекомендуют обязательно связаться с авиакомпанией и сообщить о том, что вместе с вами летит питомец:

— На каждом рейсе может присутствовать ограниченное количество животных, — комментирует специалист туристического агентства Елена Мисюченко. — Если животное согласовано, то в день отлета вам необходимо заранее приехать в аэропорт, чтобы пройти проверку. Для этого есть отдельный кабинет, процедура недолгая, но время на ее прохождение обязательно нужно заложить. После того, как животное осмотрели, проверили все документы на него, вы можете отправляться на регистрацию.

Если вес питомца не превышает 8 кг, его можно взять с собой Фото: Андрей АБРАМОВ

Стоимость перелета для животного зависит от его веса и, в среднем у российских перевозчиков составляет 10 000 рублей, у зарубежных может быть дороже:

— Я лично улетала с питомцем в Таджикистан. И платили мы за него как за перевес багажа, вышло приблизительно 3 000 рублей, — продолжает Елена. — Когда летели обратно другой авиакомпанией, то приобрели полноценный билет, он стоил в районе 5 000 рублей.

Кто и где летит?

Практически все авиакомпании позволяют размещать в салоне самолета питомцев, чей вес вместе с контейнером не превышает 8 кг. Но даже это не гарантирует того, что ваша собака непременно полетит вместе с вами. Размеры переноски должны соответствовать разрешенным габаритам, которые утверждены самой авиакомпанией. По факту клетка, в которой находится собака или кошка, должна спокойно умещаться под сиденьем впереди стоящего кресла.

В багажном отсеке летят питомцы, чей вес вместе с контейнером не превышает 50 кг. Животных, которые не попадают под эти условия, рекомендуют перевозить автотранспортом:

— Мало того, что переносок таких огромных размеров не существует, так этим собакам еще и лететь будет не особо комфортно, — комментирует ветврач Екатерина Варламова. — Представьте дога, который вынужден находиться в странном положении на протяжении нескольких часов, конечно, это не вариант.

К переноске, в которой будет путешествовать ваш питомец, его обязательно нужно приучать. Это не быстрый, но очень важный процесс. Кроме того, врачи советуют заранее подумать о препаратах, которые могут снизить уровень стресса во время путешествия:

— Для этого обратитесь к своему врачу за консультацией, — советует Екатерина Варламова, — Одним собакам и кошкам подойдут ошейники, другим — капли, а третьим только таблетки. Курс приема и необходимую дозировку может рассчитать только специалист.

Также перед перелетом собаку заранее нужно накормить, напоить и хорошенько выгулять. В сам контейнер установить поилку и поместить достаточное количество впитывающих пеленок.

Для того, чтобы не упустить что-то важное о путешествии с питомцем, перед сборами сверьтесь с инструкцией Россельхознадзора https://fsvps.gov.ru/ru/ehksport-import/dlya-vladelcev-zhivotnyh/instrukciya. На сайте ведомства вы найдете ответы на самые распространенные вопросы.

По 65 000 за «багаж»

Жительница Урала Елена Иванова несколько месяцев назад вернулась из путешествия в Англию. В поездке ее сопровождал любимый кокер-спаниель Луна. Доверить питомца зоогостинице девушка не смогла, поэтому взяла его с собой — так надежнее. Собака приучена к транспорту с детства и была только рада новым приключениям:

— Я все оценила и решила, что добираться туда будем поездом и машиной. Ехали через Москву и Калининград. Заранее забронировали трансфер и доехали до Польши, потом отправились в Берлин, а через Францию — в Лондон. Путешествие в одну сторону вместо нескольких часов длилось полторы недели, зато мы добрались на место с комфортом и без лишней нервотрепки, — говорит девушка.

Питомца нужно приучать к переноске, в которой он будет путешествовать

Но бывает так, что совместные путешествия с животными не ограничиваются лишь отпуском. Аманда Вегнер много лет училась и работала в Челябинске, в скором времени планирует отправиться домой в США. За годы, проведенные в России, девушка обзавелась тремя кошками и двумя собаками. Питомцев забирала с улиц и приютов, они стали ей родными, поэтому решила — улетают вместе с ней:

— В США летим через Финляндию. Сначала у нас поезд до Санкт-Петербурга, а потом уже на машине добираемся до Хельсинки. Оттуда у нас прямой рейс в Чикаго. Дальше на машине до Техаса. Для меня принципиально, чтобы не было никаких пересадок — так меньше стресса, — делится девушка.

С собой в салон самолета Аманда может взять лишь одну кошку. Остальные питомцы летят в багаже. Несмотря на это стоимость на их транспортировку обошлась в четыре раза дороже:

— За каждую переноску в багаже отдала 65 000 рублей, а на переноску в салоне 15 000 рублей. Получается, что перелет обойдется примерно в 200 000 рублей. Если считать трансфер, переноски, вакцины, чипы и прочее, то, конечно, выйдет дороже. Но я лечу не без помощи родственников, а еще есть бонусные мили, которыми я воспользуюсь.

Вопрос ребром: в каких случаях перелет оправдан?

Ветеринары сошлись во мнении — кошку или собаку лучше оставить дома, если ваш перелет — это обычный двухнедельный отпуск, а не длительное путешествие или переезд. Комфортно в самолете будут чувствовать себя животные небольших размеров, которых можно взять с собой в салон. Для крупных вояж в багажном отсеке может обернуться серьезным стрессом.

Если оставить питомца дома с родными нет никакой возможности, его можно поселить в зоогостинице. В Челябинске их около 20. Стоимость за сутки проживания стартует от 500 рублей. То есть за две недели стандартного отпуска на питомца нужно заложить всего 7 000 рублей. В то время, как перелет может обойтись в 10 раз дороже.

Если оставить питомца не с кем, его можно поселить в зоогостинице. Но и там потребуют ветпаспорт и прививки Фото: Архив "КП"

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