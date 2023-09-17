Свиные туши и больничная чистота: как делают колбасу в Челябинской области

Скоро из этих туш приготовят колбасу. Фото: Егор ИВЛЕВ

Колбаса – простой на первый взгляд продукт, а сколько сложилось вокруг него мифов. И мяса в «Докторской» нет, и всякие неприятные штуки якобы находят, и еще куча страшилок ходит по народным устам не один десяток лет. Журналист КП-Челябинск отправился на мясокомбинат, чтобы выяснить, как все-таки готовят современную колбасу. Он чуть не побывал на бойне, простыл в холодных цехах и насмотрелся на мясо. Но будет ли он теперь есть главный бутербродный ингредиент страны?

Тотальный контроль

– Ничем не пахло на территории? – с улыбкой интересуется у прибывших журналистов гендиректор «Ромкора» Сергей Федоров. Увидев смущенные лица, он объясняет, – Часто нам говорят, что на территории приятно пахнет копченостями.

Туши он разделывает в несколько движений ножа. Фото: Егор ИВЛЕВ

Так начинается моя экскурсия по территории комбината. Гендиректор вызвался провести журналистов по комбинату сам. Но для начала он представляет свою команду – руководитель по тому, мастер по этому, эксперт по тому-то. Я не запоминаю, ведь не так важны люди. Главное – продукт, который они производят. Но у Сергея Федорова на этот счет другое мнение.

– «Ромкор» - семейная компания. Руководство мне передал отец, когда по объективным причинам отошел от дел. И одна из главных наших целей – делать продукт, которым мы будем без сомнений кормить собственных детей. Я и сам ем только нашу колбасу. «Докторская» – моя любимая, – говорит о ценностях руководитель.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Перед походом в цех нам выдают халаты, бахилы и шапочки для волос, чтобы ничего не попало в будущую еду. Сразу предупреждают, что будет прохладно, поэтому куртки сотрудники советуют не снимать. Одной из журналисток, у которой теплой одежды не нашлось, свой дутый жилет отдает Федоров. Сам глава компании остается в халате на футболку. Холода он как будто не боится.

Для дальнейших перемещений гостям выдают браслеты, напоминающие аналогичные в бассейнах или термах. Оказывается, это одна из инноваций производства. Точно такие же есть у каждого работника. С их помощью люди не только входят на территорию, но и непосредственно работают. Еще гаджетами, что особенно интересно, сотрудники расплачиваются в столовой.

Генеральный директор - Сергей Федоров. Фото: Егор ИВЛЕВ

Никакая мышь не проскочит. Фото: Егор ИВЛЕВ

– Эти браслеты почти вдвое уменьшили отклонения от стандарта. Сотрудник замесил фарш, отметился браслетом и мы будем знать, кто ответственный за партию. И так на всех этапах – тотальный контроль за производством, – объясняет генеральный директор.

Приглашение на бойню

Начинается производство колбасы, конечно, с бойни. Свиньи у производителя свои. Их везут из животноводческой фермы, которая находится под Троицком. Потом скот 14 часов расслабляется, стоит под душем и отходит от стресса. Затем животных гуманно умерщвляют.

– Никто на бойню не хочет? Зрелище не для всех, кто-то в обморок падает, кто-то веганом становится, – интересуется один из сотрудников. Все отказываются.

Туши без голов и внутренностей сотнями висят на крюках в особом холодильнике. Кажется, что все должно быть в кровище, но нет ни капельки лишней жидкости. Чистота как в больнице.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Из буфера туши перегоняют в первый цех. В холодильнике температура чуть выше нуля, а здесь немногим теплее, но все еще слишком близко к отрицательным значениям. Работники «упакованы» в зимнюю одежду.

Начинает работу раздельщик. Он снимает бывшую хрюшку с крюка по частям – одно движение ножа и на конвейер летит первый кусок, затем второй, третий. Копыта парень кидает в отдельный ящик. Смотришь на него и удивляешься, как легко идет работа. Иногда и домашнюю курицу разделываешь с трудом, а тут целую тушу за минуту.

Куски туши с конвейера снимают следующие работники. Они срезают кожу, делят мясо на разные части и распределяют по контейнерам. «Разбирают» свинью за несколько минут.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Никакая мышь не заскочит

Здесь делают полуфабрикаты – фарш и колбаски. Очередное холодное помещение с центрифугой. Промышленная мясорубка измельчает куски, превращая их в равномерную массу. Результат машина выдавливает в емкости. Миф о странных хвостиках и мышках в составе можно развенчать уже на этом этапе – в такой аппарат заскочить нельзя. Да и нет здесь никакой живности.

И вот он – цех, где готовят колбасы. Ради чего все и затевалось. Оказывается, в исходном состоянии «Докторская» и сосиски – это такая розоватая паста, напоминающая кетчунез. Но для ее создания смешивается несколько ингредиентов.

Розовая смесь - будущая колбаса. Фото: Егор ИВЛЕВ

Ответственный сотрудник подвозит к весам несколько емкостей. Выбирает необходимый рецепт – в нашем случае, кажется, «Докторская». На табло расписаны пропорции всего необходимого. Часть шпика, часть фарша, часть эмульсии воловьей жилы. Технолог объясняет, что все по ГОСТу. Работник в это время все загрузил, «пикнул» браслетом. Как и говорил директор – тотальный контроль на всех этапах.

Получившуюся смесь отправляют в печь. Потом на аппарате заливают пластиковую «змейку». Хлоп-цок, щелкнула отбойка и получился батон докторской.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Нас наконец-то завели в теплое помещение – коптильню. Никаких жидких дымов. Печь и щепа. По трубам дым гонят в печи, где томятся сосиски, колбасы и деликатесы. У каждого продукта свои настройки, время приготовления, влажность и так далее.

А следом еще одно помещение. Опять холодное. Здесь продукты некоторое время хранятся, потом их маркируют, упаковывают и отправляют на склад. Но слушать технологов мне было уже неинтересно. Слишком продрог. Ноги в летних кроссовках устали отбивать нервную чечетку. Федоров в это время ощутимо продрог и сам, пусть выдавал его только чрезмерно покрасневший нос.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Стоит ли говорить, что в цехах почти безупречная чистота? Что все работы контролируются, а финальный продукт дополнительно тестирует специальная служба? Наверное, нет. Это не реклама, но такую колбасу я теперь спокойно смогу есть и буду уверен в качестве. Пусть некоторое время она и будет отдавать неприятным воспоминаниями о зимнем холоде в середине сентября.

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