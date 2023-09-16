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Общество16 сентября 2023 3:00

«Посыпалась вся цепочка»: когда завершат реконструкцию челябинского Сада камней

В похожей на замок постройке в челябинском Саду камней появится кафе
Авторы (2):
Алина ПОКРОВСКАЯ
Алина ПОКРОВСКАЯ
Павел ПОНОМАРЕНКО
Воссоздание Сада камней еще не завершено, но горожане уже гуляют по едва проложенным дорожкам.

Воссоздание Сада камней еще не завершено, но горожане уже гуляют по едва проложенным дорожкам.

Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

Сад камней, который, фактически, заново создают в центре Челябинска, собирались закончить ко Дню города, но работы в сквере идут до сих пор. Как идет претворение в жизнь новой концепции Сада камней, и какие сложности возникли на этом пути, рассказал глава центрального района Виктор Ереклинцев на радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95,3 FM).

Завершить работы в Саду камней вовремя помешала погода — затяжные сильные ливни, которые обрушились на Челябинск в августе, препятствовали земельным работам. Возобновить работы получалось не раньше, чем через два-три дня после прекращения дождя. Однако возникали и менее зависящие от капризов природы факторы.

— Был срыв работы со стороны одного подрядчика, который работает по двум контрактам — фонтану и малым архитектурным формам. Объективные это были причины или субъективные — по большому счету, нам неинтересно, главное, что он не только задержал свои работы, а посыпалась вся цепочка: работа остальных подрядчиков была завязана на сроки исполнения этих контрактов, — сказал Виктор Ереклинцев.

Игровые комплексы в сквере сделаны «с прицелом на экологию».

Игровые комплексы в сквере сделаны «с прицелом на экологию».

Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

Тем не менее, ко Дню города в обновленном сквере получилось включить освещение; также к тому моменту уже работал общественный туалет — в День города он функционировал до полуночи.

На сегодняшний день работы в Саду камней выполнены на 80%. Созданы все прогулочные зоны с дорожками из трех типов покрытия — асфальт, крупноформатная плитка, трехслойная набивка с гранитными бордюрами. Последняя практика, по словам Виктора Ереклинцева, была применена в Центральном районе впервые.

Часть дорожек в сквере выложена диким камнем.

Часть дорожек в сквере выложена диким камнем.

Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

Также в сквере проложили ландшафтные дорожки из природного камня без поребрика, на которых будет расти газон. Оставшееся еще с советской эпохи наименование будет подкреплено и в обновленном облике — в сквере установили семь крупных камней, предоставленных саткинским предприятием «Магнезит».

Сад камней сохранит не только оригинальное название, но и исконное наполнение.

Сад камней сохранит не только оригинальное название, но и исконное наполнение.

Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

— Мастера вручную, в несколько этапов обтачивали болгарками эти камни массой от 5 до 15 тонн. На каждый ушло от 300 до 500 часов работы, после обработки их покрыли специальным маслом, — рассказал Виктор Ереклинцев. — Поставили красивые, фактурные камни: диабаз, гранит, яшму, магнезит.

Также на территории сквера решено было сохранить фактурную постройку из дикого камня, напоминающую старинный замок, где прежде находилась насосная станция фонтана. Хотя в проекте постройка отсутствовала, экспертиза подтвердила, что она не аварийная — бетонные перекрытия там в порядке. Пока объект используется, как склад для нужд подрядчика, а после официального открытия ему найдут более достойное применение.

В этой постройке, возможно, появится кафе.

В этой постройке, возможно, появится кафе.

Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

— Мы ее почистили пескоструем, подвели электричество, установили дверь. Если найдется инвестор и город примет такое решение, можно будет там обустроить небольшое кафе. Это всегда пользуется спросом, особенно летом, тем более, что мы часто по нормативной базе не можем установить точки питания в тех или иных популярных местах для проуглок, например, на Алом поле, — объяснил Виктор Ереклинцев.

Еще неделю назад в Саду камней начали гулять прохожие. Для них там уже установили скамейки, лежанки, повесили специальные уличные гамаки. Но работа над основными точками притяжения — фонтаном, сценой, песочницей и танцполом — по-прежнему не завершена, хоть районные власти и торопят подрядчика в ежедневном режиме.

Уличные гамаки — такого в челябинских скверах еще не было.

Уличные гамаки — такого в челябинских скверах еще не было.

Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

Полностью закончить работы подрядчик должен к концу сентября. Пока погода благоволит и рабочим, и прогуливающимся горожанам — глава района выразил уверенность, что жители смогут в полной мере насладиться отдыхом в обновленном Саду камней до наступления холодов.

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