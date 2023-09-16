«Посыпалась вся цепочка»: когда завершат реконструкцию челябинского Сада камней

Воссоздание Сада камней еще не завершено, но горожане уже гуляют по едва проложенным дорожкам. Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

Сад камней, который, фактически, заново создают в центре Челябинска, собирались закончить ко Дню города, но работы в сквере идут до сих пор. Как идет претворение в жизнь новой концепции Сада камней, и какие сложности возникли на этом пути, рассказал глава центрального района Виктор Ереклинцев на радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95,3 FM).

Завершить работы в Саду камней вовремя помешала погода — затяжные сильные ливни, которые обрушились на Челябинск в августе, препятствовали земельным работам. Возобновить работы получалось не раньше, чем через два-три дня после прекращения дождя. Однако возникали и менее зависящие от капризов природы факторы.

— Был срыв работы со стороны одного подрядчика, который работает по двум контрактам — фонтану и малым архитектурным формам. Объективные это были причины или субъективные — по большому счету, нам неинтересно, главное, что он не только задержал свои работы, а посыпалась вся цепочка: работа остальных подрядчиков была завязана на сроки исполнения этих контрактов, — сказал Виктор Ереклинцев.

Игровые комплексы в сквере сделаны «с прицелом на экологию». Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

Тем не менее, ко Дню города в обновленном сквере получилось включить освещение; также к тому моменту уже работал общественный туалет — в День города он функционировал до полуночи.

На сегодняшний день работы в Саду камней выполнены на 80%. Созданы все прогулочные зоны с дорожками из трех типов покрытия — асфальт, крупноформатная плитка, трехслойная набивка с гранитными бордюрами. Последняя практика, по словам Виктора Ереклинцева, была применена в Центральном районе впервые.

Часть дорожек в сквере выложена диким камнем. Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

Также в сквере проложили ландшафтные дорожки из природного камня без поребрика, на которых будет расти газон. Оставшееся еще с советской эпохи наименование будет подкреплено и в обновленном облике — в сквере установили семь крупных камней, предоставленных саткинским предприятием «Магнезит».

Сад камней сохранит не только оригинальное название, но и исконное наполнение. Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

— Мастера вручную, в несколько этапов обтачивали болгарками эти камни массой от 5 до 15 тонн. На каждый ушло от 300 до 500 часов работы, после обработки их покрыли специальным маслом, — рассказал Виктор Ереклинцев. — Поставили красивые, фактурные камни: диабаз, гранит, яшму, магнезит.

Также на территории сквера решено было сохранить фактурную постройку из дикого камня, напоминающую старинный замок, где прежде находилась насосная станция фонтана. Хотя в проекте постройка отсутствовала, экспертиза подтвердила, что она не аварийная — бетонные перекрытия там в порядке. Пока объект используется, как склад для нужд подрядчика, а после официального открытия ему найдут более достойное применение.

В этой постройке, возможно, появится кафе. Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

— Мы ее почистили пескоструем, подвели электричество, установили дверь. Если найдется инвестор и город примет такое решение, можно будет там обустроить небольшое кафе. Это всегда пользуется спросом, особенно летом, тем более, что мы часто по нормативной базе не можем установить точки питания в тех или иных популярных местах для проуглок, например, на Алом поле, — объяснил Виктор Ереклинцев.

Еще неделю назад в Саду камней начали гулять прохожие. Для них там уже установили скамейки, лежанки, повесили специальные уличные гамаки. Но работа над основными точками притяжения — фонтаном, сценой, песочницей и танцполом — по-прежнему не завершена, хоть районные власти и торопят подрядчика в ежедневном режиме.

Уличные гамаки — такого в челябинских скверах еще не было. Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

Полностью закончить работы подрядчик должен к концу сентября. Пока погода благоволит и рабочим, и прогуливающимся горожанам — глава района выразил уверенность, что жители смогут в полной мере насладиться отдыхом в обновленном Саду камней до наступления холодов.

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