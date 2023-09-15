Бойцы чувствуют нашу поддержку: губернатор Челябинской области отметил лучших волонтеров и добровольцев спецоперации

Алексей Текслер, Борис Подольный и Юрий Подоляка обсудили совместную помощь Донбассу. Фото: Олег Черных

Челябинская область известна своими оборонными предприятиями, но невозможно даже подсчитать, сколько грузов отправляют в зону спецоперации волонтеры и малый бизнес. Южноуральцы даже начали собирать беспилотники, перепрошивая их для военных целей. Добровольцев поддерживает правительство региона, создавая гранты и доставляя собранную помощь до военных подразделений. Теперь помощи Донбассу будет еще больше. Для этого в Челябинскую область приехали замруководителя исполкома «Народного фронта» Борис Подольный и российский блогер и журналист Юрий Подоляка.

Знаки «Команда Путина» жители Челябинской области получили за спасение жизней и помощь спецоперации. Фото: Олег Черных

Гости встретились с губернатором Алексеем Текслером, вместе с которым провели церемонию вручения знаков отличия «Команда Путина», а также познакомились с главными волонтерскими проектами.

— На постоянной основе оказываем всю необходимую помощь частям, где наши ребята служат, — рассказал Алексей Текслер. — Основная — это 90-я танковая дивизия. Держим связь с руководством, ежемесячно по заявкам передаем все, что нужно. В целом порядка 40 воинских подразделений, кому мы оказываем помощь.

Герои спецоперации

Многие южноуральцы, выполняя боевые задачи, получили высшие государственные награды. Полковник Юрий Гагарин с позывным «Ангел» удостоен ордена Мужества за то, что вывез из-под огня на Донбассе более 300 детей. Теперь он приехал в родной регион, чтобы поблагодарить земляков за гуманитарную помощь.

— Война поменялась, она стала высокотехнологичной, — сказал Юрий Гагарин. — Противостоять сегодня можно только тогда, когда у нас есть хотя бы аналоговые системы. Благодаря всем вам мы можем противостоять на равных. Вижу здесь «Ситно», спасали нас от голода, высший сорт. Много сегодня встретил здесь людей, чью продукцию мы получали. Объем гуманитарной помощи очень велик. Спасибо большое Алексею Текслеру за координацию по ясиноватскому направлению, восстановили много детских садов, на территории Волновахского района тоже работает Челябинская область.

Весной 2023 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер учредил новую региональную награду «За смелость и отвагу». Первые медали получили заместитель руководителя общественного движения «Народный фронт» Борис Подольный и Юрий Подоляка. Медаль вручается за решительные действия, самоотверженность, мужество и отвагу при обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни и здоровья. Еще 14 южноуральцев получили почетный знак «Команда Путина» за работу на благо российских граждан и будущего развития страны.

— Сегодня собрались смелые и неравнодушные люди, с активной гражданской позицией, настоящие патриоты страны, — подчеркнул Алексей Текслер во время церемонии награждения. — Среди вас есть те, кто, не считаясь с опасностью и риском, трудится на освобожденных территориях. Многие по велению сердца участвуют в проектах по поддержке участников специальной военной операции. Собирают средства на помощь фронту, возят гуманитарную помощь в зону боевых действий и в освобожденные города. И, конечно, низкий поклон бойцам, которые сражаются на передовой.

Больше года в зоне спецоперации провел Сергей Бормотов — руководитель ансамбля бального танца Дворца пионеров. Пошел добровольцем сразу же, но в первый раз ему отказали — не проходил по возрасту. После повышения возрастной границы все же отправился на Донбасс.

— Был на всей территории восточной Украины, носил ребятам по открытому полю, практически в окружении боеприпасы, питание, воду, — вспоминает Сергей Бормотов. — Пять дней бегал под пулеметами. Бои были тяжелые, особенно во время проведения референдума. СВУшники рвали как звери за каждый метр. Один бой у нас начался в 9 утра и закончился в 6 вечера, сожгли тогда 9 танков противника.

За проявленный героизм Сергей Бормотов награжден орденом Святого Георгия IV степени. Теперь он снова вернулся в родной бальный коллектив. Но все равно уже подругому смотрит на воспитание и все чаще выступает с детьми на патриотических мероприятиях. А еще подал документы на создание Ассоциации ветеранов СВО в Челябинской области, чтобы помогать бойцам возвращаться к мирной жизни.

Герои в тылу

Их посылки бойцы узнают с первого взгляда: вместе с теплыми вещами непременно лежит шоколадка «Аленка» и талисман в виде вязаного бойца. Движение «Шьем нашим» создали жены и мамы, которые проводили родных на СВО и начали шить вещи, собирать носки, чтобы бойцам было тепло и комфортно.

После поддержки Алексея Текслера волонтеры начали шить еще и маскировочные сети. Фото: Олег Черных

Организацию поддержал губернатор Алексей Текслер, а сегодня волонтеры вошли в «Команду Путина». Посчитали, что за год отправили 20 тонн гуманитарного груза, а в ассортимент входят теплые флисовые вещи и термобелье, носилки, которые отличаются особой прочностью, турникеты для экстренной остановки крови. Недавно на средства, направленные главой регио-на, купили станок для изготовления маскировочной сети. Скоро первые образцы отправятся на Донбасс.

— Началось все просто — с видео, которое мы увидели в интернете, что такие сети можно делать, — рассказывает руководитель движения «Шьем нашим» Алена Коробинцева. — Мы рассказали Алексею Леонидовичу при встрече, когда он к нам приезжал, он поддержал идею и помог купить станок. На днях мы его запустили. Теперь мы будем ребят не только одевать, но и спасать и скрывать от беспилотников.

Общественные организации, которые занимаются помощью СВО, поддерживаются правительством региона не только точечно. В этом году финансирование получили 20 проектов по первому специальному гранту губернатора. Это инициативы в городах области, которые направлены на психологическую, юридическую и другую помощь тем, кто вернулся или находится на СВО, а также жителям Донбасса, которые захотели переехать в в Челябинскую область.

— Справедливо заметил наш земляк Юрий «Ангел» Гагарин, который по-прежнему со своим подразделением сражается на передовой: «Когда мы чувствуем такую поддержку в области, то понимаем, за что мы воюем», — сказал Алексей Текслер после встречи с героями спецоперации.

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