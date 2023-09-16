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Спорт16 сентября 2023 4:55

Джойстик вам в помощь: в Челябинске прошел первый на Урале турнир по фиджитал-баскетболу

В Челябинске прошел первый турнир по фиджитал-баскетболу
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
Игроки меняли джойстики на баскетбольный мяч. Фото: Алексей Микушин

Игроки меняли джойстики на баскетбольный мяч. Фото: Алексей Микушин

Челябинск снова стал столицей российского баскетбола 3х3. Напомним, недавно в столице Южного Урала уже проходил финал чемпионата страны и Суперкубок России. А с 14 по 16 сентября в ТРК "Таганай" проходит Кубок России по баскетболу 3Х3 с участием 48 сильнейших команд страны (32 мужские и 16 женских команд – победители отборочных соревнований), в том числе шесть южноуральских клубов. Среди них – «Курчатов» (Челябинск), «Уралец» (Златоуст), «Металлург» (Магнитогорск), «Кобра» (Магнитогорск), «Сатурн» (Аргаяш) и женский клуб «Позитив» и «Кобра» (оба - Челябинск).

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЦИФРОВОЙ

Во второй день турнира участники и болельщики стали свидетелями необычного состязания - первого на Урале турнира по фиджитал-баскетболу 3х3. На этот вид, где объединяется киберспорт и физическая активность, обратил внимание на недавнем VIII Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин, отметив, что такие соревнования рождены именно в России, и что активно набирающий популярность, захватывающий функционально-цифровой спорт получил в нашей стране новые возможности, масштаб и перспективу. По сути, такие соревнования можно проводить по любым видам спорта, где есть аналоги спортивных симуляторов.

Из кресел игроки перемещались на игровую площадку. Фото Алексей Микушин

Из кресел игроки перемещались на игровую площадку. Фото Алексей Микушин

На баскетбольном корте в ТРК «Таганай» действительно кипели баскетбольные кибер-спортивные страсти. Как это происходило? Все просто. В первом раунде по два человека от команды «рубились» NBA2K (на PlayStation 5 на джойстиках, версия игры NBA2K23, до 21 очка), выбирая себе игроков по вкусу из числа звезд НБА. После небольшого перерыва «заруба» продолжается уже на площадке - 10 минут «грязного» времени. Очки обеих игр суммируются. Таким образом и определяется победитель.

В Челябинске, дабы добавить азарта, сделали и призовой фонд. Победитель получал главный приз - 30 тысяч рублей.

Организатор турнира по фиджитал-баскетболу, руководитель молодежных проектов Федерации баскетбола Челябинской области Никита Сандаков рассказал, что сам не прочь сыграть в NBA2K, версии которой постоянно совершенствуются и обновляются. И идея проведения такого турнира, где азарт с компьютерного игрового поля переносится на реальное, просто напрашивалась. Проведение таких турниров уже осваивают и представители других видов спорта.

Для участия были отобраны четыре команды:

- «Курчатов-2» (Иван Зубенко, Семен Скоробогатов, Захар Стяжкин, Виталий Корнилович)

- «Квадратные» (Василяускас Владас, Щеклеин Павел, Рзянкин Николай, Скорынин Семен)

- «Biblioteka Lounge» (Уразаев Роман, Щепотьев Алексей, Репенков Евгений, Елсуков Антон)

- «Бионорд», Пермь (Казакевич Павел, Широков Сергей, Макаренков Евгений, Морозов Павел)

ИЗ КРЕСЛА НА ПЛОЩАДКУ

В первом раунде встретились две челябинские команды «Курчатов-2» и «Biblioteka Lounge». Счет после компьютерного раунда был на пару очков больше у «библиотекарей». Игрок «Курчатова» Виталий Корнилович в перерыве рассказал, что он перед турниром он немного потренировался в NBA2K.

— У нас Иван Зубенко только перед турниром немного освоил эту игру. А некоторые парни вообще чуть ли не впервые играли в NBA2K. Но это не страшно. В этом спортивном симуляторе система управления довольно простая. Джойстик можно настроить по умолчанию. Бросок, ведение мяча, проход, передачи, передача с отскоком, движение в разных направлениях. Все быстро осваивается. И времени на владение мячом здесь 40 секунд. Если проигрываешь, есть шанс отыграться на площадке. Можно прыгать в компьютерное кресло и сразу после игры. Вариантов много. И здорово, что киберспорт здесь роднится с движением на площадке, — комментирует Виталий Корнилович.

Кстати, в холле около площадке организаторы установили три экрана для игры в NBA2K, где все желающие могли попробовать себя в этом баскетбольном симуляторе.

Никита Сандаков стал организатором турнира по фиджитал-баскетболу в Челябинске. Фото Алексей Микушин

Никита Сандаков стал организатором турнира по фиджитал-баскетболу в Челябинске. Фото Алексей Микушин

По итогам турнира победителями стали фавориты - опытные баскетболисты из пермского клуба «Бионорд», победившие в финале «Biblioteka Lounge». А в битве за «бронзу» всего одно очко «Курчатов-2» уступил еще одному челябинскому клуб «Квадратные» . Последние забросили победное очко за секунду до сирены.

После матча игрок основного состава БК «Курчатов» Матвей Ян рассказал о некоторых тонкостях игры в баскетбол 3х3.

— В этом виде баскетбола все «на тоненького». Более сильный клуб может уступить более слабому. Многое зависит от собранности, сконцентрированности, от того, как игроки понимают, чувствуют друг друга. Вот, например, кто-то проигрывая, начинает «ломиться» вперед, суетиться, «пороть горячку», - рассуждает Матвей Ян. — Но это, как правило, не приводит к успеху. Нужно играть с «холодной головой», расчетливо, до верного разыгрывая мяч и бросок. Это целая наука, и ее нужно чувствовать и понимать.

На баскетбольной площадке тоже кипели страсти (№1 - Матвей Ян). Фото ФБЧО

На баскетбольной площадке тоже кипели страсти (№1 - Матвей Ян). Фото ФБЧО

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Во второй день турнира челябинский «Курчатов» в основной сетке Кубка России переиграл БК «Самара» - 16:12 и Hoops (Москва) - 21:19. В матче за выход в 1/2 финала "Курчатов" в овертайме уступил опытнейшей московской «Руне» - 19:20.

Кстати, в первый день на площадке Кубка России выступила челябинская кавер-группа «Илона Маскова». А в заключительный день, в субботу 16 сентября игры Кубка России продолжатся.

Баскетбол 3×3. Кубок России, Челябинск

16 сентября

13:00 — 17:30 — полуфинал Кубка

18:00 — концерт хедлайнера OBLADAET, билеты по ссылке

19:15 — 21:30 — финал Кубка России

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Спорт: БАСКЕТБОЛ