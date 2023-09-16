Джойстик вам в помощь: в Челябинске прошел первый на Урале турнир по фиджитал-баскетболу

Игроки меняли джойстики на баскетбольный мяч. Фото: Алексей Микушин

Челябинск снова стал столицей российского баскетбола 3х3. Напомним, недавно в столице Южного Урала уже проходил финал чемпионата страны и Суперкубок России. А с 14 по 16 сентября в ТРК "Таганай" проходит Кубок России по баскетболу 3Х3 с участием 48 сильнейших команд страны (32 мужские и 16 женских команд – победители отборочных соревнований), в том числе шесть южноуральских клубов. Среди них – «Курчатов» (Челябинск), «Уралец» (Златоуст), «Металлург» (Магнитогорск), «Кобра» (Магнитогорск), «Сатурн» (Аргаяш) и женский клуб «Позитив» и «Кобра» (оба - Челябинск).

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЦИФРОВОЙ

Во второй день турнира участники и болельщики стали свидетелями необычного состязания - первого на Урале турнира по фиджитал-баскетболу 3х3. На этот вид, где объединяется киберспорт и физическая активность, обратил внимание на недавнем VIII Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин, отметив, что такие соревнования рождены именно в России, и что активно набирающий популярность, захватывающий функционально-цифровой спорт получил в нашей стране новые возможности, масштаб и перспективу. По сути, такие соревнования можно проводить по любым видам спорта, где есть аналоги спортивных симуляторов.

Из кресел игроки перемещались на игровую площадку. Фото Алексей Микушин

На баскетбольном корте в ТРК «Таганай» действительно кипели баскетбольные кибер-спортивные страсти. Как это происходило? Все просто. В первом раунде по два человека от команды «рубились» NBA2K (на PlayStation 5 на джойстиках, версия игры NBA2K23, до 21 очка), выбирая себе игроков по вкусу из числа звезд НБА. После небольшого перерыва «заруба» продолжается уже на площадке - 10 минут «грязного» времени. Очки обеих игр суммируются. Таким образом и определяется победитель.

В Челябинске, дабы добавить азарта, сделали и призовой фонд. Победитель получал главный приз - 30 тысяч рублей.

Организатор турнира по фиджитал-баскетболу, руководитель молодежных проектов Федерации баскетбола Челябинской области Никита Сандаков рассказал, что сам не прочь сыграть в NBA2K, версии которой постоянно совершенствуются и обновляются. И идея проведения такого турнира, где азарт с компьютерного игрового поля переносится на реальное, просто напрашивалась. Проведение таких турниров уже осваивают и представители других видов спорта.

Для участия были отобраны четыре команды:

- «Курчатов-2» (Иван Зубенко, Семен Скоробогатов, Захар Стяжкин, Виталий Корнилович)

- «Квадратные» (Василяускас Владас, Щеклеин Павел, Рзянкин Николай, Скорынин Семен)

- «Biblioteka Lounge» (Уразаев Роман, Щепотьев Алексей, Репенков Евгений, Елсуков Антон)

- «Бионорд», Пермь (Казакевич Павел, Широков Сергей, Макаренков Евгений, Морозов Павел)

ИЗ КРЕСЛА НА ПЛОЩАДКУ

В первом раунде встретились две челябинские команды «Курчатов-2» и «Biblioteka Lounge». Счет после компьютерного раунда был на пару очков больше у «библиотекарей». Игрок «Курчатова» Виталий Корнилович в перерыве рассказал, что он перед турниром он немного потренировался в NBA2K.

— У нас Иван Зубенко только перед турниром немного освоил эту игру. А некоторые парни вообще чуть ли не впервые играли в NBA2K. Но это не страшно. В этом спортивном симуляторе система управления довольно простая. Джойстик можно настроить по умолчанию. Бросок, ведение мяча, проход, передачи, передача с отскоком, движение в разных направлениях. Все быстро осваивается. И времени на владение мячом здесь 40 секунд. Если проигрываешь, есть шанс отыграться на площадке. Можно прыгать в компьютерное кресло и сразу после игры. Вариантов много. И здорово, что киберспорт здесь роднится с движением на площадке, — комментирует Виталий Корнилович.

Кстати, в холле около площадке организаторы установили три экрана для игры в NBA2K, где все желающие могли попробовать себя в этом баскетбольном симуляторе.

Никита Сандаков стал организатором турнира по фиджитал-баскетболу в Челябинске. Фото Алексей Микушин

По итогам турнира победителями стали фавориты - опытные баскетболисты из пермского клуба «Бионорд», победившие в финале «Biblioteka Lounge». А в битве за «бронзу» всего одно очко «Курчатов-2» уступил еще одному челябинскому клуб «Квадратные» . Последние забросили победное очко за секунду до сирены.

После матча игрок основного состава БК «Курчатов» Матвей Ян рассказал о некоторых тонкостях игры в баскетбол 3х3.

— В этом виде баскетбола все «на тоненького». Более сильный клуб может уступить более слабому. Многое зависит от собранности, сконцентрированности, от того, как игроки понимают, чувствуют друг друга. Вот, например, кто-то проигрывая, начинает «ломиться» вперед, суетиться, «пороть горячку», - рассуждает Матвей Ян. — Но это, как правило, не приводит к успеху. Нужно играть с «холодной головой», расчетливо, до верного разыгрывая мяч и бросок. Это целая наука, и ее нужно чувствовать и понимать.

На баскетбольной площадке тоже кипели страсти (№1 - Матвей Ян). Фото ФБЧО

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Во второй день турнира челябинский «Курчатов» в основной сетке Кубка России переиграл БК «Самара» - 16:12 и Hoops (Москва) - 21:19. В матче за выход в 1/2 финала "Курчатов" в овертайме уступил опытнейшей московской «Руне» - 19:20.

Кстати, в первый день на площадке Кубка России выступила челябинская кавер-группа «Илона Маскова». А в заключительный день, в субботу 16 сентября игры Кубка России продолжатся.

Баскетбол 3×3. Кубок России, Челябинск

16 сентября

13:00 — 17:30 — полуфинал Кубка

18:00 — концерт хедлайнера OBLADAET, билеты по ссылке

19:15 — 21:30 — финал Кубка России

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