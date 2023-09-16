Царь горы: «Трактор» одержал победу в «уральском дерби»

На «уральское дерби» команды вышли в лимитированных стильных джерси Фото: Егор ИВЛЕВ

Хоккейный клуб «Трактор» одержал победу в первом в сезоне «уральском дерби». Третий матч домашней серии «Автомобилистом» из Екатеринбурга завершился в пользу челябинцев. Подробнее о противостоянии — в материале.

Не успели команды войти в игровой ритм, как на 32-й секунде Максим Шабанов открыл счет: форвард единолично обошел защитника на левом фланге и самостоятельно сыграл на добивании. Вслед за ним на ворота полез и Владимир Жарков, но, в отличие от 22-летнего Шабанова, опытному хоккеисту не удалось попасть четко в створ. Аналогичная неудача распространилась и на Антона Бурдасова: звездный бомбардир обокрал соперника на синей линии, но так и не смог отличиться.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Затем последовала череда удалений — у челябинцев в штрафной бокс угодил Михаил Котляревский, через несколько секунд такая же участь постигла легионера «Автомобилиста» Стефана Да Косту. Двухминутка в формате «4 на 4» прошла с преимуществом «черно-белых». Хозяева площадки то и дело обстреливали ворота воспитанника челябинского хоккея, голкипера Владимира Галкина. Не успели соперники восстановиться в составах, как за подножку удалился Альберт Яруллин. «Автомобилист» старался воспользоваться этой возможностью реализовать лишнего, но оставался надежен вратарь челябинцев Зак Фукале. Попытки екатеринбуржцев сравнять счет оказались тщетны — 1:0.

— Отличная атмосфера, команда вышла заряженная. Мы стараемся каждый матч начинать активно, тем более при своих болельщиках. Хорошо, что удалось забить, будем работать дальше, — поделился во флеш-интервью капитан «Трактора» Сергей Калинин.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Второй период начали активнее гости. Сосредоточенность игроков «Автомобилиста» в зоне «черно-белых» принесла результат уже на 25-й минуте, и они сравняли цифры на табло. Анвар Гатиятулин оказался не согласен и запросил видеопросмотр, после которого судьи отменили взятие ворот из-за помехи вратарю.

После небольшой активности «Трактора», екатеринбуржцы перехватили инициативу и вновь принялись беспокоить Зака Фукале. На 36-й минуте челябинцы убежали в контратаку: Сергей Калинин вывел Антона Бурдасова «один на один» с голкипером «Автомобилиста», опытный форвард же воспользовался возможностью и увеличил преимущество — 2:0.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Третий период челябинцы начали с повышенной внимательностью. Исходя из статистики очных встреч в южноуральской столице, екатеринбуржцы три раза делали камбэк и доводили встречу до серии буллитов. На 47-й минуте «Автомобилист» отыграл одну шайбу. Затем игроки команды из Екатеринбурга вновь создали голевой момент, но бросок пришелся в перекладину. Наверняка не знающий историю противостояний канадский голкипер не осознавал всю важность своих сэйвов, которых, к слову, было предостаточно.

С приближением окончания основного времени гости стали играть еще агрессивнее. То и дело накатывая на ворота Фукале, екатеринбуржцы пытались отыграться, оборона «Трактора» же отбивалась из последних сил. За две минуты до сирены «Автомобилист» снял вратаря и вышел на поле вшестером, но напор гостей не смог сломить «черно-белых». Самоотдача команды Анвара Гатиятулин привела к желаемому — «уральское дерби» завершилось со счетом 2:1 в пользу челябинцев.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Заключительный матч домашней серии «черно-белые» проведут 18 сентября против тольяттинской «Лады». Это противостояние с новичком КХЛ станет уже третьим с начала сезона.

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