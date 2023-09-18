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Лучший строитель. Южный Урал18 сентября 2023 10:10

Выберет народ: жители Челябинска могут проголосовать за лидеров сферы строительства на конкурсе «Лучший строитель 2023»

Жители Челябинска могут проголосовать за самого достойного кандидата
Дарья АНТОН
Голосование на конкурсе «Лучший строитель 2023» продлится до конца октября

Голосование на конкурсе «Лучший строитель 2023» продлится до конца октября

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В шестой раз в Челябинске выберут того, кто достоин звания «Лучший строитель». Проект «Комсомольской правды» поможет жителям Челябинска выбрать самые надежные строительные компании, объекты недвижимости и людей строительной отрасли, которым можно доверять.

Голосование на конкурсе «Лучший строитель 2023» началось 31 июля. Каждый горожанин может отдать свой голос за:

- компании в сфере строительства и продажи жилья комфорт-класса;

- компании в сфере строительства загородного жилья;

- агентства недвижимости;

- компании в сфере строительства и продажи жилья эконом-класса;

- агентства по продаже коммерческой недвижимости;

- жилые комплексы;

- застройщиков;

- загородные поселки;

- производителей строительных конструкций;

- компании по производству и продаже строительных материалов;

- компании по производству декоративных покрытий;

- компании по производству кровельных материалов;

- компании по производству фасадных материалов;

- компании в сфере малоэтажного строительства;

- компании в сфере проектирования индивидуальных загородных домов.

Впервые в 2023 году в шести номинациях: «Проект года», «Ожидание года», «Лучший проект благоустройства», «Самый эффективный ТОП-менеджер отрасли», «Лучшая компания – лидер импортозамещения», «Лучшая компания в сфере исполнения госзаказа» определят эксперты Южного Урала.

Народное голосование продлится до конца октября. Отдать свой голос за самого достойного кандидата можно на сайте. А уже в ноябре компетентное жюри огласит победителей конкурса «Лучший строитель 2023».

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