Выберет народ: жители Челябинска могут проголосовать за лидеров сферы строительства на конкурсе «Лучший строитель 2023»

Голосование на конкурсе «Лучший строитель 2023» продлится до конца октября
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В шестой раз в Челябинске выберут того, кто достоин звания «Лучший строитель». Проект «Комсомольской правды» поможет жителям Челябинска выбрать самые надежные строительные компании, объекты недвижимости и людей строительной отрасли, которым можно доверять.
Голосование на конкурсе «Лучший строитель 2023» началось 31 июля. Каждый горожанин может отдать свой голос за:
- компании в сфере строительства и продажи жилья комфорт-класса;
- компании в сфере строительства загородного жилья;
- агентства недвижимости;
- компании в сфере строительства и продажи жилья эконом-класса;
- агентства по продаже коммерческой недвижимости;
- жилые комплексы;
- застройщиков;
- загородные поселки;
- производителей строительных конструкций;
- компании по производству и продаже строительных материалов;
- компании по производству декоративных покрытий;
- компании по производству кровельных материалов;
- компании по производству фасадных материалов;
- компании в сфере малоэтажного строительства;
- компании в сфере проектирования индивидуальных загородных домов.
Впервые в 2023 году в шести номинациях: «Проект года», «Ожидание года», «Лучший проект благоустройства», «Самый эффективный ТОП-менеджер отрасли», «Лучшая компания – лидер импортозамещения», «Лучшая компания в сфере исполнения госзаказа» определят эксперты Южного Урала.
Народное голосование продлится до конца октября. Отдать свой голос за самого достойного кандидата можно на сайте. А уже в ноябре компетентное жюри огласит победителей конкурса «Лучший строитель 2023».
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