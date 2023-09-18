Выберет народ: жители Челябинска могут проголосовать за лидеров сферы строительства на конкурсе «Лучший строитель 2023»

Голосование на конкурсе «Лучший строитель 2023» продлится до конца октября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В шестой раз в Челябинске выберут того, кто достоин звания «Лучший строитель». Проект «Комсомольской правды» поможет жителям Челябинска выбрать самые надежные строительные компании, объекты недвижимости и людей строительной отрасли, которым можно доверять.

Голосование на конкурсе «Лучший строитель 2023» началось 31 июля. Каждый горожанин может отдать свой голос за:

- компании в сфере строительства и продажи жилья комфорт-класса;

- компании в сфере строительства загородного жилья;

- агентства недвижимости;

- компании в сфере строительства и продажи жилья эконом-класса;

- агентства по продаже коммерческой недвижимости;

- жилые комплексы;

- застройщиков;

- загородные поселки;

- производителей строительных конструкций;

- компании по производству и продаже строительных материалов;

- компании по производству декоративных покрытий;

- компании по производству кровельных материалов;

- компании по производству фасадных материалов;

- компании в сфере малоэтажного строительства;

- компании в сфере проектирования индивидуальных загородных домов.

Впервые в 2023 году в шести номинациях: «Проект года», «Ожидание года», «Лучший проект благоустройства», «Самый эффективный ТОП-менеджер отрасли», «Лучшая компания – лидер импортозамещения», «Лучшая компания в сфере исполнения госзаказа» определят эксперты Южного Урала.

Народное голосование продлится до конца октября. Отдать свой голос за самого достойного кандидата можно на сайте. А уже в ноябре компетентное жюри огласит победителей конкурса «Лучший строитель 2023».

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